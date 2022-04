„Der Gartenbauverein hat Zukunft“: Verband blickt auf diverse Projekte 2021 zurück

Von: Birgit Lang

Nicht ganz so voll wie gewohnt: Zu der Frühjahrsversammlung des Kreisverbands im Gasthaus Schex in Sankt Wolfgang waren jeweils nur drei Vertreter der lokalen Gartenbauvereine geladen. © Lang

Trotz Corona war der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege im vergangenen Jahr nicht untätig. Und konnte auf so einige Aktionen zurückblicken.

St. Wolfgang – Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege war auch 2021 wieder eifrig. Und das, obwohl pandemiebedingt einige Veranstaltungen nur online abgehalten werden konnten und manch jährlicher Veranstaltungspunkt abgesagt werden musste. Kreisvorsitzende Brigitte Murla und Geschäftsführer August Groh informierten nun in der Frühjahrsversammlung im Gasthaus Schex in St. Wolfgang in gewohnt unterhaltsamer Weise über ihre Arbeit.

Von jedem Gartenbauverein (GBV) des Landkreises sollten maximal drei Vertreter kommen, deshalb war es nicht so voll wie gewohnt. Als einer der Ersten stellte sich Manfred Kotzian, der neue Geschäftsführer des Bezirksverbandes als Taglilienzüchter und IT-Experte vor. Im Bezirk habe er alle Social-Media-Aufgaben schon an sich gerissen, sagte er. Sein Motto: „Der Gartenbauverein hat Zukunft“, weil er sich für die Artenvielfalt einsetze, bei der Landschaftspflege mithelfe und sich dadurch profilieren könne, generationsübergreifend und online.

Kreisverband für Gartenbau und Landespflege: 75 000 Liter Obst gepresst

Danach stellte der gastgebende GBV-Vorsitzende Rudi Brand seinen Verein mit 722 Mitgliedern vor, davon 86 Kinder und Jugendliche sowie zwei geprüfte Gartenpfleger. Pandemiebedingt habe man Alternativen angeboten, etwa ein Frühjahrsrätsel in der Streuobstwiese mit Nistkastenbau für zu Hause oder statt dem 22. Gartlertag einen Obst- und Gemüsetag im Vereinsheim.

Im 2,5 Hektar großen Lehrgarten der St. Wolfganger seien über 370 Obst- und Beerengehölze, davon mehr als 300 Obstsorten, über 70 verschiedene Apfel- und über 20 Birnensorten. Mit der Obstpresse wurden rund 75 000 Liter Obst, davon 8000 vom eigenen Verein erzeugt und in verschiedenen Regionalmärkten verkauft.

Online-Seminare rund ums Garteln: Über 500 Teilnehmer

Dann übernahm Groh mit seinem Geschäftsbericht: Die 37 GBV des Landkreises Erding hätten 6866 Mitglieder. Trotz eines Rückgangs von 0,8 Prozent gehe es weiter nach oben. Über 500 Teilnehmer hatten die Online-Seminare im März über Obstbaum-, Wein- und Rosenschnitt sowie „Der insektenfreundliche Garten“, die Kreisgartenpfleger Michael Klinger anbot.

Für langjährige Tätigkeiten wurden 31 Gold-, 69 Silber- und 16 Bronze- sowie eine Ehrenurkunde für 65-jährige Mitgliedschaft überreicht, führte er weiter aus. 17 Newsletter habe man herausgegeben, zwölf mit Gittis Gartentipps. Mittlerweile bekämen alle den Newsletter via Email.

Kreisverband für Gartenbau und Landespflege: Größter Kostenpunkt Fahrtkosten

Kassenwartin Uschi Weinhuber berichtete von einem Plus von 678 Euro, wobei der Stand bei der Landesgartenschau, dank der täglichen Fahrtkosten, mit über 2800 Euro der größte Ausgabeposten gewesen sei. Kassenprüfer Andreas Orthuber bestätigte: „Es ist alles tiptop“. Er empfahl mit dem Guthaben Projekte zu finanzieren.

Murla informierte noch über die Naturgartenzertifizierung. Wer einen Naturgarten habe, der gewisse Standards erfülle, wie eine bestimmte „Anzahl an Blühpflanzen für Insekten“ und ein „wildes Eck“ könne sich melden und zertifizieren lassen. Dafür erhalte man eine Plakette. Infos erteile Klinger vom Landratsamt.

Bezirksverband möchte Naturschutzverband werden

Auf dem Programm stünden heuer noch am 8. November die Herbstversammlung, die Lehrfahrt nach Zell am See vom 24. bis 26. Juni sowie der Tag der offenen Gartentür am 26. Juni. Hier stelle der Obst- und Gartenbauverein Inning seinen Lehrgarten vor und der GBV Grüntegernbach seine naturnahe Wiese und Gärten.

Der Bezirk möchte den Gartenratgeber auch online darstellen, eine Umfrage zur Biodiversität durchführen und einen Kümmerer anbieten, der helfen soll, Schwung in die Kreisverbände zu bringen, informierte Murla weiter. Zudem möchte der Bezirksverband Naturschutzverband werden. Damit könne sich auch der Kreisverband besser einbringen und Naturschutzprojekte besser umsetzen.

