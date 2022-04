Bulldog-Formel 1 am Campingplatz

Von: Hans Moritz

Von dem Traktor fühlte sich eine Mutter mit ihren Kindern und Hunden bedroht. Doch wie schlimm war es wirklich? © Thomas Frey/dpa

Wie heiß der (Traktor-)Reifen war, den ein 30-Jähriger am 23. Oktober 2021 in Taufkirchen gefahren ist, ließ sich vor Gericht nicht mehr ermitteln.

Erding/Taufkirchen - Allerdings konnte von einer Straßenverkehrsgefährdung nicht die Rede sein. Darum stellte Strafrichter Björn Schindler das Verfahren gegen den Landwirt ein. Er muss lediglich 150 Euro an das Sophienhospiz in Erding zahlen.



Staatsanwältin Katrin Weigert hielt dem 30-Jährigen vor, im Bereich des Campingplatzes Lain bei Taufkirchen an besagtem Samstagabend zu flott aus einer Straße abgebogen zu sein. Angezeigt hatte ihn eine 40-Jährige, die behauptete, sie, ihre beiden Hunde und Kinder sowie ein Neffe hätten sich nur durch einen Sprung zum Fahrbahnrand hin in Sicherheit bringen können. „Der hätte uns sonst überfahren“, sagte sie im Zeugenstand aus.



Die Verhandlung ergab: So konkret war die Gefahr dann wohl doch nicht gewesen. Der Landwirt erklärte, er habe ein Gülle-Fass abgegeben und sei auf dem Heimweg gewesen. Keineswegs sei er zu schnell abgebogen. Er habe niemand in Gefahr gebracht.



Auch ein Beamter der Dorfener Polizei sah hier kein überbordendes Rowdytum. Nach seinen Ermittlungen waren Frau, Kinder und Hunde noch zehn bis 15 Meter von der Kreuzung entfernt, als der Traktor abbog.



Die Frau blieb hingegen bei ihrer Darstellung, dass sich die Fünf in akuter Gefahr befunden hätten. Ein weiterer Passant (44) berichtete ebenfalls von einem hohen Tempo der Zugmaschine. Die Geschwindigkeit sei nicht angepasst gewesen. Allerdings hatte auch er nicht gesehen, ob sich die Gruppe tatsächlich nur durch einen Sprung in die Büsche in Sicherheit bringen konnte.



Richter Schindler machte deutlich, dass der Tatbestand der Straßenverkehrsgefährdung eine konkrete Gefahr erfordere. Allerdings sollte sich der Landwirt seine Aussage zu Prozessbeginn noch einmal überlegen, sich exakt wieder so zu verhalten. Denn er war wohl in der Tat (zu) flott dran. Für Schindler blieb allenfalls eine Ordnungswidrigkeit. Die würde 150 Euro kosten. Exakt diesen Betrag muss der Landwirt nun als Auflage zahlen. ham