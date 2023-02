14 Jahre Kinderhilfe-Kreuz in Taufkirchen

Von: Birgit Lang

Suchen weitere Anlaufstellen: Grundschulleiterin Doris Holler, Kinderhilfe-Initiatorin Inga Reichenauer und Bürgermeister Stefan Haberl (v. l.). © Birgit Lang

Die Kinderhilfe-Kreuze sind das Signal für die Kleinen: Hier ist eine Anlaufstelle im Notfall. Nachdem etliche Geschäfte weggefallen sind, werden nun neue Anlaufstellen für das Sicherheitskonzept gesucht.

Taufkirchen – Kindern mehr Sicherheit im Alltag zu bieten und Anlaufstellen in Notfällen zu schaffen, war die Idee von Inga Reichenauer, als sie 2009 die „Kinderhilfe – ein Sicherheitskonzept für Kinder“ ins Leben rief. Altbürgermeister Franz Hofstetter und der Taufkirchener Gemeinderat hatten ihr sofort Unterstützung zugesagt.

Nach 14 Jahren möchte sie ihr Konzept nochmals ins Bewusstsein der Bevölkerung bringen und weitere Anlaufstellen finden. Wieder erhielt sie spontan Unterstützung des Bürgermeisters, mittlerweile Stefan Haberl, und der Grundschulrektorin Doris Holler, die die Kinderhilfe seit Jahren zum Schuljahresbeginn vorstellt.

Weltweit gebe es solche Projekte, nach dem Vorbild der Stadt Halver, erklärte Reichenauer bei einem Pressegespräch im Rathaus. Sie habe das Konzept ein Jahr lang vorbereitet, es dem Suchtforum und dem Gemeinderat vorgestellt und die Geschäfte abgeklappert. Denn durch die zunehmende Anonymität der Gesellschaft kennen viele Kinder die Erwachsenen nicht mehr und wissen nicht, an wen sie sich in Notsituationen wenden können. Vor allem ängstliche und schüchterne Kinder hätten Scheu, Erwachsene bei Problemen anzusprechen. Zudem hätten es viele Kinder nicht im Bewusstsein, dass sie sich überhaupt an Erwachsene wenden und um Hilfe bitten dürften, meint die Mutter eines erwachsenen Sohnes.

Die „Kinderhilfe“, erkennbar durch ein einprägsames, kindgerechtes Logo, gebe ihnen Sicherheit, wenn sie im Ort unterwegs seien. Es sei ein Signal: „Hier kann ich mich melden.“ Gestaltet wurde das Zeichen vor 14 Jahren von der Viertklässlerin Vera Dorn aus der Taufkirchener Grundschule im Rahmen eines Wettbewerbs. Damals zeigten sich 15 Geschäfte und zwei Kindergärten, das Mehrgenerationen- und das Rathaus sofort bereit, den Aufkleber mit diesem Logo gut sichtbar für alle Kinder an den Schaufenstern oder Türen anzubringen, um ihnen somit als Anlaufstelle zu dienen. „Bis jetzt hat es noch keine großen Fälle gegeben“, freute sich Reichenauer, oft müsse ein Kind nur dringend auf die Toilette, es habe den Bus versäumt oder es benötige ein Pflaster, weil es sich verletzt habe.

Auch Verwaltungsangestellter Georg Schmittner bestätigte dies, schlimme Fälle von Belästigung oder, dass sich Kinder bedroht fühlten, gab es bisher noch nicht. „Wir sind Ansprechpartner für Rückmeldungen und veranlassen weitere Schritte, etwa bei Straffällen, indem wir die Polizei kontaktieren.“ Es seien viele Anlaufstellen, jederzeit sei ein Ansprechpartner bereit.

Wenn Holler zum Schuljahresbeginn die Kinderhilfe vorstelle, werde auch besprochen, wie sich die Kinder verhalten sollen, wenn sie auf dem Heimweg Hilfe bräuchten. Erste Anlaufstelle sei die Schule, in der von Montag bis Donnerstag immer jemand bis 17 Uhr zu erreichen sei. Zusammen mit Reichenauer klappere sie jedes Jahr die Anlaufstellen ab und stellen sie den Kindern vor.

Die Kinderhilfe sei eine „große Bereicherung für Kinder und Jugendliche“, betonte Haberl. Auch Erwachsene oder ausländische Mitbürger könnten mal Hilfe brauchen, wenn ihr Handy nicht funktioniere. Gerne werde man helfen, versprach er.

Waren es in den Anfangszeiten bis zu 25 Stationen, hat die Anzahl der Teilnehmer abgenommen. Teils durch Geschäftsaufgaben, aber auch weil bei einigen Märkten das „wilde Plakatieren“ untersagt sei, wie Reichenauer erfuhr. Aktuell sind es im Ortskern noch zehn Anlaufstellen. Deshalb würden sich die Verantwortlichen über eine Beteiligung weiterer Geschäfte sehr freuen.

