DSDS-Dritte Melissa Mantzoukis: „Alle sind sehr stolz auf mich“

Teilen

Großes Finale: Melissa Mantzoukis (2. v. l.) mit Gewinner Harry Laffontien, der Zweitplatzierten Amber van den Elzen und Chianni Laffontien. © Roberto Pfeil/dpa

Melissa Mantzoukis freut sich über den dritten Platz bei DSDS sowie die Unterstützung von Freunden und Familie.

Taufkirchen – Melissa Mantzoukis ist in der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) Dritte geworden. Jetzt ist die 18-jährige zurück in ihrem Wohnort Taufkirchen. „Mein Wunsch wäre es schon, irgendwann etwas mit Musik zu machen“, sagt die Sängerin, für die beim Finale immerhin fast 17 Prozent der Zuschauer abgestimmt haben. Sie habe allerdings noch keinen konkreten Plan, das werde die Zukunft zeigen, meint sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Nach ihrer Banklehre in Ingolstadt hat die junge Frau bereits eine Arbeitsstelle bei der Sparkasse Erding. Mantzoukis betont aber auch, dass sie nicht wisse, wie es in dieser Hinsicht weitergehe. Auf die Frage, wie ihr die Show gefallen habe und ob sie im Nachhinein etwas anders hätte machen sollen, sagt sie selbstbewusst: „Ich bereue absolut gar nichts, und ich konnte sehr viel an Erfahrung mitnehmen.“

Ihre Familie und Freunde hätten von Anfang an hinter ihr gestanden – und seien begeistert vom Finaleinzug der 18-Jährigen gewesen: „Sie waren nicht traurig, dass ich auf dem dritten Platz gelandet bin. Alle sind sehr stolz auf mich.“

Besonders emotional und unvergesslich sei für sie der Moment gewesen, als sie erfahren habe, dass sie es ins Finale geschafft hat. „Jetzt ist es traurig, dass ich weiß, dass ich mich nie wieder an einem Samstag auf die Show vorbereiten werde“, gibt sie zu. Mit ihren Mitstreitern habe sie sich gut verstanden, erzählt die 18-Jährige – mit manchen etwas besser als mit anderen.

Die junge Bankerin hat ihren Erfolg auch einem ganz besonderen Menschen zu verdanken: ihrem Papa, der voriges Jahr verstorben ist. Er habe ihr immer die größte Motivation gegeben. Mantzoukis ist sich sicher, dass ihr Papa ihr immer noch Kraft gibt. Er sei der wichtigste Mensch in ihrem Leben gewesen.

ALICIA STEBER