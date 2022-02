Test-Lücke im Holzland geschlossen

Von: Fabian Holzner

Bitte stillhalten: Rado Heidrich in Aktion beim Corona-Schnelltest in seiner Station in Steinkirchen. Schnelles Ergebnis für 25 Fußballer DLRG-Zelt hat ausgedient © Fabian Holzner

Die neue Teststation in Steinkirchen entlastet die Einrichtung in Taufkirchen. Betreiber Rado Heidrich hat bewusst nur am Abend geöffnet.

Holzland/Taufkirchen – Eine Weltreise wäre Rado Heidrich nach Anschluss seiner Berufsausbildung eigentlich lieber gewesen. Da das die Pandemie gerade nicht zulässt, kombiniert der 23-Jährige nun sein Wissen als Groß- und Außenhandelskaufmann und seine medizinische Erfahrung als Rettungssanitäter. Seit Anfang Februar betreibt er seine eigene Corona-Teststation in Steinkirchen.

In Zusammenarbeit mit Jörg Heider von der Vitalis-Apotheke in Taufkirchen, wo er seit April als Tester angestellt war, und der Taufkirchener DLRG, die die dortige Teststation mitbetreibt, stampfte der junge Hohenpoldinger das Konzept in wenigen Wochen aus dem Boden. Nun ist seine Station sieben Tage die Woche von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Sie befindet sich am nördlichen Ende des FSV-Sportgeländes an der Niederstraubinger Straße.

So wird eine Versorgungslücke bei den vom Gesundheitsamt genehmigten Stationen im Landkreis. geschlossen. „Wir haben in Taufkirchen festgestellt, dass etwa ein Drittel der Kunden aus dem Bereich der Holzlandgemeinden zu uns kommt. Ein Blick auf die Landkreiskarte hat bestätigt, dass es zwischen Taufkirchen und Wartenberg kein Testangebot gab“, erklärt Heidrich die Standortwahl.

Die Entscheidung, nur in den frühen Abendstunden zu öffnen, ergab sich ebenfalls aus den Erfahrungen der vergangenen Monate. Denn als ehrenamtlicher Schwimmausbilder bei der DLRG war ihm die Schwierigkeit bekannt, nach den gewöhnlichen Arbeitszeiten noch den vielerorts notwendigen Testnachweis zu bekommen.

Doch bis zur Eröffnung der Teststelle galt es einige logistische Herausforderungen zu bewältigen. Die Grundstückspacht für den Container, der Zugang zu Wasser, Strom und Internet mussten geregelt werden – und es galt zu klären, wo man die temperaturempfindlichen Schnelltests außerhalb der Öffnungszeiten lagern kann.

Eine Herausforderung war das regelmäßige Testen des 25-köpfigen FSV-Fußballteams vor dem Training. Nach seinem Motto „Man muss immer weiterlernen“ fand Heidrich eine gute Lösung. Das von der Vitalisapotheke übernommene Konzept optimierte er, sodass idealerweise niemand länger als 15 Minuten auf das Ergebnis warten muss.

Die Kosten für die Antigentests trägt die Kassenärztliche Bundesvereinigung, 3,50 Euro werden pauschal pro Test für die Sachkosten erstattet. Heidrich bietet dabei alle drei Arten von Antigen-Tests an, den Nasen-, den Spuck- und den Lollitest. Mit einer weiteren Pauschale von acht Euro pro getesteter Person ist die Finanzierung aller weiteren Kosten geregelt, wie Ausstattung, Pacht, Strom, Wasser und Personal.

Die Anmeldung bei der Steinkirchener Teststelle ist über die Internetseite der Vitalis-Apotheke möglich, kann aber ebenso vor Ort geschehen. Mitzubringen ist ein Ausweisdokument.

Bereits jetzt ist die Entlastung bei der Vitalis-Apotheke zu spüren, demnächst soll die dortige Testmöglichkeit nicht mehr in den provisorischen Bauten auf dem Parkplatz, sondern im Apothekengebäude stattfinden. Dies teilte Richard Hamburger, Vorsitzender der DLRG Taufkirchen, die seit fast einem Jahr das Testpersonal stellt, mit. Das seither bereitgestellte und von Wind und Wetter schon etwas in Mitleidenschaft genommene Vereinszelt, das schließlich für das Ferienprogramm am Loaner See noch gebraucht wird, kann dann ebenso wie der Container wieder abgebaut werden.

Im Moment ist man mit dem Ausbau des ehemaligen Asia-Restaurants, direkt neben der Apotheke beschäftigt, in wenigen Wochen soll das Warten der zu Testenden dann in renovierten, beheizten Räumen möglich sein. Mit Blick auf den nahenden Frühling meinte Richard Hamburger: „Auch die DLRG hofft auf eine baldige Entspannung der Situation. Man muss aber davon ausgehen, dass die Testpflicht in sensiblen Bereichen wie in Krankenhäusern noch länger bestehen bleibt. Dafür schaffen wir jetzt bessere Voraussetzungen.“