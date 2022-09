Neue Schotter-Deponie bei Pfaffing

Infoabend

Einige Anlieger der geplante Deponie sind beunruhigt. Bei einem Infoabend mit Planern und dem Unternehmer Richard Forster standen ihre Sorgen im Mittelpunkt.

Steinkirchen – Begeistert ist wohl keiner, wenn er eine Deponie vor die Nase gesetzt bekommt, Steinkirchen soll die dritte erhalten. Um die Gemeinderäte und die Bürger vorab über ein Bauvorhaben in der Nähe von Pfaffing zu informieren, luden Unternehmer Richard Forster und Steinkirchens Bürgermeister Hans Schweiger zu einer Infoveranstaltung ins Rathaus ein. So konnten sich Bürger und Gemeinderäte ein Bild machen, bevor das Thema in der Sitzung am Dienstag auf der Tagesordnung steht.

Die Firma Forster habe vor zwei Wochen einen Deponieantrag mit Abgrabung im Trockenbauverfahren mit Wiederverfüllung und Reaktivierung gestellt, sagte Schweiger. Verfüllt werde hier Material der Deponieklasse 0, erklärte Klaus Köppe, Geschäftsführer der Blasy+Mader GmbH. „In erster Linie ist es Wohn- und Baumaterial sowie Gleisschotter. Nichts, was sich zersetzt und Gase bildet, darf rein.“ Das alles nicht ohne Abdeckung und auch keine wasserlöslichen Schadstoffe. Das Sickerwasser, das sich in der Lehmschicht sammle, werde an den tiefsten Punkt der Deponie geführt, im dortigen Absetzbecken aufgefangen und vierteljährlich untersucht. „Jede Charge wird deklariert mit einem breiten Messprogramm.“ Das sei relativ sicher, erläuterte Köppe.

Das betroffene Gebiet ist bislang Grünland und Ackerfläche und ungefähr zehn Hektar groß, berichtete Landschaftsarchitektin Irene Ertl vom Büro Wanker und Fischer. Der Planungsumgriff mit Zufahrt umfasse 12,5 Hektar, nur eine kleine Fläche mit Zufahrt und ein Fuchsbau wurden ausgespart.

Forster betreibt schon seit 2017 eine ähnliche Grube bei Riemading, bei der das Endvolumen bald erreicht sei, so Ertl. Der Abbau soll zwischen fünf bis 20 Meter ab Oberkante erfolgen, von einem nahen Bächlein müsse man mindestens 30 Meter Abstand halten. Das stark abfallende Gelände habe eine ausgeprägte Senke in der Mitte. „Der Abbau soll im tiefsten Bereich beginnen“, und in neun Abschnitten – mit maximal drei Abschnitten im Betrieb – erfolgen. Vor allem Kies und Sand sollen hier bis zu 14 Meter hoch abgebaut und verladen werden. Die Zufahrt erfolge von Osten, um eine Verschmutzung zu verhindern, so die Planerin. Dort stünden auch die Waagen, drei Container für Personal und Werkzeug sowie Hallen für Radlader und Bagger.

Im Norden an der Straße sollen frühzeitig Ausgleichsflächen in Form von Blühwiesen angebaut werden. „Im ersten Abschnitt wird abgebaut, im zweiten mit der Verfüllung begonnen. Das Gleiche wie in der jetzigen Grube“, so die Planerin.

Verfüllt werde mineralischer Boden bis zu 1,5 Meter unter die Oberfläche. Der abgetragene Oberbau werde seitlich in bis zu drei Meter hohen Wällen gelagert und diene als Schall- und Staubschutz. Gutachten zur Staubentwicklung und zur Luftreinhaltung seien in den Plan eingearbeitet. In der neuen Grube werde nicht intensiver abgebaut als in der bisherigen, es werde nur der Standort gewechselt. Höchstens drei Maschinen seien gleichzeitig im Einsatz – montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 7 bis 13 Uhr.

Das Grundwasser werde an vier dauerhaft eingerichteten Stellen permanent überprüft, auch nach der Rekultivierung. 150 000 Kubikmeter seien die höchstmögliche Abbaumenge im Jahr, es werden aber wohl nur 50 000 Kubikmeter pro Jahr sein. Die Abbauzeit betrage je nach Konjunktur 12 bis 15 Jahre, die Verfüllung und Rekultivierung weitere fünf Jahre.

Einige Anwesende wie Hans Wegmann, Hans Graf sowie die Räte Peter Empl und Sebastian Reiser sorgten sich um das Wasser und wollten wissen, wie das Areal rekultiviert werde. Forster erklärte, das Wasser komme nur tropfenweise. Das Material werde lagenweise eingebaut und verdichtet. „Das hat eine Festigkeit wie ein gewachsener Boden.“ Ertl ergänzte, alles werde von Behörden überwacht und müsse erst freigegeben werden, bevor es verdichtet werde. Die bisherige Grube sei in ihrer dreijährigen Verfüllung völlig unauffällig, und es gebe dort nicht mal Gipsrückstände, ergänzte Köppe.

Anlieger Peter Huber fürchtete um die Zufahrtstraße nach Pfaffing und die Wasserleitung, die durch die künftige Grube geht. Die Dorfstraße werde nicht von der Firma genutzt, versprach Forster.

Rat Jürgen Baumgartner fragte, wie viele solcher Deponien es gebe. „Pro Landkreis eine, das wird sich aber schnell ändern“, so Köppe. Problem sei, dass es wenig Standorte gebe, die die hydrologischen Verhältnisse erfüllen, ergänzte Ertl. Anwohner Markus Empl: „Wir haben in Pfaffing 20 Jahre den Dreck da. Das ist schon eine Belastung.“