Führung der Landjugend Steinkirchen im Amt bestätigt

Steinkirchen –Die Landjugend (KLJB) Steinkirchen hat gewählt. Die Wahlen im voll besetzten Pfarrsaal verliefen reibungslos, einige Positionen wurden in einer Stichwahl entschieden. So ergibt sich folgender Vorstand: Geistlicher Begleiter bleibt Pastoralreferent Toni Emehrer. Johanna Schweiger wurde als weibliche Vorsitzende ebenso bestätigt wie ihre Stellvertreterin Ramona Daumoser. Männlicher Vorsitzender bleibt Wolfgang Schweiger. Ihn vertritt der bisherige Schriftführer Michael Sedlmaier. Seine Nachfolge tritt Julia Lechner an. Sie war bislang Beisitzerin. Lena Bauer verantwortet weiterhin die Kassengeschäfte. Als Beisitzer wurden Lisa Herweger, Sophia Schweiger, Hannes Groll und Sebastian Weber sowie als Kassenprüfer Elisabeth Empl und Stefan Gotter gewählt.

Die neue Führungsriege kündigte an, sie freue sich über viele gemeinschaftliche Unternehmung im Pfarrverband Holzland und darüber hinaus. Nach dem Christkindlmarkt in Steinkirchen, bei dem die KLJB mit einem Stand mit süßen und pikanten Crepes dabei gewesen ist, ist am 4. Adventssonntag, 22. Dezember, nach dem 10-Uhr-Gottesdienst und an Heiligabend nach der Christmette in Steinkirchen Glühweinverkauf angesagt. An Heiligabend bietet die KLJB auch wieder die Kinderbetreuung „Wir warten aufs Christkind“ an.

Die schon traditionelle Dreikönigsparty Anfang 2020 muss aus logistischen Gründen diesmal ausfallen, teilte der Vorstand mit.

Monika Kronseder