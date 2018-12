St. Wolfgang investiert

Der Abbau der Schulden hat 2019 für St. Wolfgang Priorität. Daher wird der Rücklage wie in den Vorjahren lediglich die gesetzliche Mindestsumme zugeführt, 346 000 Euro werden getilgt. Ende 2019 werden die Schulden damit noch rund 3,4 Millionen Euro betragen.

Von Anne Huber

St. Wolfgang – Deutliche Einsparungen gibt es bei den Zinsausgaben. Nach Umschuldungen haben die meisten Darlehen einen Zinssatz von unter einem Prozent, einer liegt knapp darüber. Insgesamt konnten die Zinsausgaben gegenüber dem Vorjahr um 68 Prozent verringert werden, erläuterte Kämmerin Julia Schwarzenbeck den Gemeinderäten.

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von rund acht Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt mit 6,5 Millionen Euro plant die Gemeinde, rund vier Millionen Euro mehr in investive Maßnahmen zu stecken als heuer. Davon sind allerdings 1,68 Millionen Euro Verpflichtungsermächtigungen.

Nur 400 000 Euro setzt die Kommune 2019 für den Breitbandausbau an. Zwar liege der ungedeckte Bedarf für den nächsten Bauabschnitt bei 1,6 bis 2 Millionen Euro, wegen der fehlenden Tiefbaukapazität plane man aber deutlich kleiner. „Ich habe von Bürgermeisterkollegen gehört, dass momentan Bauzeiten von 48 Monaten im Gespräch sind“, sagte Bürgermeister Ullrich Gaigl. Bei den Einnahmen sind wegen der Förderung in Höhe von insgesamt 80 Prozent 320 000 Euro vorgesehen.

Der größte Posten im Etat ist der Erwerb von Grundstücken. Eine Million Euro ist dafür im aktuellen Haushalt vorgesehen, eine weitere Million steht als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung. Das bedeutet, dass die Verwaltung diesen Betrag in den nächsten zwei Jahren ausgegeben kann.

Mit gut einer Millionen Euro schlagen die Baumaßnahmen am Schulhaus Schönbrunn zu Buche. Um das Gebäude mit vier Wohnungen auszustatten, sollen 300 000 Euro in den Bau und 75 000 Euro in die Planung fließen. Der Rest ist eine Verpflichtungsermächtigung. Der Zuschuss des Freistaats wird sich erst 2020 mit 550 000 Euro bemerkbar machen.

Für die Sanierung der Blumen- und Rosenstraße in Armstorf hat die Finanzverwaltung 880 000 Euro in den Haushalt eingestellt. 340 000 Euro sind davon für reine Straßenbaumaßnahmen vorgesehen. „Eine Förderung gibt es nicht“, erklärte Gaigl. „Momentaner Stand ist, dass wer keine Straßenausbaubeitragssatzung hatte, nichts bekommt.“ Da die Planung abgeschlossen sei, erfolge die Ausschreibung der Maßnahme, wenn der Gemeinderat dem Haushalt zustimme.

Mehr Straßensanierungen im Außenbereich wünschte sich Gemeinderat Anton Schneider (CSU). Unterstützt wurde er von seinem Fraktionskollegen Franz Finger, der dafür plädierte, „die Straßen, die draußen anstehen“, nicht aus dem Blick zu verlieren. „Wir haben mit der Blumen- und Rosenstraße eine halbe Million für Straßenbau im Haushalt“, erwiderte Gaigl. Mehr sei nicht realistisch.

Stabile Ansätze gibt es bei den Einnahmen im Verwaltungshaushalt. Die Kommune rechnet mit zwei Millionen Euro durch die Gewerbesteuer und 2,6 Millionen Euro beim Einkommenssteueranteil. Auf der Ausgabenseite stehen unter anderem 2,3 Millionen Euro für die Kreisumlage.

Rubriklistenbild: © dpa / Jens Wolf