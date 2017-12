271,66 Euro für die Krebshilfe

Was zunächst als Finanzspritze für die Klassenkasse gedacht war, hat sich schnell zu einer gut organisierten Spendenaktion für die Kinderkrebshilfe Dingolfing-Landau-Landshut entwickelt.

Taufkirchen –Die Idee dazu kam von den Klassensprechern der Abschlussklasse 10 D an der Staatlichen Realschule Taufkirchen und wurde von allen Klassenkameraden sofort mit Feuereifer verfolgt.

Alle 26 Schüler der Klasse haben zum Erfolg der Aktion beigetragen, indem sie zahlreiche Bleche Plätzchen buken sowie Punsch und Tee zubereiteten. Diese wurden in der Pause verkauft. Des Weiteren hatten sich die Schüler auch um einen Verkaufsstand beim „Advent im Schloss“ gekümmert, wo sie Plätzchen und Tee verkauften.

So erwirtschaftete die Klasse eine Spendensumme von 271,66 Euro, welche sie am vorletzten Schultag vor den Weihnachtsferien an Elisabeth Schneider von der Kinderkrebshilfe Dingolfing-Landau-Landshut übergaben. Sie klärte die Klasse über die Arbeit der Kinderkrebshilfe auf und erklärte den Schülern, dass besonders Spenden von Jugendlichen ihnen das Gefühl vermitteln, dass das, was sie ehrenamtlich tun, ankommt.