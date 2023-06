Söder hält den Ball flach

Von: Timo Aichele

Eine Mass auf die „Toskana Oberbayerns“: die Freien Wähler Florian Axenböck (r.) und (v. l.) Bürgermeister Ullrich Gaigl allein unter Schwarzen mit Ministerin Ulrike Scharf, Markus Söder, Altbürgermeister Jakob Schwimmer, Max Gotz, Stefan Haberl, Landratsgattin Helga Bayerstorfer, MdB Andreas Lenz und Martin Bayerstorfer. © Timo Aichele

Ruhigere Töne schlug der Ministerpräsident bei seinem Wahlkampfauftritt beim Feuerwehrjubiläum in St. Wolfgang an und lobte dabei Ulrike Scharf.

St. Wolfgang – Volles Haus für Markus Söder. Die etwa 1000 Sitzplätze in der Goldachhalle in St.Wolfgang waren am Montagabend nahezu alle besetzt. Ob nun die Rede des Ministerpräsidenten die Menschen angelockt hatte, oder das Kesselfleischessen davor, darüber lässt sich nur spekulieren. Der CSU-Chef wusste: Sein Spruch über „Grüne Zwangs-Veganisierung“ müsste hier gut ankommen. Dabei brachte er seinen Wahlkampf-Evergreen gar nicht so drastisch, wie noch knapp zwei Wochen zuvor bei der Heizdemo in Erding.

Der Profi für Wählerstimmungen, immerhin ist Söder schon seit 1994 im Landtag, hielt den Ball flach. Schließlich war er in Erding selbst ausgebuht worden und hinterher in den Medien trotzdem nicht gut weggekommen. Nur einen kleinen süffisanten Kommentar leistet er sich. „Vor einigen Tagen war da in Erding eine kleine Veranstaltung“, sagte Söder und erntete ein paar Lacher.

Zum Thema Fleisch kritisierte der Ministerpräsident dann auch etwas zahmer als bei der Demo „diese ganze Umerzieherei, was man essen soll“. Der Beifall dafür war dann trotz der vielen Kesselfleisch-Liebhaber im Saal auch nur mittelstark.

Seinen größten Applaus holte der CSU-Wahlkämpfer in seiner knapp einstündigen Rede für „Diese Erbschaftsteuer muss weg!“, gefolgt von „Wir fordern endlich Freiheit für die Landwirtschaft anstatt immmer neuer Bürokratie“ und „Wie kann man eigentlich den nachhaltigsten Rohstoff in Bayern, das Holz, verbieten?!“

Ihm musste klar sein, dass das in der „Toskana Oberbayerns“, wie Kommandant Florian Axenböck seine Heimatgemeinde bei der Begrüßung pries, auf Zustimmung stoßen muss. Viele Landwirte und Eigenheimer wohnen hier, die nicht selten mit Holz(pellets) heizen und mit Sorge betrachten, welche Belastung die Erbschaftsteuer ihnen in Verbindung mit den hohen Immobilienpreisen, bringen wird.

Zustimmung gab es auch für das Lob des Ministerpräsidenten für die CSU-Heimatabgeordnete, Ministerin Ulrike Scharf. Diese wolle er unbedingt im Team behalten. Damit griff Söder eine Forderung auf, die Landrat Martin Bayerstorfer in seinem Grußwort aufstellte: „Kein Kabinett ohne Ulrike Scharf!“

Die Gastgeber von der Feuerwehr St. Wolfgang rahmten die Wahlkampfrede mit mehreren Willkommensgesten ein. Um 19.59 Uhr standen die Honoratorien aus CSU-Landkreisprominenz sowie Gemeinde- und Feuerwehrvertreter am Einfahrtsrondell parat. „Er ist immer pünktlich“, verriet da Bayerstorfer. Tatsächlich schritt der MP schon 20.02 Uhr durch das Schlauchspalier der Feuerwehrjugend vor der Halle. Da wurde noch vereinzelt geklatscht. In der Halle wurde es mit dem Bayerischen Defiliermarsch von der Blaskapelle St. Wolfgang pompöser.

Bürgermeister Ullrich Gaigl lobte die Feuerwehr für das großartige Jubiläumsfest mit Söder als hochrangigem Schirmherren. Der Freie-Wähler-Kreischef wollte die Harmonie nicht groß stören, sagte dann aber doch, dass das viel beschworen Konnexitätsprinzip nicht bedeute „Wer zahlt, schafft an; sondern: Wer oschafft, der muaß zoin.“ Es werde ja viel beschlossen in München, Berlin und Brüssel, was die Gemeinden dann auszubaden hätten.

Um 21.21 Uhr war Söders Rede vorbei. Zumindest die erste Tischreihe – mit vielen CSU-Parteifreunden – stand zum Klatschen auf. Nach gerade einmal einer Minute war der Applaus aber verebbt.

Auf der Bühne trug sich Söder ins Goldene Buch der Gemeinde ein, erhielt ein Gastgeschenk, das Feuerwehrmitglied Benedikt Kurz gefertigt hatte. Bayernhymne. Und schon ging’s in der BMW-Dienstlimousine wieder Richtung Autobahn.