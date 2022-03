So viel Aktive wie noch nie

Von: Hans Moritz

Einer von fast 300 Einsätzen für „Florian Altenerding“: Am 4. Dezember musste sie ein Auto aus der Sempt bei Pretzen bergen. © Hans Moritz

Altenerding - Die Feuerwehr Altenerding bewältigt knapp 300 Einsätze und hat gerade einen guten Zulauf. Heute, Freitag, treffen sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung.

Im ersten Corona-Jahr sind die Einsätze der Feuerwehr Altenerding auf den tiefsten Stand seit Jahren gesunken. 2021 normalisierte sich das Leben wieder ein wenig – für die Ehrenamtlichen gab es prompt mehr zu tun. Obwohl kaum gesellschaftliches Leben möglich war, ist der Zulauf zur Stützpunktfeuerwehr enorm.

289 Mal wurden die Kräfte im vergangenen Jahr alarmiert, 31 Mal mehr als 2020. Darunter waren 36 (2020: 35) Brände. 178 Mal (176) wurde wegen technischer Hilfeleistungen etwa nach Verkehrsunfällen oder Sturmschäden ausgerückt. Die Einsätze im Bereich ABC-Gefahrenstoffe stiegen auf 23. Was Kommandant und Stadtbrandmeister Stephan Stanglmaier ärgert: Die Zahl der Fehlalarme ist sprunghaft gestiegen – von 28 auf 41. Was er bedauert: Weil es 2021 pandemiebedingt kaum Feiern gab, fand lediglich eine Sicherheitswache statt. Im ersten Corona-Jahr war es gar keine. Insgesamt wurden 5138 Einsatzstunden geleistet, knapp 700 mehr als im Jahr davor.

Als Stützpunktfeuerwehr und Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung rückt die Altenerdinger Feuerwehr landkreisweit aus. Allerdings betrafen acht von zehn Alarmen das Stadtgebiet, 67 Prozent fanden tagsüber statt. Der in Altenerding stationierte Ölwehrzug kann sogar über den Landkreis hinaus angefordert werden. 2021 gab es mehrere Fälle, in denen auslaufende Gefahrenstoffe Fließgewässer bedrohten.

In Erinnerung bleiben wird den Ehrenamtlichen das Hochwasser Ende August, als das Thermen-Hotel voll Wasser lief.

Froh sind Stanglmaier und sein Stellvertreter Christopher Nusko, dass es unter den Einsatzkräften lediglich zu einigen kleineren Blessuren, aber keinen schwereren Verletzungen gekommen ist.

Corona hat den Übungsbetrieb zwar enorm erschwert. Dennoch hielt die Altenerdinger Feuerwehr 109 eigene Simulationen ab. Knapp 3000 Stunden kamen dabei zusammen. Vier Kameraden besuchten eine der staatlichen Feuerwehrschulen, 86 Aktive nahmen an 27 Ausbildungsveranstaltungen auf Landkreis- und Bezirksebene teil.

Apropos Aktive: Aktuell kann die Feuerwehr auf so viele zurückgreifen wie seit Jahrzehnten nicht: 121 im Alter zwischen 16 und 65 Jahren. Zum Vergleich: 2005 sind es nur 72 gewesen. In der Jugendgruppe werden zusätzlich 49 junge Leute zwischen zwölf und 15 Jahren an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt.

Bei ihrem derzeit größten Projekt muss sich die Wehr noch in Geduld üben – dem Bau eines neuen Gerätehauses an der Münchener Straße. Man sei aber „zuversichtlich“, heißt es. In diesem Jahre soll endlich die Beschaffung eines zusätzlichen Mannschaftswagens starten.

Bedeutend eintöniger fiel zwangsläufig das Vereinsleben aus. Im Sommer konnten zwar die Stammtische stattfinden, doch die Festivitäten, die dem Verein wichtige Einnahmen bescheren, fielen allesamt dem Virus zum Opfer. Nachdem 2020 die Hauptversammlung ausgefallen war, musste sie im Jahr darauf mehrfach verschoben werden, ehe sie im Herbst doch noch abgehalten werden konnte – mit Karsten Metzger als neuem Vorsitzenden. Und auch der Vereins-Radlausflug fand statt. 2024 soll dann das 150-jährige Bestehen der Feuerwehr gebührend gefeiert werden.

Die Hauptversammlung

findet am heutigen Freitag um 19.30 Uhr beim Lindenwirt in Bergham statt. Neben den Berichten des Kommandanten und des Vorstandes stehen Satzungsänderungen auf der Tagesordnung.