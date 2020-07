Mit Auto überschlagen: 19-Jähriger verletzt

Verletzt hat sich ein 19-Jähriger aus St. Wolfgang bei einem selbst verschuldeten Unfall in der Nacht auf Donnerstag bei Wernhardsberg.

St. Wolfgang - Laut Polizei war der junge Mann von der B 15 kommend in Richtung Schönbrunn unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab, rasierte ein Verkehrszeichen, fuhr 50 Meter über eine Wiese und überschlug sich dann an einer Böschung. Der Alkoholtest verlief negativ. Am Fahrzeug entstand mit 12 000 Euro Totalschaden. Im Einsatz waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehren Jessling und St. Wolfgang. ham