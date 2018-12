Frau fährt gegen eigenes Haus

Mit schweren Verletzungen ist eine 34-Jährige aus St. Wolfgang ins Krankenhaus gekommen

St. Wolfgang - Schwere Verletzungen hat sich eine 34-jährige Autofahrerin bei einem Unfall am Samstag gegen 22:45 Uhr in St. Wolfgang zugezogen. Nach Angaben der Polizei geriet die Frau wenige Meter vor der eigenen Hofeinfahrt mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen geparkten Wagen und prallte gegen die Mauer des eigenen Hauses. Die Polizei geht von einem gesundheitlichen Problem als Ursache für den Verkehrsunfall aus. Zwischenzeitlich mussten die Retter von einem lebensbedrohlichem Gesundheitszustand ausgehen. Die Frau wurde in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.

Rubriklistenbild: © dpa / Stephan Jansen