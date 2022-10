Ab 2023: Anton Müller ist neuer Festwirt in Taufkirchen

Von: Birgit Lang

Alles unter Dach und Fach (vorne, v. l.): Drehbar-Betreiber Christian Heigl, Bürgermeister Stefan Haberl, Festwirt Anton Müller und Weinhüttenwirt Patrick Dulic sowie (stehend v.l.) Drehbar-Chefin Steffi Heigl. Braumeister Tom Drechsel, Brauerei-Aufsichtsratsvorsitzende Renate Pany, Geschäftsführer Martin Bauer, Festwirt Willi Müller, Weinhütten-Wirt Johannes Thaler, die Volksfestreferenten Thomas Unterreitmeier und Niko Forster sowie Sachbearbeiterin Christine Aulechner bei der Vertragsunterzeichnung im Taufkirchener Rathaus. © Birgit lang

Anton Müller übernimmt das nächste Volksfest im Landkreis Erding. Der Wartenberger Gastronom hat einen Dreijahresvertrag mit Taufkirchen. Den Weinstadl wird 2023 das heimische Duo Dulic/Thaler betreiben.

Taufkirchen – Jetzt ist es offiziell: Der Wartenberger Gastronom Anton Müller ist der neue Festwirt des Taufkirchener Volksfests. Am Dienstagnachmittag unterzeichnete er mit seinem Zwillingsbruder Willi den Vertrag, der über eine Laufzeit von drei Jahren geht. Aber die Müllers waren nicht die einzigen. Auch die neuen Weinhütten-Wirte Patrick Dulic und Johannes Thaler sowie die Drehbar-Betreiber Steffi und Chris Heigl wurden auf drei Jahre verpflichtet.

Wie es nach 25 Jahren Festfamilie Jell weitergeht, sei eine der meistgestellten Fragen beim Jubiläumsvolksfest 2022 gewesen, sagte Bürgermeister Stefan Haberl. Ein großer Wechsel habe jetzt angestanden. Anton Müller sei ein „großartiger Festwirt“, der kein Unbekannter im Landkreis sei, sagte Haberl. Er betreibt das Hotel Reiter in Wartenberg und ist bereits als Festwirt in Isen in Erscheinung getreten.

Der 43-jährige gelernte Hotelfachmann Anton Müller betreibt den Reiter Bräu in Wartenberg. Seit 2016 ist er auch Festwirt dort sowie in Geisenhausen und Isen. Lange habe er in der Hotellerie gearbeitet, erzählte Müller. Bevor er sich 2014 als Wirt beim Reiter selbstständig machte, sei er für zehn Hotels und zwei große Gastronomiebetriebe zuständig gewesen. Zudem habe er Veranstaltungen mit bis zu 3000 Besuchern ausgerichtet und vor 20 Jahren auch schon auf dem Traumschiff gearbeitet.

In Taufkirchen werde er erstmals mit familiärer Verstärkung Festwirt sein. Sein Bruder Willi Müller, der als Schreiner in Maria Thalheim arbeitet und in Angerskirchen wohnt, wird sich um den Auf- und Abbau sowie die technischen Sachen kümmern. Anton Müller betonte: „Das Taufkirchener Volksfest ist schon eine andere Größenordnung als die Volksfeste, die ich bisher gemacht habe. Wir gehen mit Respekt an die Geschichte ran.“

Das Programm werde er zusammen mit der Gemeinde organisieren, beim Essen auf Bewährtes und Neues setzen. Noch sei er ganz akribisch in der Planung, habe bereits erste Gespräche mit den Bands und Lieferanten geführt. Er werde aber „nicht alles komplett umschmeißen“.

Auf Wunsch vieler Besucher wird 2023 in Taufkirchen das „Bermuda Dreieck“ wiederbelebt, jahrelang eine feste Institution auf dem Volksfest. Also werde es nach einem Jahr ohne wieder „ein klassisches, aber bisserl anderes Weinzelt an bewährter Stelle geben, für das man „ganz junge, findige und innovative Wirte gewinnen konnte“, schwärmte Haberl.

Und am Platz der letztjährigen Sophie’s Alm von Alexander Tremmel wird 2023 Heigls Drehbar stehen, die heuer Premiere in Taufkirchen gefeiert hatte.

Der Weinstadl von Dulic und Thaler wird 25 auf 10 Meter groß sein und knapp 200 Sitzplätze haben. Die zwölf Meter lange Bar werde „etwas anders gestaltet“ sein, versprach Dulic. Der 26-Jährige aus Rottberg, Gemeinde Taufkirchen, ist gelernter Schreiner und arbeitet als Konstrukteur bei Himolla. Bekannt ist er als Gitarrist und Frontman der Band Soundscape. Zusammen mit Thaler (29) aus Velden, der bei Himolla in der Fertigungsplanung beschäftigt ist, betreibt er Pajo’s Zapfbar im Tonwerk in Dorfen. Die Weinstadl-Gäste könnten sich 2023 in großen Mengen ihre Getränke von Aperol über Bier bis zum Wein an einer Schanksäule selber zapfen, erklärten die beiden.

Wie sein Vater Miro hat Patrick Dulic schon als Volksfestbedienung und in verschiedenen Lokalen gearbeitet. Auch einen Biergarten werde es geben – in Kooperation mit ihren Freunden Daniel Bürger, Magdalena Stadler und Matthias Pfanzelt, die in Schwindkirchen den Irrgartn betreiben. Die Weinwirte wollen den Betrieb auch mit Familie und Freunden im Alter zwischen 20 und 42 Jahren stemmen, davon 15 Leute an der Bar. Denn Personal zu finden, sei nicht einfach. Mit ihnen habe man „eine gute Bindung“ und sei ein eingespieltes Team“.

Ihre Drehbar betreiben die Heigls seit 2017, heuer erstmals in Taufkirchen. Das Erdinger Gastronomen-Paar will sein Konzept beibehalten und setzt auf verschiedene Biere, Aperitife, Longdrinks und Schnäpse.

Heuer sei es besonders spannend gewesen, weil die Ausschreibung spät erfolgt sei und „keine rosige Zukunft und gewisse Unsicherheit“ geherrscht habe, erklärte Sachbearbeiterin Christine Aulechner, die das letzte Mal zusammen mit Geschäftsführer Martin Bauer die Vertragsmodalitäten ausgearbeitet hatte. „Mich freut’s, dass frischer Wind reinkommt“, sagte Aulechner. „Qualität auf dem Volksfest ist uns wichtig“, das habe auch seinen Preis, betonte Bürgermeister Haberl. Dennoch soll es auch ein familienfreundliches Volksfest bleiben, auch im Hinblick auf die Preise.

Ursprünglich hatte sich auch der Landshuter Gastronom Patrick Schmidt als Festwirt beworben. Er hat bereits mehrere Jahre Erfahrung als Festwirt auf der Landshuter Dult und bewirtete heuer erstmals beim Herbstfest das Festzelt des Erdinger Weißbräu. Als er jedoch die Zusage erhielt, auf der Landshuter Hochzeit zwei Bierzelte auf der Zehrwiese zu übernehmen, zog er seine Bewerbung für Taufkirchen wieder zurück.