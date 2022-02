Virtuelle Faschingsgaudi in St. Wolfgang

Von Hermann Weingartner schließen

Der TSV St. Wolfgang lädt zur Online-Party am Faschingssamstag. Am Unsinnigen Donnerstag verteilt das Prinzenpaar bereits Weißwürste, am Sonntag ist ein närrischer Gottesdienst geplant.

St. Wolfgang – Wenigstens zum Faschingsfinale will die Faschingsabteilung des TSV Wolfgang für Spaß und Gaudi sorgen. Somit haben das St. Wolfganger Kinderprinzenpaar und das Prinzenpaar eine recht stressige Woche vor sich. Am heutigen Mittwoch übergibt Bürgermeister Ulli Gaigl noch den Rathausschlüssel an die Regenten, die Übergabe wird gefilmt und im Internet veröffentlicht.

Der Dorfener Hemadlenz ist zwar offiziell abgesagt, aber ein Weißwurstfrühstück am Unsinnigen Donnerstag unter Arbeitskollegen, in der Familie oder im Freundeskreis ist erlaubt. Und so liefern die närrischen Regenten, Prinzessin Nadine I. Stierstorfer und Prinz Manuel Grundner, auf Bestellung ab 6 Uhr Weißwürste und Brezen der heimischen Bäcker sowie Metzger aus.

Pünktlich zum Faschingswochenende dürfen sich die Kinder über ein Faschingsheft freuen, ein Rätsel-, Mal- und Stickerheft rund um den St. Wolfganger Fasching. Liebevoll wurde dies vom Kinderprinzenpaar, Prinzessin Mariella I. und Prinz Loris I. Perzl, sowie Mitgliedern der Tanzgarde gestaltet. Highlight ist das große Wimmelbild, dass die Faschingsgaudi in der Hofmark darstellt.

Wenn schon nicht live, dann kann zur Not Fasching auch via Internet gefeiert werden, was die TSV-Faschingsabteilung ja bereits letztes Jahr mit einer „Zoom-Party“ erfolgreich gezeigt hat. Im Netz machten über 500 Gäste online bis 5 Uhr Party. Und sogar Bürgermeister Ulli Gaigl feierte in seiner Badewanne live mit.

Deshalb heißt es in St. Wolfgang am Faschingssamstag, 26. Februar, wieder: „Nur wer dabei war … kann mitreden!“. Anton Schwimmer, Faschingschef beim TSV, kündigt ab 20 Uhr wieder einen „Bunter Turner Luki Zoom“ an und empfiehlt, es sich am besten mit Freunden oder Nachbarn zuhause auf dem Sofa bequem zu machen und „ein kurzweiliges Programm zu erleben“.

Online präsentiert werden die Tänze der Prinzenpaare sowie der Marschgarde. Es gibt Sketche wie „Mei-oh-Meibaum“, „TV Goldachtal“ oder „WOW-Patrol baut eine neue Zentrale“. Klaus Brandlhuber zeigt Schätze vergangener „Bunter Abende“ als heitere Clips.

Die Landjugend stellt ihre heuer geplanten Feierlichkeiten zum 100-Jährigen vor und verlost dazu Eintrittskarten. Und spätestens ab 23 Uhr geht die heiße Online-Party mit DJ Sugaman weiter, bekannt vom Dorffest. Um den Abend perfekt zu machen, kann man sich beim Rüscherl-Express gekühlte Cocktails und Drinks nach Hause liefern lassen.

Am Faschingssonntag geht’s weiter – auch in der Pfarrkirche, die beim Wortgottesdienst um 10 Uhr mit Luftballons geschmückt sein wird. Die Messe wird von den Prinzenpaaren und Gardetänzerinnen unter dem Motto „Lust auf Leben“ gestaltet. Der St. Wolfganger Chor Just Voices sorgt für die musikalische Umrahmung. Gerne dürfen die Kinder verkleidet kommen, sagt Schwimmer.

Am Sonntagnachmittag wandern dann ab 13 Uhr die Prinzenpaare und die Marschgarde durch die Straßen der Gemeinde und verteilen Luftballons und Süßigkeiten. Eventuell haben sie auch ein Gläschen Sekt oder Schnapserl dabei.

Weitere Informationen auf www.tsv-st-wolfgang.de, Telefon unter: (0 80 85) 1 89 10 57 oder E-Mail fasching.stwolfgang@gmail.com.