Erding: Toni Emehrer will die Jugend für Kirche begeistern

Teilen

Team Jugendstelle (v. l.): Verwaltungskraft (Krankheitsvertretung) Melanie Kollmannsberger, Jugendreferentin Susanne Neumayer und Jugendseelsorger Toni Emehrer vor dem Büro in Klettham. © Monika Kronseder

Toni Emehrer ist neuer Jugendseelsorger im Landkreis Erding. Der Pastoralreferent im Pfarrverband Holzland will die Jugend und Familien für den Glauben begeistern.

Landkreis – Toni Emehrer ist neuer Jugendseelsorger in der Jugendstelle Erding. Der Dorfener (56), Vater von vier erwachsenen Kindern, übernimmt die vakante Stelle. Jugendreferentin Susanne Neumayer bekommt mit ihm Unterstützung in der katholischen Jugendarbeit im Landkreis. Als Pastoralreferent im Pfarrverband Holzland hat Emehrer nur noch eine halbe Stelle. Wir haben mit ihm gesprochen.

Herr Emehrer, Sie sind Pastoralreferent im Pfarrverband Holzland. Ist da noch Zeit für die Aufgabe als Jugendseelsorger an der Katholischen Jugendstelle Erding?

In unserer Erzdiözese wurde vor etwa fünf Jahren der Personalplan überarbeitet. Dabei zeigte sich, dass zwischen 2020 und 2030, also in nur zehn Jahren, etwa 30 Prozent weniger Seelsorgerinnen und Seelsorger zu Verfügung stehen werden. Es werden nicht nur Priester, sondern auch Diakone, Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten fehlen, so dass die Diözesanleitung einen neuen Plan erstellt hat. Dieser Plan sieht für den Pfarrverband Holzland eine halbe Priester- und eine halbe Mitarbeiterstelle vor. Für mich heißt das, dass ich nur noch mit einer halben Stelle im Pfarrverband arbeiten darf und eine weitere halbe Stelle dazu nehmen musste.

Und da kam die Jugendseelsorge ins Spiel?

Ich habe mich bewusst für die Jugendseelsorge entschieden, weil mir klar ist, die Zukunft von Kirche am Ort hängt entscheidend davon ab, welche Erfahrungen junge Menschen mit Kirche machen.

Freuen Sie sich auf die neue Aufgabe? Wie waren die ersten Eindrücke?

Ich freue mich sehr über die neue Herausforderung. Da diese Stelle seit fast vier Jahren nicht besetzt war, gilt es für mich zu schauen, wo ich gebraucht werde. Ich finde das sehr spannend. Und in den ersten Wochen habe ich auch sehr viel Ermutigendes erlebt. Ich bin wirklich positiv überrascht, wie viele gute Jugendseelsorgerinnen und -seelsorger wir in unserer Erzdiözese haben und wie professionell sie arbeiten.

Was bedeutet das für den Pfarrverband Holzland?

Natürlich bedeutet das, dass ich nicht mehr so viel im Holzland sein werde. Ich habe mir fest vorgenommen, meine Kraft in die Kinder- und Familienseelsorge zu legen und ich werde mich weiterhin um die Erstkommunion- und Firmvorbereitung kümmern. Da hoffe ich auch auf eine große Unterstützung durch den Pastoralassistenten Michael Schenke, den ich in seiner Ausbildung im Pfarrverband Holzland begleite. Und natürlich werde ich mich um die Ministrantinnen und Ministranten kümmern.

Was sind Ihre ersten Schritte?

Ganz entscheidend wird sein, dass ich den Jugendlichen zuhöre und schaue, was sie brauchen. Beginnen werde ich mit den Jugendverbänden, die es in unserem Landkreis gibt: KLJB, Kolpingjugend und die Pfadfinder. Zugleich werde ich die Seelsorgeteams in den Pfarrverbänden besuchen, um zu erfahren, welche unterstützenden Angebote sinnvoll sein können. Ganz wichtig ist mir dabei, dass ich wirklich auch mit Jugendlichen ins Gespräch komme.

Was bedeutet für Sie die neue Aufgabe als Landkreis-Jugendseelsorger?

Zum einen ermöglicht sie mir, dass ich für mich selber noch einmal genauer hinschaue, wie ich mithelfen kann, dass der Glaube an die nächste Generation weitergetragen werden kann. Dazu erhoffe ich mir auch Anregungen für meine Arbeit im Pfarrverband. Aber ich hab’ die große Sorge, dass mich die beiden Aufgaben noch mehr in Anspruch nehmen werden und ich auch manchen Wunsch werde nicht mehr erfüllen können. Da hoffe ich doch auf Verständnis der Holzländer, dass ich nicht mehr alles so wie bisher weitermachen kann.

Ihre offizielle Stellenbezeichnung ist „Themenfeldverantwortlicher für die Jugendpastoral“. Was ist darunter zu verstehen?

Als Themenfeldverantwortlicher trage ich die Gesamtverantwortung dafür, dass im Landkreis Erding ordentlich Jugendpastoral geschieht. Natürlich kann mir das nur gelingen in einer engen Zusammenarbeit mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern in den Pfarreien und Pfarrverbänden. In regelmäßigen Konferenzen soll ein Austausch gelingen, Ideen entwickelt werden, auch einzelne Projekte erarbeitet und durchgeführt werden, dass Jugendliche erleben, dass Kirche für sie da ist. Da aber heute Jugendpastoral eine so komplexe Aufgabe ist, soll ich von zwei Jugendseelsorgerinnen oder -seelsorgern mit jeweils einer halben Stelle unterstützt werden – eine für den östlichen Landkreis und eine für den westlichen.

Sind die Stellen schon besetzt?

Leider gibt es bisher für diese beiden halben Stellen noch keine Bewerbung, so dass ich mit nur einer halben Stelle Anwalt der Jugendlichen im Landkreis bin. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass wir mit Susanne Neumayer eine Jugendreferentin haben, die mit einer vollen Stelle für die Jugendlichen im Landkreis da ist. Sie teilt sich mit mir in der Jugendstelle in Klettham das Büro. Es wäre also schön, wenn die beiden Funktionsstellen auch besetzt werden könnten. Das würde dann sogar eine personale Aufstockung um eine halbe Stelle bedeuten.

Haben Sie einen besonderen Wunsch?

Ich wünsche mir, dass wir unseren Glauben viel stärker von der Frage her denken und weitergeben, was die junge Generation braucht, dass Glaube für die Jugendlichen und jungen Familien eine ehrliche Antwort ist auf ihre Lebensthemen und -fragen. Wir sollten also nicht sagen: „Es soll alles so bleiben, wie es immer schon war“, sondern: „Wie können wir von Glauben reden, dass die jungen Menschen sagen: Das geht auch mich etwas an.“ Das würde ich mir wünschen.

Das Gespräch führte Monika Kronseder.