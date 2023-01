Sio Steinberger räumt ab: Steinkirchner Musiker gewinnt sieben Rock-Pop-Preise

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Sio Steinberger, bürgerlich Christoph Berger, war drei Jahre lang immer wieder im Tonstudio. © sro

Sieben Mal nominiert, sieben Mal gewonnen. Der Singer-Songwriter Sio Steinberger aus Steinkirchen macht Musik mit Botschaft – und arbeitet mit Kindern. Für ihn schließen sich beide Leidenschaften nicht aus.

Steinkirchen – Seit vier Jahren lebt der Singer-Songwriter Sio Steinberger, der mit bürgerlichem Namen Christoph Berger heißt, in Steinkirchen bei Aßling. Wesentlich länger, nämlich fast elf Jahre, ist es her, dass der Musiker bereits nichts mehr veröffentlicht hat. Das soll sich nun ändern: Nach über drei Jahren im Tonstudio soll im August sein neues Album erscheinen. Die erste Single des Albums, die den Titel „Ich komm wieder“ trägt (seit 20. Januar erhältlich), hat bereits im Vorfeld groß abgeräumt: Beim 40. deutschen Rock & Pop Preis im Dezember vergangenen Jahres war Steinberger mit der Single für sieben verschiedene Kategorien nominiert – und gewann sie alle.

„Das ist schon ein stückweit mein Stolz“, sagt der 57-Jährige bei sich zuhause, während er die gerahmten Urkunden wieder verstaut. „So was kriegt man ja nicht jeden Tag.“ Einmal hat der gebürtige Weimarer den Preis bereits abgeräumt: 2012 als bester Singer-Songwriter. „Seitdem habe ich nichts mehr veröffentlicht“, erklärt er.

15 Jahre Arbeit mit straffällig gewordenen Jugendlichen

Allerdings nicht, weil ihm die Inspiration oder gar die Motivation gefehlt hätte. Der passionierte Musiker hat noch eine andere Leidenschaft: seine Arbeit mit den Kindern.

Der sozialpädagogische Berater hat 15 Jahre lang mit straffällig gewordenen Jugendlichen in Piusheim bei Glonn gearbeitet. Seit sieben Jahren ist er nun in Elkofen, arbeitet dort im Internat mit Kindern, denen das Regelschulsystem nicht gerecht werden kann.

„Das ist natürlich ein krasser Spagat“, sagt Steinberger. Seine Arbeit ist ihm aber so wichtig, dass er nicht darauf verzichten will. So hat er eine eigene Plattenfirma gegründet, damit er sich seine Termine selbst legen und die Arbeit mit den Kindern – beispielsweise die Schicht- und 24-Stunden-Dienste in Elkofen – weitermachen kann.

Kindern kreative Konfliktlösung beibringen

Dabei versucht der Musiker immer, seine beiden Leidenschaften zu verbinden. So hat er auch 2006 den Verein „Erde & Mensch“ gegründet, mit dem er Kindern und Jugendlichen kreative Wege zur Problembewältigung an die Hand geben will. Musik und Filmprojektarbeit, drinnen oder in der Natur.

„Es liegt mir am Herzen, dass die Kids den richtigen Fokus für ihr Leben finden“, erklärt Steinberger. „Und je kreativer du bist, desto leichter fällt das.“

Nicht nur durch den Verein – auch durch seine Musik versucht der Singer-Songwriter Menschen zu erreichen. So geht es in der Single „Ich komm wieder“ um Burnout, den Umgang mit Stress, Depression und Krankheit. Geschrieben hatte er das Lied nach einer langwierigen Schultergeschichte. „Ich habe gemerkt, ich komme an meine Grenzen“, erinnert sich der Musiker. „Ich versuche, mit dem Song die Leute anzusprechen, denen es genauso geht.“ Gerade während Corona, vermutet er, hatten viele dieses Gefühl: Nicht mehr weiterzuwissen. „Ich möchte ein positives Zeichen setzen und zeigen: Es kann immer weitergehen.“ Man müsse sich nur mit den richtigen Menschen umgeben, sich die richtigen Ziele setzen und so positive Veränderungen in seinem Leben herbeiführen. „Bei mir hat das letztendlich geholfen.“

Steinberger: Die Arbeit und die Musik halten ihn am Leben

Positiv auf sein Leben wirke sich die Arbeit mit den Kindern und die Musik gleichermaßen aus. „Es kostet einiges an Kraft“, gibt er zu. „Aber die bekomme ich genau so wieder zurück.“ Das sei es auch, was ihn „ein bisschen am Leben halte“, sagt Steinberger lächelnd.

Und gelegentlich höre er sich seine Musik an – vor allem sein neues Album – und sei selbst erstaunt: „Das ist schon echt krass, was da entstanden ist.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.