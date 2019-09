Damit die Ernte nicht mit einem Unfall endet

Mit einem solchen Interesse hat keiner gerechnet. Rund 300 Landwirte kamen zur BBV-Kreisversammlung zum Thema „Sicherheit bei der Maissilage“ nach Hofstarring. Deshalb wurde die Veranstaltung von der Gaststube auch kurzerhand in den Hof des Gasthauses Groll verlegt.

Von Birgit Lang

Hofstarring – Die Initiative zu der Veranstaltung war von Polizeihauptkommissar Karlheinz Lauffer von der Polizeiinspektion Dorfen ausgegangen. BBV-Kreisobmann Jakob Maier aus Niederding sagte sofort zu. Er wertete das große Interesse als Zeichen, dass die „Bauern sich ihrer Verantwortung bewusst“ seien.

Auch Christian Satzl, Außendienstmitarbeiter der SVLG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau) für den Bereich Erding sprang gleich auf und organisierte die Aufklärungsveranstaltung mit Referaten, Vorführungen sowie der Möglichkeit, den Fahrern und Lohnunternehmern im Anschluss die Unterweisungsblöcke zu unterschreiben, was einmal im Jahr vorgeschrieben ist. Das zog am meisten, meinte Satzl.

„Jugendliche Unvernunft“

Als erster informierte Lauffer über „Kontrollen, Gefahren und Prävention“ und erinnerte an die drei schweren Ernteunfälle vom vergangenen Jahr, die „trotz aller Tragik noch schlimmer hätten ausgehen können“. Bei allen drei Vorfällen habe es sich um „typische Fahrfehler“ von sehr jungen Fahrern gehandelt. „Es ist erkennbar, dass die Problematik mit dem Alter der Fahrer zusammenhängt, und das Handy spielt immer wieder eine Rolle, wenn der Fahrer den Führerstand fotografiert“, betonte Lauffer. Gerade in der Erntezeit würden sich auch die Beschwerden in der Inspektion häufen, wenn die landwirtschaftlichen Gespanne mit ihren grobstolligen Reifenprofilen mit nicht an die Örtlichkeiten angepassten Geschwindigkeiten unterwegs seien. Problem sei mittlerweile nicht mehr die Technik oder die TÜV-Zulassung der landwirtschaftlichen Gespanne, sondern die „jugendliche Unvernunft im Führerstand“. Die Polizei müsse deshalb mehr kontrollieren, auch weil das Innenministerium auf landwirtschaftliche Unfälle sehr sensibel reagiere. „Wir wollen auf keinen Fall mit dem Prügel auf die Landwirtschaft einschlagen“, erklärte er und appellierte an die Verantwortung der Fahrer.

„Blindfahrten“ vermeiden

Auch Satzl appellierte an die Vernunft der Fahrer und Lohnunternehmer und zeigte auf, wie Unfälle vermieden werden können. 30 Prozent seien Wegeunfälle durch das Auf- und Absteigen. Gerade die „jungen Wilden“ würden gerne vom Fahrerhaus runterspringen, dabei müsse der Körper das sechs- bis siebenfache seines Gewichts auffangen. Zum Häcksler müsse man immer Blickkontakt halten und erst dann aufsteigen. Er empfahl allen Fahrer einen Panoramaspiegel und eine Rückfahrkamera beim Gespann zu installieren, damit „kann niemand übersehen“ und „Blindfahrten“ vermieden werden. Egal ob Häcksler oder Mähdrescher, für „alles, was hinten riesengroß und nicht einsehbar ist, braucht’s eine Rückfahrkamera, weil ein Einweiser nicht immer da ist“, so der SVLG-Außendienstmitarbeiter. Kinder sollten sich immer in einem abgesperrten Bereich mit Warnkleidung aufhalten“, empfahl er. Alle fünf bis zehn Jahre sollte ein Erste-Hilfe-Kurs absolviert werden, den die Berufsgenossenschaft bezahle. Zudem sollte ein Feuerlöscher mitgeführt werden, der ist „besser als gar nichts“.

16-Jährige fahren 40-Tonner

Vor allem dürften die Fahrer nicht länger als zehn Stunden am Stück auf der Straße fahren und müssten dann eine Pause machen, sonst sei man „mit dem Kopf nicht bei der Sache“. „Wir waren auch mal jung“, meinte er. Aber heute dürften 16-Jährige schon 40-Tonner mit 40 Stundenkilometer fahren. Ihnen fehle aber die Erfahrung zu wissen, wie die Kräfte wirken. Deshalb bat er die Älteren mit den Jüngeren Klartext zu reden, wie gefahren werden müsse, ihnen dieses Verständnis beizubringen, ohne ihnen mit erhobenen Zeigefinger zu drohen.

Auch Landrat Martin Bayerstorfer war gekommen, und appellierte an die Verantwortung der Bauern. Bei 2000 landwirtschaftlichen Betrieben mit 90 000 Rindviechern, 15 000 Hektar Silomais und 5000 Hektar Körnermais im Landkreis sei eine „gewaltige Menge“ einzubringen´, sagte der Landrat.