Endlich wieder Gartlertag in St. Wolfgang

Von: Johanna Furch

Königlich: die Sankt Wolfganger Apfelkönigin Raphaela Müller (r.) begrüßte (v. l.) die Deutsche Zuckerrübenkönigin Magdalena Röckl, die Karlshulder Rosenköniginnen aus zwei Jahren, Theresa Winter und Steffi Ziegler, die Bayerische Kartoffelkönigin Verena Wenger, die Schrobenhausener Spargelkönigin Annalena Fischhaber sowie die Rottaler Mostköniginnen Carolin Lehner und Laura Roll. © Johanna Furch

Apfelausstellung, Krauteinschneiden, Tauschbörse und nicht zuletzt die Apfelkönigin und ihre gekrönten Kolleginnen lockten viele Interessierte zum 22. Gartlertag in St. Wolfgang.

St. Wolfgang – Ausnahmezustand auf St. Wolfgangs Parkplätzen. Aus allen Himmelsrichtungen strömten die Besucher am Montag zum 22. Gartlertag. Auch mehrere Hoheiten, Produktköniginnen aus der Umgebung, waren auf Einladung der 11. Apfelkönigin Raphaela I. gekommen. „Endlich wieder Gartlertag“, hieß es von mehreren Seiten bei der Begrüßung in der voll besetzten Goldachhalle.

„Kurze Wege, große Wirkung – das lebt der Gartenbauverein“, freute sich Bürgermeister Ullrich Gaigl über die Veranstaltung, die nun nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder stattfinden konnte. Dabei halfen mehrere ortsansässige Organisationen zusammen: Die Feuerwehr Jeßling kümmerte sich um die Parksituation, die Maibaumfreunde Armstorf sorgten für die Bewirtung und die Blaskapelle St. Wolfgang für die musikalische Umrahmung. Gaigl: „Dieser Zusammenhalt macht St. Wolfgang aus.“

„Beeindruckend, was hier an Leuten unterwegs ist“, zeigte sich der stellvertretende Landrat Franz Hofstetter begeistert vom Andrang. In Bayern gebe es etwa zwei Millionen Gartenbesitzer, aber „so was wie in St. Wolfgang gibt es nicht überall“. Er stellte die Bedeutung eines Gartenbauvereins heraus, bei dem sich die Gartenbesitzer austauschen können.

Eine besondere Stütze des Vereins sei der Nachwuchs, betonte Vorsitzender Rudi Brand. Zur Nachwuchsförderung gehörten auch die Ämter der Produktköniginnen. Die 11. St. Wolfganger Apfelkönigin Raphaela I. war mit königlichen Gästen anwesend. Eigentlich war ihre Regentschaft bereits im vergangenen Jahr vorbei. Da sie ihr Amt aber coronabedingt kaum ausführen konnte, erklärte sie sich bereit, es zwei weitere Jahre bis 2023 zu bekleiden. Danach geht der 3. Vorsitzende und Königinnenbeauftragte Günter Schmalzl wieder auf die Suche nach einer Nachfolgerin. Auch die Förderung des Umweltschutzes und der Gesundheit sei unter anderem Ziel des Gartenbauvereins.

Beim Pflanzentausch engagierten sich Erika Frenzel (l.) und Sabine Meyer. © Johanna Furch

Und einmal im Jahr, am St. Wolfganger Gartlertag, zeigen die Vereinsmitglieder, was sie leisten. „Nach dem Gartlertag ist vor dem Gartlertag“, sagte Vorsitzender Brand, denn die Veranstaltung werde über das gesamte Jahr organisiert. Diese Planung brauche es, denn auch draußen und in der Schulaula war einiges geboten.

So konnten Besucher ihr Wissen über Apfelsorten bei der Apfelausstellung testen, bei der vom Roten Boskoop über den Pimona bis hin zum Adamsapfel zahlreiche verschiedene Sorten mit Herkunft, Fruchtgröße und Geschmack vorgestellt wurden. Auch konnten sie die heimischen Kräuter, die vor der eigenen Haustür wachsen, sowie ihre Anwendung und Wirkung kennenlernen.

Fleißig waren die Gartler beim Krauteinschneiden, wo aus hunderten Kilogramm Weißkohl auf traditionelle Art Weinsauerkraut hergestellt wurde. Und wer zu viele Pflanzen hatte oder seine Ableger gegen ein neues Grün tauschen wollte, konnte sich an der Pflanzentauschbörse beteiligen. Es gab Insektenhotels und Holzarbeiten, Honig und Marmelade, Selbstgebackenes, Selbstgezogenes und Selbstgebranntes. Niemand musste vom 22. Gartlertag mit leeren Händen nach Hause gehen.