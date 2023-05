Volksfest zum Jubiläum der Landjugend

130 Mitglieder zählt die Landjugend Steinkirchen aktuell. Geschlossen führten die jungen Damen und Herren den Umzug nach dem Festgottesdienst an. © Fabian Holzner

Die KLJB Steinkirchen feierte ihr 90-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen Festmarathon mit Fahnenweihe, Gottesdienst und Party.

Steinkirchen – Mit mehr als einem Jahr Planung und vielen Monaten der Werbung unter dem Motto „Hoizland hoazt ei!“ zündete die Steinkirchener Landjugend am Wochenende einen dreitägigen Feier-Marathon, der Volksfestdimension hatte. Anlässlich seines 90-jährigen Bestehens hatte der Verein zu einer Fahnenweihe eingeladen und zelebrierte das Jubiläum mit zwei Tagen Party und dem darauffolgenden Festsonntag, bei dem schon um 8 Uhr morgens im brechend vollen Festzelt auf den Bänken getanzt wurde.

Ein Fahnenband stiftete der Burschenverein Oberes Vilstal, das Vorsitzender Hans Vorbuchner (l.) übergab. © Fabian Holzner

„Wir mussten einige Anfragen von Vereinen leider zurückweisen, mehr Gäste hätten einfach nicht Platz gehabt“, erzählte Wolfgang Schweiger, Erster männlicher Vorsitzender, in einer Verschnaufpause nach dem Umzug ins benachbarte Hofstarring. Ihm standen Johanna Schweiger als Erste weibliche Vorsitzende und 14 weitere junge Frauen und Männer aus dem KLJB-Festausschuss zur Seite, um die Organisation und Verantwortung zu tragen. Daneben war auch der Patenverein Burschenverein Oberes Vilstal am Gelingen maßgeblich beteiligt.

„Oa Scheitl brennt hoid ned alloa“, sagte Sebastian Weber zu Beginn des Gottesdienstes, der, da der Vormittag von Regen verschont blieb, auf dem Fußballplatz des FSV stattfinden konnte. Gemeinsam mit weiteren KLJB-Mitgliedern hatte er Holzscheit um Holzscheit vor dem Altar zusammengetragen, um schließlich ein Feuer zu entzünden. Dabei nannten sie ihre Motivationsgründe, sich bei der Landjugend zu engagieren. Und die waren neben der offenkundigen Gaudi, die sie und viele hundert Jugendliche aus ganz Ober- und Niederbayern hatten, auch Gemeinschaft, Verantwortung und Selbstentfaltung.

Sichtlich war es dann Pastoralreferent Toni Emehrer eine Freude, gemeinsam mit Pfarrer Jacek Jamiolkowski, Diözesanjugendpfarrer Richard Greul und dem künftigen Pastoralreferenten Michael Schenke den Gottesdienst abzuhalten. Der Chor Klangvoi sang moderne religiöse Lieder, aber auch welche der Sportfreunde Stiller. Die Lesung wurde mit Ortsbezug von den Jugendlichen abgewandelt, und bei der Kollekte zugunsten der Erdinger St. Nikolaus-Schule kam ein vierstelliger Betrag zusammen.

„Damit ein richtiges Heimatgefühl entstehen kann, braucht es eine Gemeinschaft, der man sich zugehörig fühlt. Für Jugendliche in Steinkirchen bietet die Landjugend seit Jahrzehnten eine solche Anlaufstelle“, sagte Bürgermeister und Schirmherr Hans Schweiger in seiner Ansprache. Für den Landkreis war stellvertretender Landrat Franz Hofstetter zu Gast und dankte der KLJB Steinkirchen für das „Bild der Heimat“ und die Gemeinschaft, die sie prägen. „Mit euch kann man es richtig anpacken“, bescheinigte Hans Vorbuchner, Chef des Burschenvereins Oberes Vilstal, der Landjugend und erinnerte an neue Kameradschaften, die in den vergangenen Monaten geschlossen wurden, und „bezaubernde Schönheiten“, die seine Burschen kennengelernt hätten.

Das Festzelt war voll beim Jubiläum der Landjugend Steinkirchen. © Fabian Holzner

Knapp 70 Vereine, darunter 32 Landjugenden sowie etliche Burschenvereine und Dirndlschaften, zogen dann unter Begleitung zweier Blaskapellen nach Hofstarring, um – zurück im Festzelt – mit ihren Fahnen die neu gesegnete und für 5000 Euro restaurierte Steinkirchener Fahne zu berühren.

Nebenbei ließen sich auch zahlreiche Gäste mit Speichelproben für Leukämieerkrankte typisieren. „Die Fahnenweihe war echt was besonderes, Hut ab! Wir wollen so etwas auch auf die Beine stellen“, freute sich Claudia Fuchs, Vorsitzende der KLJB Dellnhausen/Abens, die mit einem ganzen Bus, gemeinschaftlich mit zwei weiteren Landjugenden aus der Hallertau, angereist war. Bei so viel Zuspruch bekannte sich Steinkirchens Vorsitzender Wolfgang Schweiger schon am Nachmittag als „richtig glücklich“.

Umsetzbar war das Gründungsfest nur dank der Einnahmen zahlreicher Veranstaltungen im Vorfeld, vieler Sponsoren und sogar privater Auslagen der Mitglieder, wie er verriet. „Uns hat der riesige Arbeitsaufwand auch immens zusammengeschweißt“, freute er sich, bevor er sich der nächsten Aufgabe widmen musste. (Fabian Holzner)