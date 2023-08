St. Wolfgang: Wieder Flüchtlinge ausgesetzt

Von: Gabi Zierz

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen sind im Gemeindebereich St. Wolfgang Asylsuchende ausgesetzt worden. Die Schleuser konnten verhaftet werden.

St. Wolfgang - Wie die Polizei heute mitteilte, wurde sie am vergangenen Sonntag gegen 19 Uhr darüber informiert, dass sich an einer Bushaltestelle an der B15 im Gemeindebereich St. Wolfgang mehrere unbekannte Personen aufhalten.

Die Streifenbesatzung stellte tatsächlich zwölf Menschen, darunter zwei Kleinkinder und einen Jugendlichen, fest, die umgehend um Asyl baten. Sie berichteten, zuvor in zwei Fahrzeugen über Ungarn und Österreich teilweise im Kofferraum liegend nach Deutschland eingeschleust worden zu sein.

Symbolfoto: dpa © Friso Gentsch

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Schleusern war erfolgreich, und die Polizei konnte zwei Männer sowie eine Frau im Alter von 20, 22 und 27 Jahren als Tatverdächtige festnehmen. Ihnen wird vorgeworfen, die Asylsuchenden gegen Bezahlung illegal über die Grenze gebracht zu haben. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. Die Beschuldigten wurden an verschiedene Justizvollzugsanstalten überstellt.

Die eigenen Angaben zufolge aus der Türkei, Syrien und Somalia stammenden Flüchtlinge seien noch am Sonntag in eine zentrale Aufnahmeeinrichtung gebracht worden, schreibt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord. Bereits Mitte Juli waren in St. Wolfgang 13 Flüchtlinge von Schleusern ausgesetzt worden, ebenfalls an der B15.