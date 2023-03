300 Flüchtlinge nach St. Wolfgang?

Von: Johanna Furch

Teilen

Mehrfamilienhaus oder Massenunterkunft: Um das Baugebiet Straßberg bei St. Wolfgang ringen Gemeinde und Landratsamt. © Johanna Furch

Unmut herrscht im Gemeinderat St. Wolfgang. Zuerst sei noch die Rede von einem Mehrfamilienhaus im Bebauungsplangebiet Straßberg gewesen, das als Flüchtlingsunterkunft dienen soll (wir berichteten). Jetzt geht es dem Vernehmen nach schon darum, dort 300 Personen unterzubringen – und zusätzlich Raum für 50 weitere zu schaffen.

St. Wolfgang - „Es überschlägt sich alles“, sagte Bürgermeister Ullrich Gaigl (FW Einigkeit) im Gemeinderat. In einem Gespräch mit dem Landratsamt habe sich die Gemeinde bereit erklärt, 30 Asylbewerber im Gemeindegebiet aufzunehmen und dafür Container am Sportplatz zu errichten. Im Landratsamt habe man aber darum gebeten, auf 50 Personen aufzustocken.



„Nur wenn die Unterkunft in Straßberg nicht realisiert wird“, lautete die Vorgabe des Rathaus-Chefs. Aber die Zuwanderung steige wieder massiv, deshalb könne der Landrat keine Zusage abgeben, weil noch nicht klar sei, wie viele Personen dem Landkreis noch zugewiesen werden.



Das will das Gremium nicht auf sich sitzen lassen. „Wir werden unsere rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, das sind wir unseren Gemeindebürgern schuldig“, sagte Gaigl. Dabei gehe es nicht darum, keine Geflüchteten in der Gemeinde aufzunehmen, sondern um die Menge an Menschen, die in Straßberg unterkommen sollen.



„Das ist sozialer Sprengstoff. In Sankt Wolfgang wird es krachen“, befürchtet Markus Eberl (FW Entwicklung gemeinsam) und auch für Magdalena Wandinger-Strauß (FW Einigkeit) ist es „nicht in Ordnung, in so einem kleinen Ort wie St. Wolfgang 300 bis 350 Personen unterzubringen“. Probleme sehe sie hier auch in der schlechten Anbindung im Vergleich zu Orten mit einem Zuganschluss. „Wir haben eine soziale Verantwortung, deshalb bieten wir 50 Menschen eine Unterkunft an. So viel kann Sankt Wolfgang vertragen“, fand Josef Stierstorfer (FW Einigkeit). Um Brennpunkte zu vermeiden, schlug Günter Kellner (WGA) vor, eventuell einen zweiten Standort zu finden. Besonderen Wert legte Florian Axenböck (FW Einigkeit) auf Integration. „Wir können es nicht wegargumentieren: Wir müssen das Problem an der Wurzel packen.“



Einstimmig entschied der Rat, dem Landratsamt 50 Plätze für Asylbewerber anzubieten. Weiter wolle man sich aber auch eine anwaltliche Vertretung holen, um die Pläne für Straßberg zu verhindern. Der Vorschlag erhielt ebenfalls ein einstimmiges Votum. JOHANNA FURCH