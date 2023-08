Die verletzliche Stimmungskanone

Von: Uta Künkler

Der Zeremonienstab, sein Humor und sein loses Mundwerk sind Xaver Reisers wichtigste Werkzeuge als Hochzeitslader © privat

Hochzeitslader Xaver Reiser lebt für den Humor, doch das ständige Lustigsein schlaucht ihn. Im Interview mit der Heimatzeitung gibt er ehrliche Einblicke in sein Leben.

Hochzeitslader Xaver Reiser lebt für den Humor © privat

Steinkirchen – Der Schalk sitzt hinter seinen Augen. Wer Xaver Reiser ins Gesicht sieht, entdeckt ihn unweigerlich. Der 70-Jährige lebt für die Gaudi, wie er sagt. Weit über die Landkreisgrenzen hinaus ist er als Humorist und Hochzeitslader bekannt, hat in den vergangenen Jahrzehnten Tausende zum Lachen gebracht – und dafür persönlich einen hohen Tribut gezahlt. Als er Schicksalsschläge nicht verarbeiten konnte, seiner eigenen Trauer keine Zeit gab und immer für andere lustig sein musste, ist er selbst in eine schwere Depression abgerutscht.

Als Hochzeitslader ist der Reiser Xare so etwas wie ein moderner Hofnarr, erinnert schon optisch mit seinem Stab daran. Und in seinen Verserln und Sprüchen hält er der Gesellschaft gerne einen Spiegel vor. „Ich bin glücklich, wenn ich jemanden zum Lachen bringe“, sagt er. „Das begleitet mich schon mein ganzes Leben.“

Schon sein Vater sei einer gewesen, der gerne den ganzen Raum unterhalten hat. Wo der Schneider aus Landshut, der mit Frau und Kindern nach dem Krieg in Krottenthal lebte, zum Stammtisch ging, war die Stube voll. In Gesellschaft machte er Späße – daheim erlebten der kleine Xaver und seine Brüder den Vater als streng, oft cholerisch.

Der Reiser Xare wächst mit vier Brüdern auf. Seine einzige Schwester, ein Mädchen mit Down-Syndrom, stirbt im Alter von vier Jahren. Es sind bescheidene Zeiten in den 1950er Jahren, aber die Familie leidet nie Not. „Uns ist es nicht schlecht gegangen“, erinnert sich der 70-Jährige.

Der Vater hat eine feste Anstellung bei Himolla, die Mutter verdingt sich als Leichenfrau, richtet Tote zur Aufbahrung her. So kommt der junge Xaver zu seinem ersten Job: Wenn einer im Dorf stirbt, ziehen er und seine Brüder von Haus zu Haus, laden als Kirchenbitter zu Rosenkranz und Beisetzung – und kassieren oft ein gutes Trinkgeld.

Als Bub sei er eher still gewesen, dezent und zurückhaltend, erzählt der Reiser Xare. „Zum Spaßmacher hab’ ich mich erst später entwickelt.“ Mit später meint er die Lehrzeit. Xaver heuert als Fernmeldelehrling bei der Post in München an.

Als Bub. © privat

Er ist 14 Jahre alt, als bei einer Reihenuntersuchung bei ihm Schatten auf der Lunge festgestellt werden. Diagnose: Tuberkulose. Der Jugendliche kommt in ein Sanatorium bei Kempten. Neun Monate liegt er dort, zweimal kann die Mutter ihn besuchen. „Das war ganz eine tolle Zeit“, erinnert er sich an die Monate im Sanatorium. „Weil, da gab’s ja auch Mädels“, fügt er an und grinst verschmitzt.

Im Sanatorium und auch später im Lehrlingsschlafsaal in München zwischen 38 Auszubildenden entdeckt Xaver Reiser seine Qualitäten als Unterhalter. „Ich hab im Dunkeln Witze erzählt und es geschafft, dass mir der ganze Saal zuhört“, erinnert er sich. „Auch wenn mir einer der Älteren mal eine gelangt und den Mund verboten hat, weil er schlafen wollte.“

Im Alter von 14 Jahren erkrankte er an Tuberkulose. © privat

Die Wochenenden und Ferien verbringt der junge Mann in der Heimat im Holzland. Dort trifft er im Alter von 23 Jahren beim Tanzen auf die gleichaltrige Marlene. Mit ihr war er Jahre zuvor in dieselbe Klasse an der Volksschule Schröding gegangen. Und dann steht sie plötzlich wieder vor ihm, zur jungen Frau herangewachsen – und es ist um ihn geschehen.

Marlene hatte den Xaver aus der Schulzeit als „eher kleinwüchsig und unscheinbar“ in Erinnerung. „Nicht im Traum hätte ich mir einfallen lassen, dass ich ausgerechnet den einmal heiraten würde“, sagt die heute 70-Jährige – und ihr Ehemann nimmt’s mit Humor. Nicht nur austeilen, sondern auch mal über sich selbst lachen zu können, das gehört für ihn dazu.

Vier Jahre später stehen die beiden vor dem Traualtar. Es folgen glückliche, aber anstrengende Jahre. Die Söhne Xaver, Josef und Sebastian werden geboren. An den Wochenenden und Feierabenden – Xaver Reiser ist mittlerweile als Servicetechniker im Außendienst für den Raum Erding tätig – wird überwiegend in Eigenleistung über Jahre hinweg das Haus in Grabing gebaut.

In der knappen Freizeit liebt das Ehepaar die Bühne. Beide sind im Theaterverein Hofstarring aktiv, wo der 70-Jährige bis heute Vorsitzender ist. Während sie schon lange nicht mehr selbst spielt, tritt er Jahr für Jahr auf – in Komödien, wie sollte es anders sein. „Ernste Rollen brauch ich nicht.“ Am meisten kribble es, wenn das Publikum schon lacht, bevor er den Mund aufmacht, sagt er. Wenn allein Gestik und Mimik ausreichen. „Theater, das ist mein Leben.“

Die Leute kennen ihn als begnadeten Witzeerzähler, Schauspieler und Schelm. Als einen, der gerne den Mund offen hat, immer ein lockeres Sprücherl auf den Lippen. Da ist es so etwas wie eine logische Konsequenz, dass er irgendwann einen Auftrag als Hochzeitslader bekommt.

Rückblickend lief die Feuerprobe damals aber mehr schlecht als recht. „Das war ein schwerer Start“, erinnert sich der Reiser Xare. Das Lampenfieber hätte ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht und jeden Witz verhunzt. Denn „es geht ja nicht nur darum, was du sagst, sondern vor allem, wie du’s sagst“. Aber der Neuling hat Glück, ein Musiker aus der Blaskapelle hat ein loses Mundwerk und übernimmt. „Der hat mir schwer Schützenhilfe gegeben“, ist Xaver Reiser heute noch dankbar.

Trotzdem bleibt er dran. „Dem kannst du ja nichts ausreden“, sagt seine Frau Marlene. Und mit der Gelassenheit der Erfahrung kommt auch der Erfolg. Es dauert nicht lange, und die Leute lieben den Grabinger. Er ist über Jahre an den Wochenenden ausgebucht, begrüßt Hochzeitsgäste mit Gstanzln, führt sie von der Kirche zur Wirtschaft, sorgt für einen reibungslosen Ablauf und vor allem für gute Stimmung (siehe Kasten unten). „Ich sehe mich als Zeremonienmeister“, sagt er. Die größte Hochzeit, die der Reiser Xare begleitet, ist die von Landrat Martin Bayerstorfer mit 430 Gästen. Er wird längst nicht nur im Landkreis angeheuert, sondern reist von der Holledau bis in den Isarwinkel.

Bei der Erstkommunion von Sohn Franz Xaver. © privat

An den Wochenenden ist er viel unterwegs, seine Frau mit den drei Buben oft allein. Aber das nimmt sie gerne in Kauf. „Ich wollte immer einen lustigen Mann“, sagt Marlene Reiser. „Die Auftritte gehörten eben dazu.“ Und zu lachen hat sie viel mit ihm. Wenn er einen neuen Gag findet, sei sie seine erste Testperson. „Und die kritischste“, fügt der 70-Jährige hinzu.

Die Zeiten sind hektisch. Der beliebte Spaßmacher reist an seinen freien Tagen von Gesellschaft zu Gesellschaft – mit fidelen Verserln und lockeren Sprüchen im Gepäck, immer auf der Jagd nach Lachern. Als dann im Abstand von ein paar Jahren zuerst der Vater, dann unerwartet ein jüngerer Bruder an einem Aneurysma und der ältere Bruder an Krebs sterben, haut es die Stimmungskanone Reiser Xare um.

„Ich bin in ein tiefes Loch gefallen, war nicht mehr fähig, irgendetwas zu machen, hatte Angstzustände, konnte nicht mehr schlafen“, erzählt er. Die geliebten Brüder fehlen dem Familienmenschen, der Verlust schmerzt enorm. Doch er nimmt sich keine Zeit zu trauern. „Wenn du so niedergeschmettert bist, und dann sollst du am Samstag wieder hingehen und lustig sein, das macht dich fertig“, erklärt er.

Heute genießt er sein schönes Zuhause in Grabing mit Ehefrau Marlene und auf Spritztouren mit dem Motorrad. © privat

Nach dem Zusammenbruch lernt er Entspannungstechniken. Durch autogenes Training findet er endlich wieder in den Schlaf – und zurück ins Leben. Es ist ein zähes Geschäft, aber er kämpft. „Erst später ist mir bewusst geworden, dass ich da eine gescheite Depression hatte“, sagt er. Irgendwann betritt er wieder die Bühne. Den Humor hat er nicht verloren. Aber er achtet jetzt mehr auf sich, geht nicht mehr so weit über seine Grenzen.

Die große Zeit der Hochzeitslader ist vorbei, meint der Reiser Xare. Die traditionelle bayerische Hochzeit mit festgelegtem Ablauf sei ein Auslaufmodell. „Heute wird das mehr und mehr ein Party-Event.“ Auch darum hinterfrage er mittlerweile schon sehr genau, wenn eine Anfrage kommt, in welchem Rahmen die Feier geplant ist.

Motorradfahren ist seine Leidenschaft. © privat

Außerdem werde das mit den Witzen immer schwieriger. „Die Leute werden empfindlicher in ihrer Selbstverliebtheit“, sagt er. „Früher hast du dir schon was leisten können, heute darfst du keinem mehr seine Fehler aufzeigen.“

Dass es nicht mehr so viel zu tun gibt für ihn, stimmt ihn aber nicht unglücklich. Schließlich sei er so oder so nicht mehr der Jüngste. „Früher, da hab ich mich verausgabt. Dafür musste ich meinen Tribut zahlen“, sagt er. „Aber mich würd’s reuen, wenn ich’s nicht gemacht hätte. Das waren schöne Zeiten.“

Die Familie ist sein Anker. © privat

