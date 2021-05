Beziehungsdrama? 28-jährige Lehrerin in Taufkirchener Apartment tot aufgefunden

Polizei nimmt Verdächtigen fest

Eine Frau (28) wurde in Taufkirchen getötet. Die Polizei nahm bereits einen Verdächtigen fest. Familie und der Arbeitgeber hatten die junge Frau zuvor vermisst gemeldet.

Taufkirchen – In einem Mehrfamilienhaus an der Erdinger Straße in Taufkirchen hat sich ein Beziehungsdrama ereignet. Ein 34 Jahre alter Bewohner soll seine 28-jährige Freundin getötet haben. Nach Informationen stammt die Frau aus dem Raum Regensburg und hat als Lehrerin im Landkreis Freising gearbeitet. Die Leiche wurde in der Nacht auf Donnerstag in dem Apartment im zweiten Stock gefunden. Der Kriminaldauerdienst der Kripo Erding war noch in der Nacht vor Ort, am Morgen des Vatertags übernahm die Mordkommission den Fall.

Frau in Taufkirchen (Bayern) getötet: 28-Jährige kam aus dem Raum Regensburg

Dem Verbrechen auf die Spur gekommen war die Polizei, nachdem die 28-Jährige am Dienstag mehrere Termine nicht wahrgenommen hatte. Sowohl ihre Familie als auch der Arbeitgeber erstatteten in den Abendstunden Vermisstenanzeige.

Die Dorfener Polizei fuhr zu der Wohnung an der Erdinger Straße, die dann als B 388 weiter nach Erding führt. In der Wohnung fanden sie die leblose junge Frau. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

28-Jährige in Bayern getötet - Freund festgenommen

In der Wohnung wurde auch der Freund angetroffen. Er wurde festgenommen. Nach Informationen unserer Zeitung soll er einen Suizidversuch unternommen haben. Deswegen wurde er ins Erdinger Klinikum eingeliefert. Über die Todesursache ist noch nichts bekannt. Der Leichnam wurde zur Obduktion in die Rechtsmedizin nach München gebracht.

Angeblich gab es bereits partnerschaftliche Probleme. Nachbarn sagen jedoch aus, dass der Mann immer freundlich gewesen sei. Doch von den Konflikten habe man in dem Mehrfamilienhaus gewusst. Untersucht wurde nicht nur die Wohnung, sondern auch der weiße Kleinwagen der Frau, der vor dem Haus stand.

Der Fall erinnert stark an den von Zorica H., der sich ebenfalls in Taufkirchen abgespielt hat. Ein damals 18-Jähriger aus Erding hatte im Februar 2013 mit einem Kumpel seine 21 Jahre alte, hochschwangere Freundin mit mehr als 100 Messerstichen getötet.

*** Normalerweise berichten wir grundsätzlich nicht über Suizide und versuchte Suizide. In diesem Fall haben wir uns allerdings dafür entschieden, um unnötige Spekulationen zu vermeiden. Wenn Sie oder Bekannte unter einer existenziellen Lebenskrise leiden, kontaktieren Sie bitte den Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 01 80/6 55 30 00 oder die Telefonseelsorge unter 08 00/1 11 01 11. ***