Angeklagte ritzt sich im Gericht den Hals auf

28-Jährige wegen Brandstiftung verurteilt – Psychiatrie statt Gefängnis

Dramatische Szenen haben sich in einer Verhandlungspause eines Strafprozesses am Landshuter Landgericht abgespielt: Eine 28-Jährige ritzte sich mit einer Glasscherbe den Hals auf und musste ins Krankenhaus. Danach wurde der Prozess fortgesetzt. Er endete mit einer Einweisung.

Landshut/Taufkirchen – Wie berichtet, muss sich die Frau wegen fortgesetzter Brandstiftung in der Psychiatrie in Taufkirchen vor dem Landgericht verantworten. Mehrmals hatte sie dort Feuer gelegt, um in Freiheit zu kommen beziehungsweise verlegt zu werden. In allen Fällen war es dem Klinikpersonal zu verdanken, dass nie mehr passiert ist. Ein Pfleger hatte am ersten Prozesstag ausgesagt, irgendwann nur noch mit einer Flasche (Lösch-)Wasser zu ihr ins Zimmer gegangen zu sein.

Eben noch hatte die psychiatrische Sachverständige Dr. Verena Klein eindrücklich die „massive innere Not“ beschrieben, die dazu führe, dass sich eine 28-Jährige auf grausame Weise immer wieder selbst verletzt; sie sei jemand, „der sich auch mal ganze Gewebestücke herausreißt“. Da nutzte die gebürtige Münchnerin die folgende Verhandlungspause, um sich auf der Toilette mit der mitgebrachten Glasscherbe einer Deo-Flasche den Hals aufzuritzen – als wolle sie die vorangegangenen traurigen Schilderungen bestätigen.

Es ging ins Krankenhaus, wo die Wunde genäht werden musste. Danach wurde der Prozess fortgesetzt. Die sechste Strafkammer sah nach vier Verhandlungstagen eine ganze Litanei an Straftaten als erwiesen an, die die Frau vorigen Sommer im Isar-Amper-Klinikum Taufkirchen begangen hatte.

Sie wurde von der Kammer unter dem Vorsitz von Richter Thomas Lindinger zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Zudem wurde aufgrund ihrer Gefährlichkeit für die Allgemeinheit die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Schuldig der versuchten schweren Brandstiftung, der Sachbeschädigung, der Körperverletzung und der versuchten gefährlichen Körperverletzung, jeweils in zwei Fällen, drei Fälle der schweren Körperverletzung sowie Beleidigung, lautete das Urteil.

Staatsanwältin Franziska Meixner war zu demselben Ergebnis gekommen, hatte dafür mit einem Antrag von drei Jahren und acht Monaten aber eine deutlich höhere Haftstrafe gefordert als die Kammer. Verteidiger Harald Baumgärtl hat die Versuche der Brandstiftung lediglich als Sachbeschädigungen gesehen und insgesamt eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten als tat- und schuldangemessen erachtet.

Die 28-Jährige leidet an einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs. Sie habe schon viele Patientinnen mit diesem Krankheitsbild betreut, sagte die Sachverständige Klein, aber die 28-Jährige, die sie nun bereits seit geraumer Zeit kenne, „lebt seit Jahren in einer permanenten Krise“. Die von ihr geschilderte Biografie der Beschuldigten offenbarte Umstände, die es nicht zuließen, eine Persönlichkeit zu entwickeln.

Die Mutter zu jung, der Vater gewalttätig; Adoptiveltern fanden sich nicht: Das Mädchen kam ins Heim, berichtete die Sachverständige. „Als endgültigen Kick ins Abseits kann man die Tatsache bezeichnen, dass sich ihre Mutter plötzlich wieder meldete, als die Beschuldigte zwölf Jahre alt war, und dann, als das Mädchen Hoffnung schöpfte, den Kontakt wieder abbrach“, berichtete Klein. Seitdem sei die heute 28-Jährige zwischen Heimen und psychiatrischen Krankenhäusern hin- und hergewechselt. „Ein anderes Leben kennt sie nicht“, so Klein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. nig