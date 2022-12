Ein gutes Wort, ein offenes Ohr für Senioren

Von: Fabian Holzner

Positive Resonanz erfährt die Idee einer offenen Veeh-Harfen-Gruppe für die Holzlandgemeinden. Die Initiatorinnen Hermine Bart (r.) und Michaela Heiner-Weber (4. v. l.) sind mit Freude selbst dabei. © Fabian Holzner

Die Einsamkeit von Senioren ist auch bei der Nachbarschaftshilfe Holzland ein Thema. Beim Essenslieferdienst „Frisch auf den Tisch“ und der neuen Veeh-Harfen-Gruppe können die Helfer hier entgegenwirken.

Steinkirchen – Einsamkeit im Alter ist auch in den vier ländlich geprägten Holzland-Gemeinden ein Thema. Das haben die Aktiven der Nachbarschaftshilfe nicht zuletzt beim Erfolgsprojekt „Frisch auf den Tisch“ erfahren. Die freiwilligen Fahrer waren schnell mehr als „Essenslieferanten“: Als Gesprächspartner boten sie den Besuchten willkommene Abwechslung und ein offenes Ohr. Doch die Zeit reicht bei einem Kofferraum voller warmer Mahlzeiten stets nur für einen kurzen Ratsch.

Ein Förderprojekt der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) und die berufliche Erfahrung der neuen stellvertretenden Vorsitzenden Hermine Bart in der Werkstätte für Menschen mit Behinderung Fendsbacher Hof trafen dann zusammen, und ein neues Angebot konnte geschaffen werden. Seit Oktober versammelt sich im Steinkirchener Pfarrheim eine Veeh-Harfen-Gruppe und zupft auf dem Zither-ähnlichen Saiteninstrument bekannte Weihnachtslieder. Musikalische Vorkenntnisse braucht man dafür keine, denn die Melodie ergibt sich aus einfachen Punkten auf einem hinter die Saiten geklemmten Blatt, die anzeigen, welche Saite gerade zum Klingen gebracht werden soll. „Die Herausforderung besteht vielmehr darin, in der Gruppe zu spielen, also aufeinander zu hören. Aber das klappt mittlerweile ziemlich gut!“, freut sich Bart, die mit Michaela Heiner-Weber die Gruppenleitung übernommen hat.

Beide waren, nachdem die Förderung der ILE und damit 80 Prozent der Anschaffungskosten zugesichert waren, für drei Tage ins mittelfränkische Hemmersheim gereist, um einen Kurs am Erfindungs- und Produktionsort der Veeh-Harfen zu besuchen. Sechs Harfen à 830 Euro konnte sich die NBH Holzland anschaffen, dazu kamen die speziellen „Noten“-Mappen, Stimmequipment und Transporttaschen. Nach diesen Kosten und Mühen ist das gemeinsame Musizieren dafür umso einfacher.

Nicht nur Senioren, die ihr Leben lang gerne ein Musikinstrument gelernt hätten, dafür aber nie die Gelegenheit hatten, sondern auch solche, die noch nie mit dem Gedanken gespielt haben, unter die Musiker zu gehen, nehmen an den Gruppenstunden alle zwei Wochen teil.

Einen festen Teilnehmerbeitrag verlangt die NBH nicht, die Nutzung der Instrumente ist auf Spendenbasis ausgelegt. Reiner Selbstzweck soll die Veeh-Harfen-Gruppe im Holzland nicht bleiben, auch Auftritte sind angedacht, beispielsweise in Seniorenheimen. Und die Instrumente sollen darüber hinaus zum Einsatz kommen. Das Pflegeheim Aloisium in Hohenpolding hat man bereits besucht, mit großem Zuspruch der Bewohner, die die Harfen spielen durften.

Weitere Anfragen gebe es, allerdings müsse die NBH sich überlegen, wie man diese personell bedienen könne. Der Verein bräuchte also weitere freiwillige Veeh-Harfen-Lehrer. Der Fünferblock der ersten Spieler endet in diesem Jahr und damit für mehr als zehn Monate auch die Brauchbarkeit der Weihnachtsliedermappe.

Gleich im neuen Jahr ist die Gruppe dann wieder offen für Neuzugänge, dann wird die „Volkslieder“-Notenmappe zum Einsatz kommen. „Wir könnten uns auch vorstellen, den Musiker-Kreis zu erweitern, eine Bassharfe beispielsweise würde den Klang fülliger machen“, blickt Bart aufs kommende Jahr.

Raus- und Zusammenkommen, etwas ganz Neues erlernen und aufeinander abgestimmt auf ein Ziel hinarbeiten: Die „vielsaitige“ Bereicherung des neuen Projekts der NBH Holzland wird auch von „Licht in die Herzen“, dem Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeigers, unterstützt.

Licht in die Herzen

