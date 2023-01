Endlich wieder „ganz normaler Wahnsinn“: Gaudi beim Bunten Abend in St. Wolfgang

Von: Johanna Furch

Zum Glück ohne Verletzte ging diese waghalsige Choreografie über die Bühne. © Johanna Furch

Der Bunte Abend des TSV St. Wolfgang begeistert das Publikum beim Schex mit einem Gag-Feuerwerk.

St. Wolfgang – Zur „Gaudi an der Goldach“ lud der TSV St. Wolfgang ins Gasthaus Zum Schex ein. Diesmal wieder vor Ort und nicht im Internet – diese Info war aber wohl nicht durchgedrungen. Faschings-Abteilungsleiter Anton Schwimmer und Klaus Brandlhuber wählten sich nämlich pünktlich zu Beginn in das Zoom-Meeting ein und stellten schnell fest: Der Bunte Abend ist dieses Jahr ja gar nicht mehr online. Also stolperten sie, ganz Zoom-typisch ohne Hose, auf die Bühne und starteten damit „endlich wieder den ganz normalen Wahnsinn“.

Zusammensitzen und miteinander lachen, darauf freute sich TSV-Vorsitzender Albert Föstl, der in seiner ersten Begrüßungsrede zum Bunten Abend als Vereins-Chef humorvoll und mit zahlreichen Buchstabendrehern auf weltpolitische Themen und die St. Wolfganger Gemeindepolitik einging. Es folgten Sketche, Slapstick-Comedy und Musikeinlagen, bei denen genau das klappte: das miteinander Lachen. Denn auf der Bühne jagte ein Witz den nächsten.

Beispielsweise zeigte sich beim „Computakuas“ mit Thomas Schwimmer und Georg Rott: „So nett ist das Internet gar nicht.“ Und auch die Schwierigkeiten der Partnersuche mittels Dating-Apps wurden an diesem Abend überdeutlich. Gefangen im Tinder-Wahnsinn wischten sich die Gäste durch Musiker, Mechaniker und Metzger, kämpften sich durch die Bedeutungen von Auberginen- oder Raketen-Emojis und schafften es schließlich zum ersten Date. Leider stimmte das Bild auf dem Profil nicht mit der Person überein, und das Fazit war eindeutig: „Lieber beim Turnerball des TSV am übernächsten Samstag jemanden kennenlernen.“

Großen Spaß hatte das Publikum beim Sketch „Garteln für Fortgeschrittene“ mit Gemeinderätin Eva Rottenwaller und Klaus Brandlhuber. © Johann Furch

Abteilungsleiter Schwimmer führte durchs Programm und sprang kurzfristig für Sängerin Adele ein, textete ihren Hit „Rolling In The Deep“ auf sein E-Bike um und sang: „Ich rolle und ihr schiebt.“ Die verlangte Zugabe kam zum Ende des Abends, als er auch noch Peter Maffay ersetzte und statt „Über sieben Brücken musst du gehen“ über die Isen-Brücke und den Umleitungsverkehr in Dorfen sang.

Traditionell berichtete „TV Goldach“ mit den Moderatoren Elke Rachl und Christian Rott über die St. Wolfganger. Dabei recherchierten sie Geschichten von Servietten als Ohrenstöpsel, die dort über Tage unbemerkt stecken blieben, oder schwierige Heimwege nach einer alkoholgetränkten Nacht. Auch bei den anschließenden Zitaten und Flachwitzen wurden so manche bekannte Gemeindebürger und Geschäfte dableckt. So sei etwa das meistverkaufte Brot in der Bäckerei Gruber „des do“, dicht gefolgt von „na, des danem“.

Höhepunkt des Abends war die Inthronisierung der Prinzenpaare mit Schlüsselübergabe. Zuvor zeigte das Kinderprinzenpaar Emilia I. von der kreativen Schwimmeria und Prinz Loris I. von der Pemmeringer mit fließenden Bewegungen ihren Walzer. Nach jahrzehntelanger Pause präsentierte auch das Prinzenpaar Daniela I. vom St. Wolfganger Tortenpalast und Moritz I. der Ritter der holzernen Runde ihren Prinzenwalzer mit eleganten Drehungen und Hebefiguren beim Bunten Abend.

Den Rathausschlüssel übergab (v. l.) Konrad Bernhard an Daniela I. und Moritz I.. Das Kinderprinzenpaar besteht aus Prinz Loris I. und Emilia I. © Johanna Furch

Vize-Bürgermeister Konrad Bernhard übergab den Rathausschlüssel und erhielt dafür von der Prinzessin einen Kuss auf die Wange. „Jede Aufführung ist anders“, resümierte der Abteilungsleiter abschließend und zeigte sich begeistert von dem ausverkauften Saal.

Faschingstermine des TSV St. Wolfgang:

Der Turnerball steigt am Samstag, 28. Januar, im Gasthaus Zum Schex. Der TSV lädt außerdem zum Kinderfasching am Sonntag, 5. Februar, von 13 bis 17 Uhr in die Goldachhalle ein .