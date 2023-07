Pfarrer Michael Henger in den Ruhestand verabschiedet – Bewegter Dank an viele Unterstützer

Schwindkirchen – Der Pfarrverband St. Wolfgang hat Abschied von seinem Seelsorger Michael Henger genommen. Henger, der vor Kurzem seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, verlässt nach elf Jahren den Pfarrverband. Während dieser Zeit war er für die Pfarreien St. Wolfgang, Schwindkirchen und Schönbrunn verantwortlich.

Entsprechend groß war die Teilnahme an Kirchenzug, Gottesdienst und einem kleinem Festakt. Den Bibelspruch „Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde“, stellte Henger an den Beginn seiner Abschiedsrede. „Ich danke dem Herrn, dass er mir auf meinem Weg Menschen zur Seite gestellt hat“, blickte er auf 45 Jahre als Priester zurück.

Nach seiner Flucht aus dem kommunistischen Rumänien 1989 arbeitete der junge Preister erstmals 1990 im Erzbistum München-Freising. Fast zwei Jahre war er Kaplan in Dorfen, es folgten drei Jahre in Rosenheim und ein halbes Jahr wieder Rumänien. 1994 übernahm Henger seine erste Pfarrei: Wartenberg. Dort war er 18 Jahre lang für die Seelsorge zuständig.

+ Mit einem Gottesdienst im Freien verabschiedete sich Pfarrer Michael Henger von drei Pfarreien. © Anne Huber

„Die elf Jahre im Pfarrverband werde ich in guter Erinnerung behalten können“, versprach Henger den Weggefährten in St. Wolfgang und Umgebung. Sein besonderer Dank galt den „ehrenamtlichen Mitchristen“, in der Pfarrgemeinde oder den Lektoren und Wortgottesdienstleitern.

„Es freut mich, dass alle drei Chöre des Pfarrverbands, die damals bei meiner Einführung dabei waren, auch heute hier sind“, sagte Henger, der sich in wenigen Tagen Ruhestandspfarrer nennen darf. Schön sei auch, dass auch eine ähnlich große Anzahl an Ministranten wie bei der Amtseinführung am seinem Abschiedsgottesdienste teilnehmen würden.

Emotional bewegt dankte er auch seiner Familie, seinen Freunden und Priesterkollegen für deren Unterstützung. „Nur Gott allein hat die Macht, am Zeiger zu drehen“, schloss er seine Rede mit der Überlegung, dass alles der Zeit unterworfen ist. Hengers Respekt vor den „Ideen der Ehrenamtlichen“ stellte Anton Daumoser als Vertreter der Kirchenverwaltung in seinem Grußwort heraus. Als Chef von 20 Mitarbeitern, Kirchen, Pfarrhöfen, Pfarrheimen und Kindergärten habe Henger vor elf Jahren als fast 60-Jähriger eine Vielzahl an Aufgaben übernommen. „Es ist fast nicht vorstellbar, dass man in so einem Alter so eine Aufgabe übernimmt, dafür hast du meinen Riesenrespekt“, sagte Daumoser.

Hengers Wertschätzung der Mitarbeiter und des Ehrenamtes sowie seine Fähigkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit betonten auch Pfarrverbandsvorsitzender Josef Stadler und Gemeindereferentin Sandra Pongratz. „Sie haben sich auf die Eigenständigkeit und das Selbstbewusstsein der einzelnen Pfarreien eingelassen“, bedankte sich Stadler. Als Erinnerung an die Zeit im Pfarrverband überreichte Pongratz dem Pfarrer ein Fotobuch.

Die „stets freundliche und verbindliche Art“ des scheidenden Pfarrers hob Dorfens Bürgermeister Heinz Grundner in seinem Grußwort heraus. Die vielen persönlichen und netten Gespräche mit dem Seelsorger würden ihm in guter Erinnerung bleiben. St. Wolfgangs Bürgermeister Ullrich Gaigl erinnerte an Hengers „phänomenale Vita“ mit dem Entschluss, Priester zu werden und der Flucht aus Rumänien. Als Geschenk überreichte er Henger als „Geistreiches zur inneren Anwendung“ Obstler sowie zur geistlichen Stärkung eine Flasche Weihwasser aus St. Wolfgang. Am Schluss des Festaktes verriet Henger, der zu seiner Familie in seine Wahlheimat Augsburg ziehen wird, wie es mit dem Pfarrverband weitergehen wird. „Es ist sicher, dass im Oktober oder November ein neuer Pfarrer kommen wird.“. Vier Seelsorger hätten sich um die Stelle im Pfarrverband beworben.

ANNE HUBER