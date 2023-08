Lallinger in Steinkirchen: 70 Jahre im Schusterhandwerk

„Aus is!!!“, steht auf dem Schild an Otto Lallingers Schusterwerkstatt. Und: „Der Grund ist die Gesundheit“. © Holzner

Ruhestand mit 84 Jahren: Steinkirchener Schuhmacher Otto Lallinger schließt seine Werkstatt.

Steinkirchen – Otto Lallinger blieb ganze 70 Jahre „bei seinem Leisten“. Jetzt hängt ein Schild mit der Aufschrift „Aus is!“ an der Werkstatttür des letzten Schusters weit und breit. Im Alter von 84 Jahren geht der fleißige Mann in den Ruhestand.

Jetzt will die Gesundheit nicht mehr mitspielen, erklärt Lallinger an einem seiner letzten Arbeitstage in der Stube am Rande Steinkirchens. „Mein Lebtag war ich Schuhmacher“, blickt er zurück. Seine Schulzeit und die Lehre im väterlichen Betrieb gingen nahtlos ineinander über. Um 11 Uhr am 14. Juli 1953 endete der Unterricht, um 13 Uhr ging es in die Werkstatt. Mit Bestnoten legte der 16-Jährige die Gesellenprüfung ab.

Die weiteren beruflichen Stationen führten Otto Lallinger zunächst nach Wartenberg, dann nach Großhadern. „1,20 Mark Lohn bekam ich am Tag, davon musste nicht nur die Miete in Kleinhadern von monatlich 25 Mark, sondern auch das Essen bezahlt werden. Ein Schweinebraten kostete damals 2,30 Mark, eine Halbe Bier 45 Pfennig“, erinnert er sich an die Nachkriegszeit. Zur Armut kamen lange Arbeitszeiten und für den Steinkirchener das wöchentliche Pendeln nach München. Montags schwang er sich um halb fünf Uhr früh aufs Fahrrad, um nach Erding zum Bahnhof zu kommen und um 9 Uhr am Arbeitsplatz zu sein.

Für Otto Lallinger besserten sich die Umstände mit einer Anstellung in der Orthopädieschuhmacherei Max Schmid in Dorfen. „Eine top Werkstatt, bei denen hab ich am meisten gelernt. Der Schmid Max war elf Jahre älter als ich, aber wir waren Freunde“, erinnert er sich. Als der Dorfener Schuhmacher in Rente ging, wechselte Lallinger in die Bekleidungskammer am Fliegerhorst in Erding, wo er acht Jahre lang Werkstattleiter war.

Als 60-Jähriger richtete er sich in Steinkirchen eine Hobby-Werkstatt ein und schusterte weiter. Das sprach sich herum, schließlich gab es kaum mehr Schuster im Umkreis. Weitere 24 Jahre sind so vergangen, in denen Lallinger die Entwicklung seines Berufsstandes miterlebte.

„Mitte des letzten Jahrzehnts ging es steil bergab. Die Leute haben lauter billiges Zeug in den Supermärkten oder bei Deichmann gekauft und weggeschmissen. Aber es blieben Kunden mit schlechten Füßen, die Wert auf ihre Schuhe gelegt haben“, erzählt er. Seit der Pandemie beobachtet er eine Trendumkehr, wohl, weil den Menschen weniger Geld bleibt, vermutet der Schuhmacher. Schuhsohlen sind heute fast immer aus PVC – „da hilft nix anderes als Kleben“. Eine fast antike Nähmaschine hat Lallinger trotzdem noch in Betrieb.

Zufällig kommt während einer kleinen Werkstattführung an einem der letzten Arbeitstage die 17-jährige Julia Deutinger von einem Nachbarhof zu ihm. An einem ihrer Reitstiefel ist der Reißverschluss gerissen. Freude an seinem Beruf ist Lallinger gleich anzumerken, als er den kaputten Stiefel mit einem „des hamma glei“ unter die Nähmaschine legt und dann vehement jeglichen Lohn für die zehnminütige Arbeit ablehnt.

„Durch die Arbeit beim Staat, also am Fliegerhorst, bekomme ich eigentlich eine gute Rente. Aber ich bin halt unruhig und man braucht doch was. Den ganzen Tag herumhängen, das hältst ja nicht aus“, schmunzelt er.

Dabei ist er für alles andere als herumhängen bekannt: Kürzlich hat er die Gründung eines Gemeindearchivs für Steinkirchen mit angeregt und arbeitet gleich noch mit. Im Heimatmuseum in Thal arbeitet er zur Schau an den Museumstagen in einer historischen Werkstatt, die er in Teilen mit eigenem Werkzeug mit eingerichtet hat.

Dort kann er, als einer der letzten seines Standes, noch zeigen, was schustern einst bedeutete. Mit Begriffen wie „Braihauspantoffen“ oder „Pechdraht“ erklärt er sein Handwerk. „Wenn’s die Gesundheit zulässt, dann mach ich das weiter. Das macht mir ehrlich Spaß“, sagt er.