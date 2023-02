St. Wolfgang steht Kopf: Närrisches Treiben lockt viele an

Von Lea Warmedinger schließen

Ein Riesenandrang herrschte beim bunten Treiben in der Hofmark in St. Wolfgang.

St. Wolfgang – Superhelden, Prinzessinnen, Dinosaurier und Co. feierten in St. Wolfgang am Sonntagnachmittag ausgelassen den Fasching. Das bunte Treiben startete mit einem kleinen Faschingszug zur Hofmark, wo hunderte Kostümierte den närrischen Nachmittag mitverfolgten.

Die Blechbläser des Musikvereins St. Wolfgang führten den Faschingszug an und begleiteten ihn mit Melodien aus Party-Hits. Darauf folgten die Wägen mit dem Kinder- und dem Erwachsenen-Prinzenpaar sowie Vereine, Tanzgruppen und Garden, die Süßigkeiten für die Kinder dabei hatten.

Der St. Wolfganger Fasching erreichte seinen Höhepunkt mit den Auftritten der Prinzenpaare auf der bunt geschmückten Bühne in der Hofmark. Das Kinderprinzenpaar Emilia I. von der kreativen Schwimmeria und Prinz Loris I. von der Pemmeringer Kutschenmacherei sowie das Prinzenpaar Daniela I., Königstochter vom St. Wolfganger Tortenpalast und Moritz I., Ritter der holzernen Runde konnten Groß und Klein begeistern. Die Tanzgruppen der Ballettschule Juliane Zdera aus allen Altersklassen präsentieren in bunten Kostümen ihre Choreografien. Auch die Karnevalsgesellschaft Dorfen kam heuer nach St. Wolfgang und führte ihren Narrhallamarsch auf.

+ Begeistert vom Dorffasching in ihrer Heimatgemeinde zeigten sich (v. l.) Irene Loidl, Gabi Attenberger und Edeltraud Neumaier aus St. Wolfgang, verkleidet als Hexen. © Lea Warmedinger

Die St. Wolfganger Landjugend, der Musikverein, der Burschenverein und die Freiwillige Feuerwehr versorgten die Faschingsbegeisterten mit Essen und Getränken wie Glühwein, Kaffee, Kuchen und Leberkässemmeln.

So ausgelassen gefeiert wurde seit zwei Jahren nicht mehr – und die St. Wolfganger zeigten sich begeistert von der Faschingsgaudi. „Ich bin jedes Jahr da, weil ich den Fasching mag und mich gerne verkleide“, sagte Edeltraud Neumaier. „Man sieht, dass die Leute wieder gerne hingehen.“

„Das ist so schön, dass man wieder zusammenkommt“, fand auch Irene Loidl. „Und man trifft am Dorffasching Leute, die man sonst das ganze Jahr über nicht sieht“, meinte Gabi Attenberger. Was den drei St. Wolfgangerinnen am besten gefällt: „Dass man wieder mal ein bisschen ausgelassen sein kann und in eine andere Rolle schlüpft – so wie wir in die der Hexen.“