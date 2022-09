Motorradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

Von: Uta Künkler

Teilen

Per Sanker kam ein Motorradfahrer ins Krankenhaus, nachdem er von einer Autofahrerin in Steinkirchen beim Abbiegen übersehen worden war (Symbolbild). © Nicolas Armer/dpa

Einen Moment lang die Straße nicht komplett im Blick hatte eine Hohenpoldingerin am Freitagnachmittag und übersah beim Abbiegen einen Motorradfahrer an der Kreuzung bei Hienraching.

Steinkirchen – Einen Motorradfahrer hat eine 38-jährige Hohenpoldingerin in ihrem Pkw am Freitag gegen 16.45 Uhr beim Abbiegen von der Kreisstraße ED 26 auf die ED 1 bei Hienraching übersehen. Der 26-jährige Dingolfinger konnte laut Polizei nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in den Toyota. Dabei stürzte er und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Einmündung wurde kurzfristig durch die freiwillige Feuerwehr Steinkirchen gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 25 000 Euro.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.