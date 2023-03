Wohncontainer in St. Wolfgang für 50 Flüchtlinge

Gemeinderat

Von Hermann Weingartner schließen

Die Gemeinde St. Wolfgang ergreift nun selbst die Initiative mit einem Wohncontainer für 50 Flüchtlinge und möchte damit ein Investor-Angebot für 300 Immigranten abwehren.

St. Wolfgang – Wie und wo Wohnraum für Flüchtlinge schaffen? Das ist aktuell ein heiß diskutiertes Thema in allen Kommunen landauf, landab. Auch in der Gemeinde St. Wolfgang ist man damit beschäftigt – vor allem, weil ein Investor den Bau einer Unterkunft für 300 Flüchtlinge im Landratsamt angeboten hat (wir berichteten). Darauf reagierte der Gemeinderat im Februar mit dem Angebot an den Landkreis, eine eigene, kommunale Flüchtlingsunterkunft zu errichten.

Jetzt hat der Gemeinderat am Montagabend auf der Suche nach einem geeigneten Standort einstimmig beschlossen, auf einem rund 2000 Quadratmeter großen Areal südlich zwischen altem Sportplatz und Dorffestplatz, eine Wohncontaineranlage für 50 Flüchtlinge zu errichten. Vizebürgermeister Konrad Bernhard (WG Schönbrunn) vertrat in der Sitzung Bürgermeister Ullrich Gaigl (FW) der sich derzeit auf Reha befindet. Er berichtete, dass die Gemeinde bis Dienstag dem Landratsamt mitteilen müsse, was sie in Sachen Flüchtlingsunterkünfte vorhabe.

In der Sitzungsvorlage stand der Hinweis, dass eine Aufteilung der Flüchtlinge auf mehrere Standorte als „nicht zielführend“ erachtet werde. Woher das kam, vom Landratsamt oder Bürgermeister, konnte Bernhard nicht beantworten, weil der Gemeindechef nicht anwesend war.

Diese Auffassung wurde nicht von allen Gemeinderäten geteilt. Verwaltungsleiter Christian Miksch konnte sich vorstellen, dass dahinter wirtschaftliche Gründen des Landratsamts stehen, denn eine Einrichtung sei kostengünstiger zu betreiben. Verständlich sei auch, dass eine Konzentration der Menschen für die Gemeinde „ned so schön“ sei.

Einig war sich der Gemeinderat, dass 300 Flüchtlinge für die Gemeinde St. Wolfgang nicht verträglich seien. Für besser hielt er kleinere Einheiten mit 20, 30 Flüchtlingen, was auch eine Integration erleichtern würde. Die Einrichtung für 50 Menschen müsse man jetzt aber realisieren.

Franz Finger (CSU) warnte, das „Damoklesschwert 300-Flüchtlinge“ durch ein Investor-Angebot schwebe aber noch immer über St. Wolfgang. Wenn die Gemeinde zu lange zuschaue, dann könnte das Landratsamt auf den Investor zurückkommen. Eine Gewissheit, dass dies nicht passiere, gebe es nicht, sagte Bernhard. Aus dem Landratsamt komme aber das Signal, wenn die Kommune jetzt tätig werde, würde die Kreisbehörde vorerst Abstand von dem Investoren-Angebot nehmen, sagte Miksch. Schriftlich gebe es dazu aber nichts und wie lange das gilt, komme wohl darauf an, wie sich die Flüchtlingslage im Landkreis entwickle.

Zu dem Areal am Dorfplatz soll parallel weiter nach anderen Plätzen gesucht werden, wo man Flüchtlinge unterbringen könnte. Orte im Außenbereich seien wegen ungünstiger Anbindung nicht geeignet. Armstorf sei noch möglich, meinte Magdalena Wandinger-Strauß (FW). Der Vorschlag von Anton Schneider (CSU), die Flüchtlinge im Gewerbegebiet Armstorf hinter dem Recycling unterzubringen, wurde allgemein als völlig unpassend abgelehnt.

Mit der Errichtung von Mobilen Home-Wohncontainern auf kommunalem Grund in Eigenwirtschaft oder über einen Investor beschäftigte sich die Gemeinde St. Wolfgang schon einmal 2015 und 2016. Bereits damals wollte man am alten Sportplatz auf kommunalem Grund Mobile Homes für bis zu 40 Asylsuchende errichten.

„Wir müssen was machen“, war schon damals die Haltung von Bürgermeister Gaigl zur Bereitstellung entsprechenden Wohnraums für Asylbewerber.

Damoklesschwert schwebt noch

Idee von Mobile Homes schon 2015