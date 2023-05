500 Menschen gehen täglich ein und aus

Teilen

Die Riesen-Seifenblasen-Station kam beim Tag der offenen Tür im Mehrgenerationenhaus in Taufkirchen bei den Kindern gut an. © Fabian Holzner

Der Tag der offenen Tür im Mehrgenerationenhaus in Taufkirchen wurde gerne angenommen. Viele machten sich ein Bild über die Heimat für Jung und Alt.

Taufkirchen – Eine „super Idee“ bescheinigte Katharina Gaigl, stellvertretende Leiterin des Mehrgenerationenhauses (MGH), dem Kita-Elternbeirat. Auf dessen Anregung hin veranstaltete die seit fast 20 Jahren bestehende Einrichtung, auch mit Hilfe des Fördervereins, einen Tag der offenen Tür, der auf großes Interesse stieß.

„Wir wollen der Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich im direkten Austausch über unsere Beratungs- und Betreuungsangebote zu informieren. Von Kita und Schülerbetreuung bis hin zum Seniorenbeirat und der Demenzhilfe: Der Name Mehrgenerationenhaus ist wirklich Programm“, erklärte Julian Holzner, Leiter der Kindertagesstätte.

Mit Kaffee und Kuchen, Kinderschminken, einer Riesen-Seifenblasen-Station, einem Flohmarkt und kleinen, niederschwelligen Aktionen präsentierten sich Jung und Alt und vermittelten, wie viel Leben im von der Caritas getragenen MGH steckt.

„Die Philosophie, die mit dem Mehrgenerationenhaus verwirklicht wird, ist natürlich schon älter als die Einrichtung selbst“, erinnerte sich Franz Hofstetter, Pate des MGH, Vorsitzender des Fördervereins und Wegbereiter als Bürgermeister Anfang der 2000er. Zur richtigen Zeit haben sich dann die richtigen Leute zusammengefunden, um vor allem zwei Entwicklungen, die sich in den 90ern abzeichneten, aufzugreifen. Zum einen sei von Lehrern der Impuls zu mehr Sozialarbeit für ihre Schüler, die sie selbst nicht mehr leisten konnten, gekommen. Zum anderen war auch in Taufkirchen auffällig, dass Kinder an den Nachmittagen gehäuft unbetreut blieben. „Es gab Kinder, die kein Mittagessen bekommen haben. Maria Neuber war dann eine der Personen, die die Initiative ergriffen und an der Schule gekocht haben. Die Betreuung kam dann von selbst hinzu“, dachte Hofstetter zurück.

Die Raummöglichkeiten für eine von Gemeindeseite aus organisierte Betreuung waren begrenzt, und so baute man letztlich das Mehrgenerationenhaus. Seniorentreffen, die internationale Eltern-Kind-Gruppe, das Werkstatt-Café, die Teestube zur Unterstützung Geflüchteter bei Behördengängen, der Tauschring, Lesepatenschaften, eine Veeh-Harfen-Gruppe, die Inklusionsgruppe „Kunterbunte Familien“ und viele Beratungsangebote haben heute ihre Heimat in dem Gebäude, zählt Claudia Buchberger, Leiterin des MGH, auf.

500 Menschen gehen täglich ein und aus, denn zu 75 Kitaplätzen kommen 300 Schüler, insgesamt betreuen 50 Angestellte und 50 Ehrenamtliche die Kinder. „Der Anspruch auf Ganztagsbetreuung ist in der Gemeinde Taufkirchen ohne gesetzliche Verpflichtung schon seit Jahren Realität. Wenn ein Kind heute eine Nachmittagsbetreuung braucht, bekommen wir das mit Hort, Mittagsbetreuung oder Ganztagsklasse hin. Jedes Kind wird untergebracht“, sagt Buchberger.

Die vielen Begegnungen, die das MGH ermöglicht, zeigten sich am Tag der offenen Tür beispielhaft. Zu den vielen bekannten Gesichtern stießen aber auch neue. Eine 80-jährige Taufkirchenerin etwa bekannte im Gespräch mit Katharina Gaigl, dass sie, obwohl ihr das Angebot des Hauses bekannt ist, zum ersten Mal die Räume besichtigt und das Treiben miterlebt. (Fabian Holzner)