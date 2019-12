Moosen startet festlich ins Jubeljahr

1250 Jahre Moosen - das wird gefeiert. Zum Start ins Jubeljahr fand ein Festgottesdienst statt, die Feierlichkeiten gehen 2020 weiter.

Moosen – Mindestens 1250 Jahre gibt es die „Kirche des seligen Stephanus gelegen neben dem Fluss genannt Fils“ in Moosen. Das geht aus einer Schenkung des Bayernherzogs Tassilos III. aus dem Jahr 769 an die St. Stephanus Kirche hervor. Grund, für die politische und kirchliche Gemeinde dieses Jubiläum mit einigen Veranstaltungen im kommenden Jahr zu feiern. Auftakt war ein Festgottesdienst am Zweiten Weihnachtsfeiertag, dem Namenstag des Schutzpatrons der Moosener Kirche.

Die Kirche St. Stephanus war voll besetzt

Ein kleiner Festzug, angeführt von den Moosener Bläsern und den Fahnenabordnungen der Vereine, setzte sich am Dorfplatz in Bewegung. Die Patres Paul und Dominik schlossen sich mit den Ministranten ab dem Kriegerdenkmal an. Die Kirche war voll besetzt, der Kirchenchor schaffte den festlich-musikalischen Rahmen, stimmte eingangs das imposante „Missa parochialis“ an und zum Abschluss des Gottesdienstes das „Halleluja“ von Händel, um die Bedeutung des Jubiläums zu unterstreichen.

Thekla Worbs erinnerte in ihrer Lesung an den gesteinigten Stephanus und Pater Dominik an die Bedeutung von Weihnachten und des Heiligen für alle Menschen, auch im Alltag. Er wünschte, „dass wir alle zu den Menschen gehören, die den Himmel offen sehen und aus dem Glauben ihre Kraft schöpfen“, wie dies Stephanus getan habe.

Ein Arbeitskreis hat das Jubiläumsjahr geplant

„Ein herzliches Vergelt’s Gott, dass wir hier den Auftakt des Jubiläums feiern dürfen“, sagte Bürgermeister Franz Hofstetter. Den Anstoß dazu habe der Moosener Georg Gruber gegeben, der Pastoralreferent in Ruhpolding ist. Zusammen mit einem Arbeitskreis bestehend aus der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Doris Hamacher, Kirchenpfleger Thomas Stein, Renate Bauer und Gruber habe man weitere Veranstaltungen für 2020 geplant.

In kurzen Umrissen ließ Hofstetter die Geschichte Moosens mit wichtigen Ereignissen Revue passieren: als in der beschaulichen Ansiedlung an der Vils im 19. Jahrhundert ein Bahnhof errichtet wurde und der Zug durchfuhr; als am 1. Mai 1945 weiße Fahnen gehisst und ein Dankgottesdienst in Maiselsberg zelebriert wurden; als mit der Skifabrik die Industrialisierung Einzug gehalten habe; als die Pfarrkirche in den 60er Jahren restauriert wurde. „Die Moosener sind immer bereit gewesen, all diese Wege mitzugehen, sie zu ermöglichen“ – auch dass Menschen von außen in der starken Gemeinschaft aufgenommen wurden.

Schenkung im Jahr 769

Zeitlich bis ins 8. Jahrhundert ging Landrat Martin Bayerstorfer zurück. Damals hätten die Menschen immer wieder Kraft und Mut gefunden, dass es weitergehe. Deshalb bat er, dass jeder auch in Zukunft seinen Beitrag leisten und sich einmischen solle.

Über die Hintergründe zum 1250-jährigen Jubiläum berichtete Georg Gruber ausführlich. Die Gewissheit darüber habe Professor Ferdinand Krämer, ein Neffe von Martha Bachmayr, gegeben. Der Lehrstuhlinhaber für Bayerische Geschichte an der LMU München habe die Schenkung im Jahr 769 bestätigt und werde noch zu einem historischen Vortrag eingeladen.

Was genau geschenkt wurde, sei nicht bekannt, aber es dürfte Grund und Boden gewesen sein. Denn Tassilo III. lag viel daran, die kirchliche Organisation in seinem Herrschaftsgebiet voranzutreiben.

Der Ortsname Moosen wird erst seit 1262 als gesichert angenommen

Auch ein Priester Ursus wurde damals erwähnt, somit sei klar, dass es schon eine kleine Ansiedlung gegeben haben dürfte. In Erinnerung an diese Schenkung gebe es im heutigen Moosen eine Tassilo-, Urso- und Arbeostraße, letztere benannt nach dem damaligen Freisinger Bischof. Der Ortsname Moosen werde erst seit 1262 als gesichert angenommen.

Dass in dieser frühen Zeit bereits eine Kirche, wahrscheinlich aus Holz, bestanden habe und mit Besitz ausgestattet worden sei, lasse darauf schließen, dass man Moosen zu den Urpfarreien im Erdinger Land zählen dürfe. „So kann man sagen, der Heilige Stephanus und die Kirche stehen ganz am Anfang der mindestens 1250-jährigen Geschichte unseres Dorfes“, erklärte Gruber und wünschte sich, „dass die Moosener – auch in einer sich wandelnden Gesellschaft – sich dieser Wurzeln bewusst bleiben und die Kirche das geistliche Zentrum des Orts bleibt“. Auch für Doris Hamacher war in dieser „unwahrscheinlich langen Zeit“ die Gemeinschaft der Pfarrgemeinde das Wichtigste.

Gefeiert werden soll das Jubiläum mit dem Vortrag des Professors, dem Pfarrfest, einer Kirchenbetrachtung mit Musik sowie einer großen Ausstellung im Pfarrheim zum Adventsmarkt.

Birgit Lang