St. Wolfgang: Goldachhalle wird zum Zirkuszelt

St. Wolfgang – Dass St. Wolfgang für Shows und faschingsbegeisterte Menschen steht, ist vielen im Landkreis Erding und in den Nachbarlandkreisen schon lange bekannt. Für den Jahresanfang 2020 haben sich die Wolfganger aber nun selbst übertroffen und bauen die Goldachhalle kurzerhand für zwei Tage zu einem Zirkus-Ambiente für das Projekt „Dance Meets Circus“ um.

Am Samstag und Sonntag, 4./5. Januar, jeweils um 20 Uhr, startet nach einem mehrtägigen Umbau mit Dekophase das Showprogramm von „Dance Meets Circus“. Unter den Zeltbahnen wird in der Manege der klassische Zirkus zu einer Tanz-Arena von Showtanzguppen aus ganz Bayern und natürlich den heimischen Gruppen Modern Art und Young Generation. Auch Artisten und Jongleure treten auf.

Theresa Herzog, die schon lange bei Modern Art leidenschaftlich tanzt und als Organisationsleiterin das Projekt umgesetzt hat, meint zu „Dance Meets Circus“: „Ein Traum wird hier direkt vor Ort wahr. Leidenschaftlicher Showtanz, umrahmt von einer wunderbaren Zirkus-Kulisse.“

Ganz modern ohne Tiere, verspricht Herzog, „dafür aber mit wilden Tänzern, die alles aus sich rausholen. Wir freuen uns ganz besonders auf die viele Zusagen von unglaublich guten Showtanzgruppen, die sogar bis von Augsburg und Dingolfing aus anreisen.“ Die Organisatorin kann es kaum mehr erwarten. „Es wird auf jeden Fall ein großer Unterhaltungsabend für alle Altersklassen. Staunen für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren natürlich“, so Herzog.

... gibt es unter Tel. (01 71) 2 37 47 53 und per E-Mail an info@dance-meets-circus.de, und im Internet auf www.Dance-Meets-Circus.de. Die Karten kosten 18 und 21 Euro. VIP-Tische in der ersten Reihe für jeweils sieben Personen gibt es auf Anfrage.

Wolfgang Krzizok