Tag der offenen Tür bei Bucher Hydraulics am Samstag, 1. Juli 2023

Freuen sich auf Ihren Besuch: die Mitarbeiter von Bucher Hydraulics in Erding © Bucher Hydraulics

Für alle kleinen und großen Technikfans verwandelt sich das Firmengelände am 1. Juli in eine spannende Stätte, bei der es viel zu entdecken gibt.

Von der Ein-Mann-Maschinenfabrik zum florierenden Hydraulik-Konzern: Johann Bucher hätte 1923 wohl selbst nicht gedacht, welche Erfolgsgeschichte seine „Maschinenfabrik Johann Bucher“ einmal schreiben würde. Gegründet in Grießen bei Klettgau am Bodensee ist die Firma nun eines der führenden Unternehmen im Bereich Hydrauliklösungen. Ein ganzes Jahrhundert Erfolgsgeschichte von Bucher Hydraulics, wie das Unternehmen nun firmiert, wird auch am Standort Erding groß gefeiert.

Tag der offenen Tür Zum Tag der offenen Tür lädt Bucher Hydraulics alle kleinen und großen Technikfans am Samstag, 1. Juli, auf das Betriebsgelände an der Albert-Einstein-Straße 12 ein. Ein informativer Tag wartet auf die Besucher von 10 bis 17 Uhr.

Spannendes entdecken: beim Rundgang anhand des Laufzettels oder auf eigene Faust

Seit 2012 befindet sich auch in Erding ein Standort von Bucher Hydraulics (Übernahme der früheren Ölhydraulik Altenerding). Das Firmengelände verwandelt sich am 1. Juli in eine spannende Stätte, bei der es viel zu entdecken gibt. Da gibt es Informationen an Check-Points in der Fertigung oder Informationen in der Ausbildungswerkstatt. Ein Highlight ist natürlich ein Rundgang über das Gelände, bei dem man die beeindruckenden Kräne, Maschinen und Baufahrzeuge bestaunen kann. Auf eigene Faust dürfen die Besucher das familienfreundliche Unternehmen entdecken. So können sie sich an verschiedenen Stationen informieren und sich auf einem Lageplan-Flyer mit einem Stempel belohnen lassen. Ist die Karte voll, dürfen sie sich auf eine Überraschung freuen. Doch das war noch längst nicht alles. Denn auf die kleinen Besucherinnen und Besucher warten außerdem das Kinderschminken, eine große Hüpfburg, Torwandschießen oder das Dosenwerfen. Und auch beim Bullriding wird es lustig zugehen.

Kulinarische Entdeckungsreise von Thai-Curry über Burger bis zu Bauernhof-Eis

Tolle Erinnerungsbilder können in der Fotobox geschossen werden. Hungrig und durstig muss natürlich auch niemand bleiben. An verschiedenen Foodtrucks gibt es sowohl Thai Curry, als auch Burger oder weitere deftige Spezialitäten. Schleckermäuler können sich hausgemachte Kuchen von den Landfrauen oder das Bauernhof-Eis vom Bauernhof Stangl schmecken lassen. Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt.

Top Chance für Azubis: Informieren und Kennenlernen

Wer später gerne einmal bei Bucher Hydraulics arbeiten möchte oder auf der Suche nach einem Praktikumsplatz ist, sollte unbedingt am 1. Juli vorbeischauen. Denn hier informieren die Auszubildenden in der Ausbildungswerkstatt sozusagen aus erster Hand über die Ausbildungen im technisch-gewerblichen sowie kaufmännischen Bereich. Praktika werden übrigens das ganze Jahr bei Bucher Hydraulics angeboten. Einen festen Bewerbungsschluss gibt es auch nicht – also bei Interesse einfach informieren und vielleicht zum Bucher-Hydraulics-Team dazu stoßen. Am Standort Erding arbeiten zirka 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter sind etwa zehn Prozent Auszubildende.

Schon am Tag zuvor, dem 30. Juni, stehen die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Für sie findet ein bunter Abend statt, der mit einem großen Feuerwerk endet. do

Anfahrt & Kontakt

Die Zufahrt zum Firmengelände an der Albert-Einstein-Straße 12 erfolgt am 1. Juli über den Lindenwirt und wird entsprechend ausgeschildert.

Mehr Infos zu Bucher Hydraulics gibt es virtuell auf Instagram unter BucherHydraulics_erding sowie auf Facebook unter Bucher Hydraulics.

Bucher Hydraulics Erding GmbH

Albert-Einstein-Straße 12

85435 Erding

Tel.: 08122 97130

Web: www.bucherhydraulics.com

