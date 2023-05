1600 Stunden in 79 Einsätzen

Einen Rückblick auf das Jahr 2022 gab Kommandant Christian Holler in der gut besuchten Jahreshauptversammlung, die wegen eines Einsatzes verspätet begann. © Holzner

Die Feuerwehr Taufkirchen rückte mit 70 Aktive 79 Mal aus, Spitzenreiter Alexander Aul wat 66 Mal dabei.

Taufkirchen – Knapp 1600 Mannstunden war die Feuerwehr Taufkirchen 2022 im Einsatz. „Hinter so vielen Stunden steckt eigentlich der erste Berufsfeuerwehrmann für die Gemeinde. Nur, dass wir das eben gemeinsam leisten“, rechnete Kommandant Christian Holler in der Jahreshauptversammlung in der Fahrzeughalle vor. Zu diesen ehrenamtlichen Hilfeleistungen kommen die Zeiten für die Fahrzeug- und Maschinenpflege sowie die Übungen und Ausbildungen, die die 68 Männer und vier Frauen übernehmen hinzu.

79 Einsätze mit im Durchschnitt 17,3 Mann sind für das Kalenderjahr verzeichnet, allerdings waren es zum Pfingsthochwasser deutlich mehr als die dokumentierten zehn. Hierbei hatte die Hilfe Vorrang, „alles ist abgearbeitet worden, das ist die gute Nachricht“, kommentierte Holler die Ungenauigkeit. Erst seit knapp einem halben Jahr in dieser Position, erinnerte der Kommandant an weitere Einsätze, wie den Großbrand in Jaibing, bei dem der Feuerschein vom mehr als fünf Kilometer entfernten Taufkirchen aus zu sehen gewesen sei.

Bei mehr als der Hälfte der Einsätze leisteten die Männer und Frauen technische Hilfe, dazu zählt auch ein Badeunfall am Lainer See, bei dem ein Badegast verstarb. Zu solchen belastenden Erfahrungen bemerkte der 39-Jährige: „Sprüche wie: ,Hab dich nicht so, das wird schon wieder’, gibt es bei uns nicht. Wir bieten euch Hilfe an, das ist in meinen Augen der richtige Schritt“.

Gemessen am Arbeitsaufwand sei die Personalsituation mit knapp mehr als 70 Aktiven „nicht üppig“, teilte er mit, fügte aber auch an, dass der Platz für mehr Kleiderspinde kaum vorhanden sei. Beim Dank an seine Mannschaft nannte er verdiente Kameraden namentlich, die fünf Neuzugänge verpflichtete er offiziell per Handschlag und die „Einsatzfleißigsten“ bekamen Applaus. Spitzenreiter war Jugendwart Alexander Aul mit 66 Einsätzen, also einer Beteiligung von 84 Prozent. Nebenbei betreut er noch 21 Jugendliche der Jugendfeuerwehr, wie aus seinem Bericht, den er in Stellvertretung für Jugendwartin Nina Wagner gab, hervorging.

Das Engagement der Aktiven wurde auch von Kreisbrandinspektor Richard Obermaier gelobt. Die Gemeinde Taufkirchen sendete vier Vertreter, darunter die zwei stellvertretenden Bürgermeister. Zweiter Bürgermeister Christoph Puschmann bezeichnete die durchschnittlich 700 000 Euro, die für die Feuerwehr ausgegeben werden, als „bestens angelegtes Geld.“ Obermaier, zugleich ehemaliger Kommandant der Taufkirchener Wehr, verwies auf die Verantwortung, „sparsam und vernünftig“ mit Fahrzeugen und Geräten umzugehen.

Seitens des Vereins waren neben der Rückschau auf acht Hochzeiten die 150-Jahr-Feier und eine Satzungsänderung bestimmende Themen. Neuerungen zum Datenschutz oder die Aufnahme eines Mannschaftssprechers ins Vorstandsteam fanden die Zustimmung der Versammelten, nun wird die Änderung notariell geprüft.

Für die verhinderte Vereinsvorsitzende Lena Blumoser führte Stellvertreter Markus Pentek durch die Tagesordnung und ging auch auf das Programm für das Jubiläumsfest ein.

Jubiläumsprogramm

Am 1. Juli präsentiert sich die Wehr mit einer „Nacht der blauen Lichter“. Am 2. Oktober findet ein Weinfest mit der Guten A-Band statt. Zum darauffolgenden Festtag mit Gottesdienst und Umzug sollen die umliegenden Feuerwehren eingeladen werden.