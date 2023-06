Neues Projekt über alte Zeiten

Gemeindearchiv für Steinkirchen

Der Startschuss für ein Gemeindearchiv in Steinkirchen ist gefallen. Mehrere Ehrenamtliche engagieren sich und sammeln Geschichten und Geschichtliches, was sie dann in einem Raum im Pfarramt archivieren.

Steinkirchen – „Mit jedem Jahr, das wir mit dem Archivieren abwarten, geht Wissen unwiederbringlich verloren“, brachte Altbürgermeister Hans Fertl die Befürchtung einiger Steinkirchener auf den Punkt. Bis dato hatte die Gemeinde kein Archiv und auch sonst keine Möglichkeit, historische Dokumente wie auch das Zeitgeschehen für nachfolgende Generationen festzuhalten. Das ändert sich jetzt mit der Gründung einer Gruppe ehrenamtlicher Archivare und der Eröffnung eines kleinen Archivraums im Pfarrheim. Innerhalb kurzer Zeit kam dieses Projekt zustande, nicht zuletzt durch die Initiative des 84-jährigen Schusters Otto Lallinger sowie der Brüder Isidor und Hans Wegmann. Hinzu stoßen die beiden Altbürgermeister Fertl und Ursula Eibl, und auch Gemeinderat Flo Wieser hat sich dem geschichtsbegeisterten Kreis angeschlossen. Die Gemeinde hat dazu Computer, Scanner, Drucker und eine Ein-Terabyte-Festplatte sowie zahlreiche Aktenordner finanziert, die Brüder Wegmann haben den vom Pfarramt bereitgestellten Raum im Keller eingerichtet.

Auf kaum zehn Quadratmetern werden nun die Ereignisse vieler Jahrhunderte eine sichere Bleibe finden. Bürgermeister Hans Schweiger schoss aus privater Tasche noch ein Startkapital von 500 Euro zu. „Die kamen, anstatt Geschenken, bei meinem Geburtstag vor wenigen Wochen zusammen und sollen jetzt der Geschichte der Gemeinde zugute kommen“, sagte er. „Wenn ich nicht mehr bin, dann geht vieles verloren“, hatte der Bürgermeister schon bei der Bürgerversammlung im April Otto Lallinger zitiert.

Und tatsächlich hat der bis heute als Schuster Berufstätige im Laufe seines Lebens eine erstaunliche Menge an Informationen und Geschichten über seine Gemeinde aufgesogen und festgehalten. Im Gedächtnis, nicht auf Papier. „Daneben gibt es etliche Bürger, die zuhause eine kleine Sammlung haben“, sagte Isidor Wegmann beim Pressetermin zum Startschuss für das Gemeindearchiv. Und Hans Wegmann ergänzte: „Vieles hat auch Pfarrer Hermannsdorfer zusammengeschrieben, oft Familiengeschichten.“ „Auch der Schlossbauer zu Pirka hat viele Dokumente“, wusste Otto Lallinger weiter – man fängt also nicht bei Null an.

Vor wenigen Monaten hatte eine Gruppe Steinkirchener das Taufkirchener Archiv besichtigt, um sich Anregungen und Tipps für die Gründung zu holen. „Das Schwierigste war eigentlich, einen Raum zu finden“, erzählte Isidor Wegmann und dankte Pfarrer Jacek Jamiolkowski und Verwaltungsleiterin Sandra Bachmeier für das Zimmer im Pfarrheim. Jetzt werden die Hobbyhistoriker zum Sammeln übergehen. Allen voran werden die beiden Altbürgermeister Fertl und Eibl an den Haustüren klingeln – mit der Bitte, in die Privatarchive Einsicht nehmen zu dürfen. Die Zeugnisse vergangener Zeit werden gescannt oder kopiert und die Originale zurückgegeben. „Für die Gemeinde Steinkirchen langt die Terabyte-Festplatte vielleicht hundert Jahre“, schätzte Hans Fertl.

Dann bewies die Runde, dass sich die Richtigen für dieses Projekt gefunden haben. Erzählungen wurden ausgetauscht, über den großen Brand von 1870, bei dem von Steinkirchen nur die Kirche und das Pfarrheim stehen blieben, oder über das Schloss von „Straubing“, gemeint ist Niederstraubing, der einst größte Ort im heutigen Gemeindegebiet. (Fabian Holzner)