Warten auf den Wassercent: Bei Einführung wird Trinkwasser teurer

Von Johanna Furch schließen

Die Bayerische Staatsregierung plant eigentlich die Einführung einer Wasserentnahmegebühr, wie es sie schon in 13 Bundesländern gibt. Die Gesetzesnovelle ist aber verschoben. Damit steht eine Teuerung von Trinkwasser ins Haus.

St. Wolfgang – Trinkwasser ist ein wertvolles Gut. Einerseits wird vor einer Gefährdung der Grundwasserreservoirs durch Schadstoffeinträge gewarnt. Andererseits sehen sich Landwirte durch die Ausweisung der sogenannten Roten Gebiete über die Maßen gegängelt. Für die Bürger drohen gleichzeitig kräftige Preissteigerungen. Über dieses Themenfeld diskutierten die Besucher der Hauptversammlung der CSU St. Wolfgang und Gatterberg-Schönbrunn im Gasthaus Obermaier in Lappach.

Vor der möglichen Teuerung warnte Max Loidl, Vorsitzender des Wasserbeschaffungsverbandes Gatterberggruppe. Denn ursprünglich hatte das FW-geführte bayerische Umweltministerium eine Änderung des Wasserentnahmegesetzes geplant. Auch Ministerpräsident Markus-Söder (CSU) hatte dies 2021 in seiner Regierungserklärung zum Klimawandel angekündigt. Demnach sollte auch in Bayern ein „Wassercent“ eingeführt werden, ein Beitrag, um mit Wasser schonend und sparsam umzugehen. Laut Loidl kann es dabei um 30 bis 50 Cent je Kubikmeter gehen.

Mit der Einführung des Wassercents würde Bayern nachziehen, der Freistaat ist nur eines von drei von 16 Bundesländern ohne diese Gebühr. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage hat das Umweltministerium aktuell von dem Projekt abgesehen. Eine Rolle dürfte dabei auch die nahende Landtagswahl spielen.

Die Trinkwassergüte sei gewährleistet, da die Kontrollen durch die beteiligten Gesundheitsämter in den Landkreisen Erding und Mühldorf engmaschig seien, versprach Loidl. Dank des verantwortlichen Umgangs der Landwirte im Gemeindebereich pendelt der Nitratgehalt um 20 Milligramm pro Kubikmeter, erklärte der Vorsitzende des Wasserbeschaffungsverbands. Für Trinkwasser beträgt die zulässige Grenzbelastung 50 mg/m³. Zum Vergleich: Ein Salatkopf, am Morgen geschnitten, enthalte zwischen 2000 und 4000 Milligramm Nitrat, erklärte Loidl.

+ Josef Lohmaier kritisierte die neu ausgewiesenen Roten Gebiete. © jof

Im Anschluss referierte Josef Lohmaier, Vorstandsmitglied der CSU-Arbeitsgemeinschaft für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AG ELF), über die neu ausgewiesenen Roten Gebiete in den Grundwasserkörpern „Vorland-Molasse Dorfen“ und „Vorland-Molasse Buch am Erlbach“. Die vorgeschriebene Unterdüngung von 20 Prozent unter dem Bedarf der Pflanze sei ein Problem für die Landwirte. Das mache die Erzeugung von Qualitätsgetreide fast unmöglich. Auch werde aufgrund des Verbotes der Düngung von Zwischenfrüchten der Humusgehalt im Boden abnehmen. Die Ausweisung der beiden Roten Gebiete sei fachlich mehr als fraglich, so Lohmaier, und eine dringend nötige Planungssicherheit für Landwirte rücke in weite Ferne. Dies befeuere den Strukturwandel in der Landwirtschaft.

Der AG ELF Kreisverband fordert deshalb eine sofortige Korrektur der Fehler bei den beiden Ausweisungsmessstellen, die von Tagebau und Verfüllbetrieben beeinflusst seien. Die maßgebende Verordnung schließe die Verwendung solcher Messstellen eigentlich aus.