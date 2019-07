Defekte Heizung löst Brand aus

Durch ihr beherztes Eingreifen hat die Feuerwehr auf einem Hof in St. Wolfgang einen verheerenden Brand verhindert. Der Bewohner ist mitten in der Nacht zur rechten Zeit aufgewacht.

St. Wolfgang - Der Eigentümer eines Bauernhofs in St. Wolfgang hat in der Nacht auf Montag Brandgeruch wahrgenommen. Gegen 1.30 Uhr bemerkte er einen Brand im Heizraum seiner Hackschnitzelanlage. Er alarmierte selbst die Feuerwehr. Die Kräfte aus St. Wolfgang und Dorfen konnten das bereits offen ausgebrochene Feuer rasch löschen, sodass kein Gebäudeschaden entstand. Der Schaden an der Heizung ist mit 25 000 Euro aber beträchtlich. Vorsorglich kam der Hofbesitzer ins Krankenhaus.