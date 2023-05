Lebenschance für Leukämiekranke

Machen sich stark für die Typisierung: Josef Maier mit seiner Frau Pauline (l. daneben) sowie (v. l.) Sophia Schweiger, Johanna Schweiger, Lisa Herweger, Lena Bauer und Julia Lechner von der Landjugend Steinkirchen. © Fabian Holzner

Beim Landjugend-Jubiläum können sich an einem Stand vor dem Festzelt in Steinkirchen am Sonntag, 14. Mai, von 9 bis 16 Uhr, alle gesunden Erwachsenen zwischen 17 und 55 Jahren mit einem unkomplizierten Speicheltest registrieren lassen. Initiator Josef Maier will mit dieser Typisierungsaktion etwas zurückgeben.

Steinkirchen – „Ich hatte in meinem Leben schon so oft Glück, ich muss etwas zurückgeben“, erzählt Josef Maier wenige Tage vor der großen Typisierungsaktion in Steinkirchen. Glück bedeutet für den 71-jährigen Landwirt, am Leben zu sein. Und weil ihm an seinem 50. Geburtstag von seinem Bruder mit einer Stammzelltransplantation das Leben geschenkt wurde, organisiert Maier beim 90. Gründungsjubiläum der KLJB Steinkirchen eine Typisierungsaktion – die denkbar einfachste Möglichkeit, Leukämieerkrankten das Leben zu retten.

An einem Stand vor dem Festzelt in Steinkirchen können sich am Sonntag, 14. Mai, von 9 bis 16 Uhr alle gesunden Erwachsenen zwischen 17 und 55 Jahren mit einem unkomplizierten Speicheltest registrieren lassen. Hinter der Aktion steht der Verein Leukämie Selbsthilfegruppe Landshut, dem Maier sofort beitrat, als er die Diagnose Blutkrebs erhielt.

Mit großem Gottvertrauen hatte er sein ungewisses Schicksal schnell angenommen: „Ob’s gut geht oder schlecht geht, hat man selbst ja nicht in der Hand. Ich hatte dann Glück und hab’ immer gesagt: Da oben ist einer, der weiß, was er vorhat“, blickt er zurück. Bei der Testung seiner engsten Verwandten stellte sich einer seiner beiden Brüder als geeigneter Stammzellspender heraus. Dass die Transplantation, die über Maiers Leben entschied, genau auf seinen 50. Geburtstag fiel, war dann Zufall und „ein sehr schönes Geschenk“, wie Maier sagt.

Ein ganzes Jahr dauerte es, bis der ehemalige langjährige Hohenpoldinger Ortsobmann des Bayerischen Bauernverbands wieder auf den Beinen war und seiner Arbeit nachgehen konnte. Eine wichtige Stütze war, neben seiner Frau Pauline, auch die Selbsthilfegruppe in Landshut, der er bis heute angehört. „Wir treffen uns monatlich, aber dabei geht es natürlich nicht immer um die Krankheit. Es geht auch lustig her, bei unseren Ausflügen und Feiern“, berichtet Maier aus dem Kreis der 35 Mitglieder.

Der wesentliche Zweck ist aber der Erfahrungsaustausch, den sie neu Betroffenen anbieten. Daneben organisiert der 1994 gegründete Verein regelmäßig Typisierungsaktionen, deren Kosten durch Spenden getragen werden. 40 Euro kostet ein Test, wie er in Steinkirchen angeboten wird, bei dem die Freiwilligen sich selbst eine Probe mit einem Stäbchen aus dem Mund entnehmen. „Für die Jungen ist das viel Geld, deshalb übernehmen wir die Kosten“, erklärt Maier.

Die dann eventuell in Frage kommende Feintypisierung, bei der sich erst entscheidet, ob man einem Leukämieerkrankten durch eine in Frage kommende Stammzellspende oder eine Knochenmarkspende das Leben retten könnte, erfolgt erst in einem nächsten Schritt, der dann von den Krankenkassen bezahlt wird.

Von der bereits im Vorfeld erfahrenen Unterstützung ist Maier beeindruckt: Die Landjugend Steinkirchen war sofort offen für die Aktion, die Verwaltungsgemeinschaft Steinkirchen leistete einen wichtigen Beitrag beim Bewerben mit Plakaten, und die Hofstarringer Wirtsfamilie Groll stellt den Stand zur Verfügung.

Nun hofft der Selbsthilfeverein auf eine rege Teilnahme, die Reaktionen beim Verteilen von Flyern auf dem 110-jährigen Gründungsfest der KLJB Eching waren vielversprechend, freut sich Maier. (Fabian Holzner)