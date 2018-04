Mehr Bürger und ein neuer Radweg

Gute Nachrichten bezüglich Radweg nach Taufkirchen, Einwohnerzahl und Breitbandausbau hatte Steinkirchens Bürgermeisterin Ursula Eibl auf der Bürgerversammlung zu verkünden. Weitere Themen waren die Flüchtlingspolitik, die Finanzen und mehrere Baumaßnahmen.

Niederstraubing – Bis 2020 kann der Radweg von Steinkirchen nach Taufkirchen gebaut werden. Mit dieser erfreulichen Nachricht warteten Steinkirchens Bürgermeisterin Ursula Eibl und Landrat Martin Bayerstorfer auf der Bürgerversammlung in Niederstraubing auf. Nach jahrelangen Verhandlungen mit Grundstücksbesitzern könne nun grünes Licht gegeben werden. Hintergrund sei, dass die Planungen des Straßenbauamtes erst begonnen werden könnten, wenn geklärt sei, welche Flächen benötigt würden und eine grundsätzliche Einigung mit Grundstücksbesitzern erzielt sei. „Wenn der Grunderwerb erledigt ist, bauen wir sofort. Dann traue ich mir zu, dass ich Haushaltsmittel finde, die außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden können“, so Bayerstorfer. Wenn 2018 der Grunderwerb gesichert sei, könne 2020 mit dem Bau begonnen werden.

Auch auf das Thema Flüchtlinge musste der Landrat eingehen und kündigte eine „komplette Neuerung“ an. Es werde ab dieser Woche einen Sicherheitsdienst im Landratsamt geben. Es habe mehrere Fälle im Ausländeramt gegeben, wo sich Bedrohungszenarien ereignet hätten. „Da haben Mitarbeiter gesagt, dass sie unter diesen Voraussetzungen nicht mehr bereit sind, im Ausländeramt tätig zu sein. Die Personalstelle hat sich eingeschaltet. Deswegen wird es in allen Gebäuden des Landratsamtes einen Sicherheitsdienst geben“, so der Landrat. Bislang sei ein solcher nur im Fachbereich Asyl in der Kirchgasse vor Ort, so Bayerstorfer. Er hoffe, dass sich so die Situation wieder entspanne.

Eibl hatte neben der Thematik Radweg auch weitere gute Nachrichten im Gepäck. Die Einwohnerzahl der größten Holzlandgemeinde sei im Jahr 2017 auf 1280 gestiegen. Dazu beigetragen hätten 14 Geburten. Sterbefälle seien fünf zu beklagen gewesen und damit 50 Prozent weniger als 2016. Auch finanziell sei das Jahr 2017 positiv verlaufen. Einnahmen und Ausgaben beliefen sich laut Eibl auf 3,567 Millionen. Während die Grundsteuereinnahmen mit rund 133 500 Euro nahezu gleich geblieben seien, war bei der Einkommensteuerbeteiligung ein deutliches Plus zu verzeichnen. Sie stieg von rund 721 000 Euro im Vorjahr auf 779 000 Euro. Die Gewerbesteuer dagegen ging um rund 15 000 Euro zurück und habe knapp 391 000 betragen. Ein deutliches Plus habe man bei den Schlüsselzuweisungen verbucht. Diese seien um knapp 56 000 Euro auf 128 000 Euro gestiegen. Der Schuldenstand habe im Jahr 2017 weiter verringert werden können. Er schrumpfte von 1,462 auf 1,337 Millionen. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrage in Steinkirchen 1044 Euro.

Auch auf anstehende Baumaßnahmen ging Eibl ein. So habe der Gemeinderat beschlossen, weitere Hoferschließungen in Auftrag zu geben. In diesem Jahr sollen die Projekte nach Deuting und Nödlreuth verwirklicht werden, sagte Eibl. Der Auftrag mit einem Volumen von 398 000 Euro sei dabei an die Firma Hörhammer aus Fraunberg vergeben worden. 194 000 Euro davon müsse die Gemeinde übernehmen, der Rest werde gefördert. Desweiteren werde die Straße nach Striegel mit einer Spritzdecke saniert.

Das Thema Breitband werde vorangetrieben. In einer ersten Ausbauwelle seien die Ortsteile Steinkirchen Hofstarring, Eldering und Hienraching/Eberling mit einer Bandbreite von 30 bis 50 Mbit/s erschlossen worden. Ziel sei eine lückenlose Erschließung. Derzeit laufe in Zusammenarbeit mit der Firma MRK Media das Angebotsverfahren, um andere Ortsteile und einzelne Höfe mit schnellem Internet zu versorgen. fis