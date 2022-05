Stefansschützen planen mit einer Jugendmannschaft

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Vorstand (v. l): 2. Bürgermeister Leo Melerowitz, Schützenmeister Max Steck, 2. Schützenmeisterin Angelika Spitzer, Sportleiter Martin Mayr und Schriftführerin Tanja Kratzer. © Roland Albrecht

Zustorf - Die Nachwuchsarbeit trägt Früchte: Die Stefansschützen arbeiten an einer Jugendmannschaft. Bei den Neuwahlen gab es Veränderungen.

Die Stefansschützen in Zustorf sind guter Dinge, dass sie doch mal wieder eine Jugendmannschaft für die Rundenwettkämpfe melden können. Schützenmeister Max Steck jedenfalls sagte der Heimatzeitung nach der Hauptversammlung: „Wir arbeiten an einer Jugendmannschaft!“ Die Voraussetzungen sind nach seinen Worten gut wie lange nicht: Sechs Jugendliche trainieren mit dem Lichtgewehr, fünf weitere haben bereits Druckluftwaffen in der Hand. Die Investitionen in die Jugendarbeit, die von Martin Mair geleitet wird, würden, so der Schützenmeister jetzt tatsächlich Früchte tragen. Der Verein machte wie viele andere Vereine auch die Erfahrung, dass die Jugendabteilung immer dann wächst, wenn ein Jugendlicher ein paar Kumpels mitbringt.

Zweitens habe sich im Raum Passau vor kurzem ein Schützenverein aufgelöst. Davon hätten die Stefansschützen Wind bekommen und dem Bericht von Max Steck zufolge aus den Beständen kräftig eingekauft: Zwei Gewehre, darunter ein Jugendgewehr von Feinwerkbau – „echte Schnäppchen“, freute sich der Schützenmeister.

Vor dem Kauf habe sich der Verein vom Gauschützenmeister beraten lassen. So kamen eine Biathlon-Box und eine Auflagestütze dazu. Die Zubehörteile sind von engagierten Vereinsmitgliedern gespendet worden.

Die Kasse belasten die Einkäufe übrigens erst 2022, weil die Käufe heuer erst erfolgt sind. In den Vorjahren, über die Bericht zu erstatten war, habe es eine ausgeglichene Kasse gegeben. „Wir sind hier mit einem blauen Auge davon gekommen“, so der Vorsitzende, dessen Jahresbericht sehr kurz ausfiel. Beim Ostereierschießen heuer habe man aber schon wieder 4300 Eier gebraucht, die Resonanz bezeichnete er als zufriedenstellend.

Bei den Vorstandswahlen gab es Veränderungen: Max Steck bleibt zwar Schützenmeister und Angelika Spitzer seine Stellvertreterin, mit Andrea Kaps aber kommt eine neue Schatzmeisterin. Tanja Kratzer ist jetzt Schriftführerin. Helga Bessler und Brigitte Neumeier, die diese Ämter bisher inne hatten, haben aus persönlichen Gründen aufgehört. Martin Mair führt auch weiterhin die Jugend.

Der Verein hat sich für heuer einiges vorgenommen. So kann er die sportliche Infrastruktur verbessern, weil die Wirtin einen weiteren Raum zur Verfügung stellt. Dieser dient dann nicht nur als Umkleideraum, sondern auch als zweiter Rettungsweg. Steck berichtete, dass eine Brandschutzbesichtigung die Notwendigkeit eines solchen ergeben habe. Es müsse allerdings ein Durchbruch durch eine Wand gemacht werden. „Da kommt noch etwas Arbeit auf uns zu“, so der Schützenmeister. klk

Preisträger (vorne, v. l.): Lichtgewehrkönige Anton Wurzer (3.), Tobias Neumeier (2.), Jonas Schwarzbözl (1.); (hinten, v. l.): Breznkönige Christoph Peter, Tim Schwarzbözl, Max Steck, Jungschützin Daniela Neumeier, Wurstkönig Josef Sedlmeier, Schützenkönig Mathias Bessler, Wurstköniging Arianna Pömmerl und Gauschützenmeister Klaus Waldherr. © Roland Albrecht