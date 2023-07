Ehre für das Holzland-Schmuckstück: Debnkmalpreis für St. Stephanus in Ebering

Kleinod in neuem Glanz: die Filialkirche St. Stephanus in Ebering.

Die Sanierung der Filialkirche Ebering hat beim Denkmalpreis des Bezirks Oberbayern eine Anerkennung erhalten.

Steinkirchen/Freising – Über diesen Brief war die Freude im Pfarrhaus Steinkirchen groß. Die Einladung zur Verleihung des Denkmalpreises vom Bezirk Oberbayern galt einem Herzensprojekt vieler Steinkirchener: Die frisch sanierte Filialkirche in Ebering zählte zu den Preisträgern.

Für die Filialkirche St. Laurentius und Stephanus in Ebering gab es bei dem Festakt im europäischen Kulturzentrum Schafhof in Freising zwar keinen Geldpreis, aber eine Anerkennung für die vorbildliche Gesamtsanierung der ältesten Kirche im Landkreis Erding.

Zum zweiten Mal nach 2021 hatte der Bezirk den Oberbayerischen Denkmalpreis verliehen. Er würdigt damit das Engagement vieler privater und öffentlicher Eigentümer von denkmalgeschützten Objekten und fördert damit „neues Leben in alten Mauern“.

+ Stolz (v. l.): Kreisheimatpflegerin Sandra Angermaier, Rainer Schneider (stellv. Bezirkstagspräsident), die Holzland-Delegation mit Ursula Eibl, Sandra Bachmeier und Isidor Wegmann, Bezirkstagspräsident Josef Mederer und Bezirksheimatpflegerin Astrid Pellengahr. © Monika Kronseder

Umso lieber reiste eine Abordnung aus dem Pfarrverband Holzland mit Verwaltungsleiterin Sandra Bachmeier, Steinkirchens ehemaliger Bürgermeisterin Ursula Eibl und Isidor Wegmann zu der besonderen Feierstunde in Freising.

Nachdem die Leiterin der Kulturabteilung des Bezirks Oberbayern, Astrid Pellengahr die Objekte vorgestellt hatte, übergab Bezirkstagspräsident Josef Mederer eine Urkunde und eine Erinnerungstafel zum Andenken an diese besondere Ehrung.

Der Startschuss zur Rettung der Filialkirche Ebering war in Eibls Amtszeit als Bürgermeisterin von Steinkirchen gefallen. Tatkräftig wurde sie dabei von Wegmann unterstützt.

Möglich gemacht wurde das Projekt jedoch erst durch die Unterstützung aus dem Entschädigungsfonds des Bundes. Dank Kontakten zu MdB Andreas Lenz wurden der Kirchenstiftung 2016 200 000 Euro aus dem Sonderprogramm Denkmalschutz des Bundes zugesagt.

Damit war der finanzielle Grundstein für die Sanierung gelegt. Dazu kamen noch Zuschüsse von der Erzbischöflichen Finanzkammer, vom Bezirk Oberbayern, vom Landkreis Erding und von der Gemeinde Steinkirchen. So konnten die Arbeiten 2017 beginnen. Hierbei wurden auch ein Großteil der historischen Innenausstattung und die jahrhundertealte Empore gerettet. Nach Fertigstellung wurde die Kirche im Juli 2021 von Weihbischof Bernhard Haßlberger gesegnet.

Hobbyhistoriker Wegmann ist so etwas wie der inoffizielle Kirchenpfleger von Ebering. Er hatte sich von Anfang an für den Erhalt des Kirchleins eingesetzt und stand bei der Renovierung mit Rat und Tat zur Seite. Mit seinen abwechslungsreichen Kirchenführungen bringt er noch jetzt auch außerhalb der Messen und Andachten Leben in das Kircherl.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und wir im Pfarrverband Holzland sind sehr stolz, dass wir diese Ehrung bekommen haben. Die Erinnerungstafel wird einen besonderen Platz, wahrscheinlich im Außenbereich der Kirche erhalten“, erklärte Sandra Bachmeier nach der Ehrung.