Bei der Senioren-Bürgerversammlung in Taufkirchen werden viele Probleme angesprochen

Ärger über Rücksichtslosigkeit

Von Birgit Lang schließen

Wo die ältere Generation der Schuh drückt kam bei der Senioren-Bürgerversammlung im Pfarrheim in Taufkirchen (Vils) auf.

Taufkirchen – Es waren zwar nur 25 Männer und Frauen bei der Taufkirchener Senioren-Bürgerversammlung im katholischen Pfarrheim, aber die hatten einiges vorzubringen, über das sie sich ärgerten, teils sogar richtig echauffierten.

Es ging primär um Verkehrsangelegenheiten wie Parkverbote, rücksichtslose Auto- und Radfahrer, die ihren Müll nicht mitnehmen, sowie über laub- und samenabwerfende Bäume am Kinderspielplatz. Aber auch die B388-Umfahrung sowie der ÖPNV wurden thematisiert und mehrfach mehr Rücksichtnahme gefordert.

Das aktuelle Reizthema, das Parken an der Nordseite des Friedhofs (wir berichteten), brachte Lisanne Wegmann aus Stadl dazu, erstmals eine Bürgerversammlung zu besuchen. Sie dankte Maria und Korbinian Empl, die sich 2001 mit Unterstützung vieler dafür eingesetzt hätten, dass man auf diesem kurzen Weg zu den Gräbern weiterhin parken konnte. Sie wisse um keinen Fußgänger oder Radfahrer, der seither zu Schaden gekommen sei, weil die Autofahrer den Weg parallel zur B15 in den vergangenen Jahrzehnten hinauffahren durften. Dies erfordere gegenseitige Rücksichtnahme, stellte sie fest.

Gertrud Tremmel aus Birken wollte wissen: „Wer hat da reingestochen?“ Ein Bürger habe sich an einen Gemeinderat gewandt, der sich von den parkenden Autos am ausgeschilderten Geh- und Radweg störte. „Also wurden Polizei und Verkehrsaufsichtsbehörde eingeschaltet“, sagte Bürgermeister Stefan Haberl, denn formell sei der Landkreis zuständig. „Beide sagen deutlich, es geht nicht. Sie sehen es ganz klar als zu gefährlich an.“ Es sei bloß eine Frage der Zeit, bis etwas passiere, so der Bürgermeister weiter. Er betonte: „Wir sagen nicht zur Polizei: Ihr müsst da Strafzettel verteilen.“ Er wisse um den „riesen Unmut“. Wie man alle Betroffenen unter einen Hut bringe, wisse er noch nicht, aber es werde bald eine endgültige Lösung geben. Ein Ortstermin habe bereits stattgefunden.

Tremmel erklärte, dass sie den Weg seit über 40 Jahren nutze und noch nie etwas vorgefallen sei. Wenn das Verbot bleibe, „dann können sie dort oben gleich das Tor zumachen“, meinte sie. Zudem bezweifelte sie, dass die Radfahrer dort sehr schnell runterfahren, wie es von der Polizei vermutet werde. Sepp Ganslmaier aus Taufkirchen schlug vor, am großen Parkplatz ein Tor reinzumachen, das würde die Situation entschärfen und für die Betroffenen nur ein paar Schritte mehr bedeuten.

Eine weitere Anwesende regte an, den Rad- und Fußgängerverkehr von Solching kommend auf Höhe des Friedhofs über die B15 und den Flaringer Berg hinunter zurück zur B15 zu leiten. Bei der derzeitigen Regelung würden viele Radfahrer den Friedhofsweg runterfahren und nicht auf dem Gehsteig weiter bis zur Einfahrt Zugspitzstraße, sondern schon vorher von links kommend die B15 queren, um ortseinwärts weiterzufahren, was sehr gefährlich sei.

Gertraud Mank freute sich über das Bushäuschen am Friedhof, das sehr praktisch sei, wenn man oft eine halbe Stunde auf den Gemeindebus warten müsse. Dass die Route des selbigen geändert wurde, ohne den Anliegern am Halt Hochriesstraße Bescheid zu geben, monierte Erna Lang aus Taufkirchen. Sie und einige Nachbarn hätten sich darüber geärgert und würden es sehr bedauern. Haberl erklärte, dass die Nachfrage dort nicht groß gewesen und der Halt deshalb eingestellt worden sei. Der Gemeindebus halte nun zwei Straßen weiter an der Praxis Schediwy.

Bis Mitternacht würden sich manche Leute am Holzeck bei Birken treffen, schnell durch den Ort fahren und ihren Müll dort liegen lassen, echauffierte sich Tremmel weiter. „Ich habe nichts dagegen, wenn sie sich dort treffen, aber sie sollen anständig fahren und ihren Dreck entsorgen“, ihre leeren Bierflaschen und Pizzaschachteln wieder mitnehmen. Bis dato räume ihre Familie dort auf und habe auch schon ein Schild aufgestellt, mit der Bitte, den eigenen Müll selber zu entsorgen.

Rudi Klupsa ärgerte sich über rasende Autofahrer, vor allem über die Paketpostler in Moosen in der 30er-Zone vor seinem Haus. Zudem würden zwei große Bäume eines kaum benutzten Kinderspielplatzes in Moosen, ihr Laub und die „Nasenzwicker“ überall aussäen, auch auf seinem Grund. „Wenn ein Sturm kommt und einer der Bäume fällt auf unser Haus wird es ein Riesenkostenfaktor“, mahnte er.

Seine Frau Maria fragte, wie lange es dauere, bis die Umfahrung B388 am Zwergerlwald ankomme. „Dann kann ich nicht mehr hinterfahren. Dann müssen wir halt alles so hinterlassen“, erklärte sie. Zusammen mit ihrem Mann kümmert sie sich sei Jahren um die Pflege des beliebten Ausflugsziels. Über die Erreichbarkeit des Zwergerlwaldes habe man schon mit den Verantwortlichen gesprochen und man schaue, „dass man die Zuwegung erhalten kann“, sagte Haberl.

Die Moosenerin erklärte zudem, dass der unbefestigte Weg von der Siedlung am Ziegelfeld runter bei Regen immer stark ausgespült werde und die Bauhofmitarbeiter nicht mehr fertig würden, ihn wieder herzurichten. „Könnte man den nicht besser befestigen?“ Auch die dortige Dirt-Bike-Strecke werde kaum noch genutzt. Sie fragte, ob man diese Buckel verschieben könnte, um dort Parkplätze zu schaffen. Jetzt würden sie überall auf den Wiesen parken.

Erich Auerhammer stellte noch fest, dass die Fußgänger und Radfahrer am schönen Radweg an der Attinger Straße kreuz und quer daher kämen. Er schlug vor, den Weg mit einem Streifen zu trennen: „Wenn was passiert, dann ist der Teufel los.“

Helga Unruh wünschte sich einen besseren Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs in Richtung Landshut und auch nach Dorfen. Vielleicht könnte man auch die Strecke des „gelben Busses“ nach Dorfen verlängern. „Die Verkehrsanbindung Taufkirchen-Landshut ist seit Jahren ein Dauerbrenner“, antwortete ihr der Bürgermeister. Aber es handele sich um zwei Regierungsbezirke. Da eine vernünftige Verbindung zu finden, sei schwierig. „Ich weiß auch nicht, warum es nicht klappt.“ Und zum Thema Radweg meinte Haberl: „Da sind wir wieder beim Thema gegenseitige Rücksichtnahme.“