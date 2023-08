Bürgermeister-Quartett im Interview: „Vier, die für das Holzland stehen“

„Woodlandteam“: So wurden (v. l.) Dieter Neumaier, Alfons Beilhack, Michaela Mühlen und Hans Schweiger schon genannt, weil sie oft gemeinsam auftreten, wie hier beim diesjährigen Holzlandvolksfest in Hohenpolding.

Halbzeit-Bilanz

Von Fabian Holzner schließen

Das Bürgermeister-Quartett aus dem Holzland, Dieter Neumaier, Alfons Beilhack, Hans Schweiger und Michaela Mühlen, fällt seit Beginn der Amtsperiode durch eine besondere Zusammenarbeit auf.

Holzland – Schon die Kandidatur zur Kommunalwahl im Holzland vor ziemlich genau 900 Tagen verriet, dass sich vieles ändern werde: In Kirchberg, Hohenpolding und Steinkirchen traten die bisherigen Bürgermeister nicht mehr an. Dieter Neumaier, Alfons Beilhack und Hans Schweiger hießen die einzigen Kandidaten. Mit Michaela Mühlen, die in Inning wiedergewählt wurde, entstand schnell ein Quartett, das häufiger als die Vorgänger gemeinsam in Erscheinung tritt. Zur Amtshalbzeit traf sich das „Woodlandteam“, wie die Vier schon genannt wurden, zu einem Rückblick auf unerwartete Momente sowie erwartbare Herausforderungen und tauschte Gedanken über die Entwicklungen der Gesellschaft und der Zusammenarbeit im VG-Rathaus aus.

Sie haben sich für einen „Nebenberuf“ mit wahrscheinlich 24/7-Erreichbarkeit entschieden. Wie viel weniger Schlaf oder mehr an Kaffee bringt das Bürgermeisteramt mit sich?

Alfons Beilhack (blickt auf eine Tasse vor sich und lacht): Das hier ist Caro-Kaffee…

Dieter Neumaier: Ich hab’ erst als Bürgermeister mit dem Kaffeetrinken angefangen.

Hans Schweiger: Ab und zu kann man durch das Amt nicht so gut schlafen (lacht), aber ich leide noch nicht unter Schlaflosigkeit.

Michaela Mühlen: ... sonst müsste man auch eine Grenze ziehen.

Für drei von Ihnen ist es die erste Amtszeit. Inwieweit haben Sie neue Aspekte an sich kennengelernt oder sich sogar neu definiert?

Schweiger: Da hat uns Corona ein bisschen zugespielt und uns Zeit gelassen, wir wurden nicht ins ganz kalte Wasser geschmissen.

Beilhack: Das stimmt, dafür hätte es uns nach den Öffnungen nach eineinhalb Jahren fast erschlagen… Aber was das Stehen und Reden in der Öffentlichkeit angeht, hatte ich ja schon Erfahrung durch den Theaterverein und das Mesneramt. Wobei ich noch immer meinen Kollegen Dieter beneide, der bei Reden einfach so aus der Hüfte schießen kann. Was für mich die größte Umstellung nach 30 Jahren im Handwerk war, ist dieser gewöhnungsbedürftige „Kaugummi“ bei Projekten: Ich kannte Auftrag-Planung-Umsetzung und das in circa vier Wochen. Man möchte oft viel schneller zum Beispiel auf Anrufe reagieren können.

Mühlen: Für mich war es eine Herausforderung, in die Rolle hinein zu wachsen. Ich nehme mich nicht so wichtig, man wird aber als Bürgermeister nach außen hin wahrgenommen – vielleicht anders als man ist oder sich fühlt. Und ich bin klarer geworden, zum Beispiel beim „Nein“-Sagen.

Neumaier: Als Dozent und Musiker war das Stehen in der Öffentlichkeit für mich kein großes Problem. Aber als ehrenamtlicher Bürgermeister zwei Berufe unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung. Ich arbeite weiterhin zwei Wochentage an der Hochschule Weihenstephan, die restlichen drei, eigentlich fünf Tage, bin ich Bürgermeister. Ansonsten würde ich das unterstreichen, was Michaela gesagt hat: Ich bin niemand, der falsche Hoffnungen wecken möchte.

Hat sich der Umgang mit den Mitbürgern geändert?

Neumaier: Die Ansprachen haben sich im Vergleich zu unseren Vorgängern grundsätzlich geändert. Die Leute besuchen einen nicht mehr in der Bürgersprechstunde, sondern rufen an oder schreiben per E-Mail oder über WhatsApp. Keiner will mehr mit seinem Anliegen warten, und dann ist es so, wie Fonse gesagt hat: Man muss schauen, wie schnell etwas geht.

Und der Ton, mit dem die Bürger auf sie jetzt zugehen?

Neumaier: ... ist meistens sehr vernünftig, manchmal aber auch fast frech. Beilhack: Das sind aber die Ausnahmen! Mühlen: Zum Glück. Manchmal braucht man aber ein dickes Fell.

Wann beispielsweise?

Beilhack: Es kommen Anliegen, die einen eigentlich gar nichts angehen, ein Nachbarschaftsstreit beispielsweise. Da kommen dann schon derbe Aussagen.

Neumaier: Mit Corona ist der Umgangston rauer geworden, und ich glaube, manchmal müssen wir auch büßen, dass die Leute politikverdrossen geworden sind. Wir sind halt vor Ort.

Wo drückt der Schuh in der Kommunalpolitik im Moment am meisten?

Beilhack: Mich stört es, dass immer mehr von oben nach unten delegiert wird. Der Breitbandausbau, die Ganztagsbetreuung oder die Digitalisierung der Schulen zum Beispiel. Wenn in drei Jahren die iPads für eine ganze Klasse veraltet sind, muss das eine Kommune mit 1600 Einwohnern stemmen – das Geld fehlt dann vielleicht beim Straßenbau.

Neumaier: Das ganze Fördersystem ist oft nervig und belastet die ganze Verwaltung. Man bekommt zwar für fast alles Förderungen, muss dafür aber oft ordnerweise Formulare für die Anträge und dann wieder für den Mittelabruf ausfüllen. Und man muss dennoch vieles vorfinanzieren, die Gelder kommen oft erst mit Verzug von Jahren. Viel besser wäre es, wir würden eine vernünftige und ausreichende Finanzausstattung bekommen und das Vertrauen, dass die Gemeinderäte und Bürgermeister – so wie sonst auch – vernünftig mit dem Geld umgehen.

Mühlen: Das Fördersystem ist wahnsinnig aufgebläht. Vieles könnte man günstiger machen, aber dann eben ohne Förderung. Manches grenzt an einen Schildbürgerstreich.

Schweiger: Ja, manches könnte man schneller, günstiger und mit weniger Fragen ohne Fördermittel umsetzen. Ich sage immer wieder: Eine Förderung muss man sich leisten können.

Wie wichtig ist der Rückhalt im engsten sozialen Umfeld für sie geworden?

Schweiger (atmet tief durch): Das ist ganz wichtig! Wenn was überhaupt nicht gelaufen ist, kommt man am Abend nach Hause und denkt sich: „Mensch, habt’s mich doch alle gern. Meine Frau redet mich dann erst mal gar nicht an, sie spürt so was. Und zwei Stunden später kommt dann ein: „Wo fehlt’s denn heit?“ Man braucht auch jemanden zum Reden. Die Familie wenn nicht mitmachen würde, könnte man das gleich vergessen.

Beilhack: Stimmt. Und was hinzukommt, ist das Miteinander hier drinnen. Das ist schon fast… Nein, es ist Freundschaft. Hier im Rathaus sind alle Türen offen, zu Michaela beispielsweise kann man gehen und sie zu ihren Erfahrungen der letzten Jahre befragen. Auch wenn es blöde Fragen sind, hier hat keiner Geheimnisse. Ich fahre hier jeden Morgen sehr gerne rauf nach Steinkirchen – das sagt schon vieles.

Mühlen: Das ist Gold wert und auch nicht selbstverständlich! Das Amt prägt in jedem Fall das Privatleben. Wenn man zum Beispiel auf ein Fest geht, gibt es immer jemanden, der gerade ein Anliegen hat. Und, da sind wir wieder bei der Außenwahrnehmung, man ist ja immer der Bürgermeister. Als mein Sohn noch klein war, gab’s Situationen, bei denen er an der einen Hand gezogen hat, während bei mir jemand stand, der sich aufgeregt hat. Da war die Zerrissenheit schon sehr deutlich spürbar, weil jeder gezogen hat.

Neumaier: Ohne den Rückhalt der Familie – insbesondere unserer Partnerinnen und Partner – könnte man so ein zeitintensives und manchmal auch belastendes 24/7-Amt nicht stemmen. Und auch für unsere Kinder ist es sicher nicht immer einfach, Sohn oder Tochter vom Bürgermeister zu sein. Die stehen manchmal unter besonderer Beobachtung.

Nach außen hin wirkt die VG Steinkirchen einiger als zuvor. Ergebnis gezielter Bemühung?

Mühlen: Unsere vier Gemeinden stehen nicht in Konkurrenz zueinander, im Gegenteil – sie wachsen immer mehr zusammen.

Neumaier: Und wir profitieren alle davon. Bestimmte Fehler muss man ja nicht zweimal machen. Frei nach Aristoteles: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Was uns alle gemeinsam angeht, machen wir miteinander. Was die einzelne Gemeinde angeht, machen wir in… (überlegt)

Mühlen: … kollegialer Beratung.

Neumaier: Das Konzept VG halte ich nach wie vor für sehr gut. Wir sparen Ressourcen und Kosten und können uns damit Sachen leisten, die wir einzeln nicht stemmen könnten. Daneben ist es sehr basisdemokratisch: Jeder Gemeinderat entscheidet vor Ort in seiner Gemeinde und hat trotzdem das Holzland im Blick. So haben wir überall Entwicklung, nicht nur in einem Hauptort. Ich bin davon überzeugt, dass manche Kollegen neidisch auf uns schauen: „Da sind Vier, die sich gut verstehen. Die für das Holzland stehen.“

Beilhack: Nach außen spiegelt sich das, wenn wir beispielsweise in Bürgermeisterdienstbesprechungen mit einem Auto fahren und die Kollegen schon lachen, wenn wir zu viert aussteigen. Ein Bürgermeister hat mal vom „Woodlandteam“ gesprochen – und dazu gehört sicher auch die Verwaltung. Und noch mal zum familiären Umfeld: Man kann hier schon auch Dampf ablassen, muss Vieles gar nicht erst mit nach Hause nehmen.

Bei allen Herausforderungen gab es hoffentlich auch besonders schöne oder erheiternde Momente. Vielleicht solche, die Ihnen gleich wieder in Erinnerung kommen?

Neumaier: Ich musste letztens bei einer Trauung eine Pause einlegen: Das Brautpaar hatte bereits eine kleine Tochter, die kurz vor dem Jawort auf die Toilette musste. Ich meinte nur: Wenn wir jetzt eine Pinkelpause machen, dann bitte aber für alle.

Beilhack: Zu mir, in meiner Funktion als Mesner in Hohenpolding, kam kurz nach der Wahl eine Ministrantin die mich fragte, ob sie jetzt noch „Fonse“ zu mir sagen dürfe oder ob Sie „Herr Bürgermeister“ sagen solle.

Schweiger: Als mir zu meinem runden Geburtstag eine ganze Gruppe Kindergartenkinder ein Ständchen gesungen hat.

Mühlen: Kürzlich waren Grundschüler bei mir im Rathaus. Von einem Papa habe ich danach erfahren, dass seine Tochter zu Hause meinte: „Wenn ich groß bin, möchte ich dasselbe wie die Micha werden.“ Das ist besonders lieb, wenn man für Mädchen ein Vorbild sein kann.