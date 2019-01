565 Tänzer bei Gardefestival

Taufkirchen – 565 Showtänzer, im Alter von vier bis über 30 Jahren, haben in einem fast zehnstündigen Marathon in der Taufkirchener Realschul-Turnhalle ihre aktuellen Choreographien präsentiert. Bereits zum fünften Mal stemmten die Steinkirchener Danceperados mit Unterstützung einiger Eltern der jüngeren Mitglieder diesen gewaltigen organisatorischen Aufwand des Gardefestivals. Heuer wurden 25 Gruppen eingeladen, dazu kamen die Gastgeber Danceperados sowie die Danceperados Kids und die Young Danceperados.

Für vier wetterbedingte Ausfälle konnten die Steinkirchener kurzfristig Ersatz finden, darunter die Germanica Kösching, die über 100 Kilometer Anfahrtsweg hatten. Den Anfang am Nachmittag machten die Danceperados Kids. Ihr Motto war „Auf dem Blocksberg“. Die Schar der kleinen Hexen, trainiert von der Hauptorganisatorin des Festivals, Verena Holzner, sowie Tamara Dafinger und Sandra Schleinkofer, ritt auf Besen auf die Bühne und feierte die Walpurgisnacht. In dieser Altersgruppe ging es weiter, die „Zicken de Luxe“ aus Ast wagte sich sogar an zweistöckige Hebefiguren, mit „pelzverbrämten“ Kostümen und Tanzfiguren, die an russische Folklore erinnerten, setzten dann die Bubaria Teens aus Buchbach ihr Motto „Im Reich der Zaren“ um.

Moderiert wurde das Programm von den Danceperados-Tänzerinnen Sandra Schleinkofer und Sarah Heidenecker. Das Publikum wechselte dabei ständig durch, während am Nachmittag vorwiegend die Familien die jungen Tänzer anfeuerten, feierten sich am Abend die „Großen“, oftmals befreundeten Gruppen, gegenseitig. Auch Steinkirchens Bürgermeisterin Ursula Eibl zeigte sich in einer kurzen Ansprache erfreut über die große Besucherzahl, und bedankte sich bei allen Trainern für deren Einsatz.

Zu den beeindruckendsten Auftritten zählte der der „Red Diamonds“ aus Velden. Hier wurden die Figuren vierstöckig, ermöglicht durch sechs sportliche, männliche Tänzer, die ihre Tanzpartnerinnen auch durch die Lüfte wirbeln ließen. Das Finale gegen 23.30 Uhr gestalteten die Danceperados selbst, ihr Motto war „Unsere Geschichte vom Wunderland“. fh