„Starke Teamleistung“ der Jugendfeuerwehr Altenerding

Hielten die Altenerdinger Fahne hoch (vorne, v. l): Emely Finke, Julie Noreisch, Michelle Philipp, Luzi Jügler, Lucas Mösl, Alexander Boden, Maximilian Glockshuber, (hinten, v. l.): Letizia Schwebs, Florian Mösl, Erik Lingner, Niklas Dette, Michael Bartels, Yazdan Morad, Tobias Gräbe, Fina Moritz, Anita Kulik, Eileen Ehrlich, Anahid Belendar, Julian Anders, Lukas Schleinkofer, Alexander Lewis, Tabea Grufke und Markus Goralski. © FF Altenerding

Altenerding- Den größter Erfolg in der Vereinsgeschichte kann die FF Altenerding melden: Erstmals qualifizierten sich zwei Gruppen für den Landesentscheid.

Das hat es in der Feuerwehrgeschichte der Stadt Erding noch nicht gegeben: Gleich zwei Teams aus Altenerding konnten sich bis zum Landesentscheid qualifizieren. Die Jugendfeuerwehr Altenerding erreichte den 8. und 21. Platz von 22 beim Landesentscheid in Neutraubling.

Aber da war zunächst der Bezirksentscheid in Altenerding Ende Mai: Hier hat es die Jugendfeuerwehr Altenerding auf Platz drei und sechs von acht geschafft. „Turnusmäßig sind wir an jedem Bundeswettbewerb der deutschen Jugendfeuerwehr beteiligt“, erläutert Jugendwart Florian Mösl, der sich seit mehr als knapp 15 Jahren in dieser Position engagiert.

Unterstützt wird er von den Jugendwarten Stefanie Irl und Lars Kronberg sowie den Ausbildern Maximilian Glockshuber und Markus Goralski, Dass in diesem Jahr der größte Erfolg sowohl in der Vereinsgeschichte als auch im Gemeindebereich Erding erzielt werden konnte, darüber ist die Freude bei allen Beteiligten riesengroß. Das Erfolgsgeheimnis? „Eine gute Ausbildung, sportliche, ehrgeizige Jugendliche – und letztlich auch eine Portion Glück“, mutmaßt Mösl. Zudem gute Nerven und eine ruhige Hand.

Der Wettbewerb in Neutraubling bestand aus zwei Teilen: In Teil A musste zunächst „ein fehlerfreier Löschangriff aus einem offenen Gewässer mit Hindernissen“ absolviert werden, schildert der Jugendwart. Dabei habe jeder Teilnehmer als Hindernis einen fünf Meter breiten Wassergraben überspringen müssen. „Dann musste der Angriffstrupp eine Leiterwand begehen und der Wassertrupp eine Hürde überqueren“, so Mösl weiter. „Der Schlauchtrupp musste einen langen Kriechtunnel durchschreiten.“ Am Ende hieß es, unter Zeitabnahme fehlerfreie Knoten und Stiche zu binden.

Teil B bestand aus einem Staffellauf über 400 Meter mit Hindernissen, der unter Zeitabnahme zu bewerkstelligen war. Erschwerend kamen Aufgaben hinzu: das Aufrollen eines fünfzehn Meter langen, gerollten C-Druckschlauches, das Überlaufen eines Brettes, das Anziehen von Helm, Gurt und Handschuhen, das Zusammenkuppeln von Schlauch und C-Strahlrohr mit Binden eines Knotens und das Werfen von Leinenbeuteln durch eine Markierung.

Die Jugendfeuerwehrler meisterten die Aufgaben als starke Einheit. Ohne Unterstützer an der Seite wäre ein solcher Erfolg jedoch nicht möglich gewesen, ist Mösl überzeugt. Dazu gehören „die Feuerwehr Altenerding, besonders Kamerad Anton Hirsch, die Übungsräumlichkeiten und Gerätschaften zur Verfügung gestellt hat, die Stadt Erding, die für den Bustransport zum Landesentscheid gesorgt hat, die tatkräftige Unterstützung durch OB Gotz und die Unterstützung von den Führungskräften und Vorstandschaft der FFW Altenerding“, zählt der Jugendwart auf. Gerade bei den Wettbewerben habe sich gezeigt, dass die Jugendfeuerwehr die Gemeinschaft und den Zusammenhalt stärke, freut sich Mösl. Deshalb sein Appell an Jugendliche: „Kommt zu euren örtlichen Feuerwehren!“ (red)