Tanz und Tracht zweier Kulturen: Bayerisch-bolivianischer Brauchtumsabend in Steinkirchen

Gemeinsamer Abend im Steinkirchener Pfarrheim: Die Jugendlichen aus Bolivien tanzten mit Mitgliedern des Trachtenvereins Gebensbach. © Kronseder

Im Rahmen eines Austauschs ins Erzbistum München und Freising haben neun Jugendliche aus Bolivien im Pfarrheim Steinkirchen bayerisches Essen, Trachtler und Schuhplattl‘n kennengelernt.

Steinkirchen – Neun bolivianische Jugendliche waren für etwa 20 Tage im Erzbistum München und Freising zu Gast. Gemeinsam mit Mitgliedern der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) durften sie deren Heimat entdecken – und so machten sie auch im Holzland im Landkreis Erding Station.

Der deutsch-bolivianische Intercambio (deutsch: Austausch) der KLJB in der Erzdiözese war schon 2020 geplant, fiel jedoch den Coronaeinschränkungen zum Opfer. Mit verschiedenen Angeboten reiste das Team aus Ehrenamtlichen mit den bolivianischen Jugendlichen durch die Landkreise im Erzbistum. So sollten die Gäste Einblicke in die bayerische Kultur und Lebensweise bekommen. In Steinkirchen gab es einen Brauchtumsabend mit Tracht und Tanz – auch die Jugendlichen aus Bolivien kamen dabei zum Zug.

Bayerische und südamerikanische Musik tönte aus den wegen der Hitze geöffneten Fenstern vom Pfarrsaal in Steinkirchen. Für die bayerische Musik sorgten Erika und Rudi Ernst, unterstützt von Sohn Benedikt sowie Christian und Sebastian Weber. Zu Gast war eine Aktivengruppe des Trachtenvereins aus Gebensbach, die mit ihren Aufführungen begeisterten.

Natürlich probierten auch die Bolivianer das Schuhplattl’n aus und gemeinsam wurden Schritte von Volkstänzen eingeübt. Die Jugendlichen aus den beiden Orten Coroico und Huaytú (Bolivien) gaben auch ihre beiden unterschiedlichen traditionellen Tänze in den bunten Trachten zum Besten und luden zum Mitmachen ein. Zur Stärkung durften Schweinebraten und Knödel mit Weißbier sowie Schuxn und Kiache als Nachspeise natürlich nicht fehlen.

von Monika Kronseder