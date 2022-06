St. Wolfgang feiert mit seiner Landjugend

Von: Johanna Furch

Volles Haus im Discozelt: Dort begannen am Mittwochabend die Feierlichkeiten der KLJB St. Wolfgang. Bis kommenden Montag ist noch einiges geboten. Höhepunkt ist der Festsonntag mit Bannerweihe. © Johanna Furch

1500 Gäste sorgten am Mittwochabend für Partystimmung zum Auftakt des 100-jährigen Gründungsfestes der KLJB St. Wolfgang. Bis Montag wird noch gefeiert.

St. Wolfgang – Der Beat dröhnte über den gesamten Ort. Ganz St. Wolfgang hat es mitbekommen: Es gibt etwas zu feiern. Der Auftakt zum 100-jährigen Gründungsfest der KLJB Sankt Wolfgang ist gelungen. Auf dem Volksfestplatz startete am Mittwoch die Jubiläumsfeier mit dem „Discozelt reloaded“.

DJ Toolz und DJ Triple B haben vor zehn Jahren zum ersten Mal gemeinsam im St. Wolfganger Discozelt aufgelegt – jetzt standen sie dort erneut zusammen auf der Bühne und brachten die Partygäste zum Tanzen. Und wer gerade Pause brauchte, konnte bei mildem Wetter auf dem Festgelände Pizza und Burger genießen. Rund 1500 Feierwütige haben Platz im Discozelt, und den brauchte es auch, denn der Andrang war groß.

Die Vereinsmitglieder waren hinter den zahlreichen Bars gut beschäftigt, „die Schlange am Eingang reichte teilweise bis zum Bäcker“, berichtete Alexander Gilhuber vom Festausschuss begeistert von den Besucherzahlen. Auch Bürgermeister Ullrich Gaigl schaute vorbei und machte sich ein Bild von der Veranstaltung. „Die Mitglieder der KLJB stehen stark dahinter, so etwas auf die Beine zu stellen. Es herrscht ausgelassene Stimmung, es ist einfach toll“, sagte er mit Stolz auf seine Landjugend.

Das war erst der Anfang. Über das Festwochenende, das am Montag mit einem Kesselfleischessen endet, ist viel geboten. Am gestrigen Tag der Betriebe gab es am Nachmittag noch ein Watt-Turnier, heute wird es bayerisch mit der Electro-Pop-Rock-Band „Lenze & de Buam“. Nach dem Familientag am Samstag spielen abends zum Weinfest „Boazn Royal“ auf. Der Festsonntag startet um 7.30 Uhr mit einem Weißwurst-Frühstück, um 10 Uhr wird der Gottesdienst mit Bannerweihe gefeiert. Ihm schließt sich noch vor dem Mittagessen ein Festumzug an. Anschließend spielt die Band „The Soundscape“ auf. JOHANNA FURCH